Утром 27 ноября вооружённые силы террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация запрещена в РФ) при поддержке формирований сирийской оппозиции начали наступление на позиции правительственных войск. Операция боевиков получила название «Сдерживание агрессии», а её цель — восстановление границ Идлибской зоны деэскалации. Событие в некоторой степени означает «разморозку» сирийского конфликта.

ИА Регнум

На протяжении без малого пяти лет в Сирии сохранялся статус-кво. В марте 2020 года была завершена последняя крупная операция — «Рассвет над Идлибом — 2».

В результате Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над частью провинции Идлиб, значительно сократив одноимённую зону деэскалации. После этого территориальных изменений не наблюдалось, а столкновения между боевиками и правительственными силами носили локальный характер.

Нынешнее наступление меняет военно-политический расклад на севере Сирии. Только за сутки боевики смогли перерезать магистраль М5, которая связывает север и юг страны. Бои происходят уже в городской черте Алеппо, что создает угрозу для «северной столицы».

Наступление также расширилось к юго-востоку от Идлиба, достигнув районов Серакиба — ключевого города, позволяющего контролировать трассу М5. Стоит отметить, что этот город был занят правительственными силами только в 2020 году.

Интересно, что атака боевиков началась всего через несколько часов после установления режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Учитывая, что в последний месяц боевики ХТШ почти одновременно с израильскими авиаударами обстреливали правительственные позиции, это вызвало определённые вопросы о возможной координации сторон в текущей операции.

Но скорее всего, последовательность действий объясняется тактическими соображениями. Сирийские боевики воспользовались моментом, когда большинство бойцов «Хезболлы» находятся на юге Ливана и не могут быть оперативно переброшены в соседнюю Сирию. Однако по сути этот аспект является второстепенным. Наступление, его темп и тактические успехи обусловлены двумя основными факторами.

Основательно подготовились

Важно напомнить, что активная фаза вооруженного конфликта в Сирии закончилась в 2018 году, когда правительственные войска заняли три зоны деэскалации: Восточную Гуту, северный Хомс и Южную зону — в провинциях Дераа и Сувейда. А после того, как в марте 2020 года завершилась последняя полномасштабная военная операция, в стране установился статус-кво.

Из-за отсутствия военных действий, которые хоть как-то поддерживали боеспособность сирийской армии, начался ее стремительный упадок. На этот процесс также повлиял глубокий социально-экономический кризис в стране, который негативно сказался на общем состоянии войск.

За последние пять лет не было предпринято никаких действий для улучшения качества вооруженных сил. На учениях не отрабатывались современные методы ведения войны, которые были бы адекватны условиям сирийской кампании.

Признаком общего упадка стало ухудшение ситуации в сфере безопасности, особенно в центральных районах Сирии, где снова активизировалось «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Проблема приобрела системный характер, и именно в ней кроются причины неэффективной обороны против наступающих сил в текущей операции.

В Идлибе же ситуация была совершенно иной.

За последние пять лет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» провела успешную централизацию в регионе.

Большинство разношерстных формирований вошли в состав единого военного командования под названием «Аль-Фатх аль-Мубин». Группировки, которые не желали интегрироваться, попали в опалу.

Кроме того, боевики ХТШ постоянно занимались тренировками, учитывая реалии современной войны. Например, в нынешнем наступлении боевики эффективно используют ударные и FPV-дроны. Всё это во многом способствовало стремительному темпу их наступления и тактическим успехам.

Примечательно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» объявили о необходимости проведения операции еще несколько месяцев назад, что объяснялось внутренними причинами. Сегодня в Идлибе наблюдается высокий уровень недовольства жителей действиями ХТШ и подконтрольного ему Сирийского правительства спасения. Регион столкнулся с постоянными протестами.

Именно поэтому военная операция может купировать недовольство населения и усилить поддержку ХТШ. Большинство жителей провинции разделяют оппозиционные взгляды, поэтому наступление на правительственные позиции может встретить одобрение среди них.

Турки не могли не знать

Чтобы полностью понять ситуацию, важно сказать, что сегодня север и северо-запад Сирии разделены на две зоны. Одна из них находится под контролем Временного правительства Сирии (ВПС), а другая — Сирийского правительства спасения (СПС). Оба политических органа представляют собой оппозиционные силы.

Примечательно, что эти зоны фактически являются турецкими протекторатами, где присутствуют турецкие войска. Более того, многие оппозиционные структуры финансируются Анкарой. Например, «Сирийская Национальная Армия» (СНА) фактически превратилась в «прокси-силу» Турции. И её подразделения также участвуют в текущей операции.

Всё это свидетельствует о том, что в Анкаре не могли не знать о готовящемся наступлении боевиков. Тем более что незадолго до начала боевых действий Турция перебросила в Идлиб средства ПВО малой дальности.

Вполне вероятно, что операция — попытка давления на Дамаск со стороны Анкары, особенно в вопросе нормализации отношений. Так, тема восстановления связей между двумя странами поднимается уже не первый год. Изначально процесс был запущен в конце 2022 года, но уже весной полностью остановился. Летом этого года была предпринята попытка перезагрузить процесс, но и она не увенчалась успехом.

Основное препятствие для переговоров — жесткая позиция сирийского правительства. В качестве предварительного условия для начала нормализации Дамаск требует от Анкары вывода войск с севера Сирии.

Нынешнее наступление боевиков может быть демонстрацией того, что Турция по-прежнему играет ключевую роль в сирийском конфликте. Именно от неё зависит военно-политическая ситуация на севере и северо-западе этой страны.

Кроме того, существует вероятность, что Турция воспользуется сложившейся ситуацией и начнёт свою четвёртую операцию на северо-востоке САР. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган впервые объявил о ней ещё весной 2022 года, но до сих пор она не проведена.

В Анкаре постоянно говорят о необходимости объединить все турецкие протектораты в единую зону безопасности. Именно это и является заявленной целью будущей операции.

На севере провинции Алеппо также существует анклав курдской автономии с центром в Телль-Рифаате, который создаёт проблемы как для самой Турции, так и для протурецкой оппозиции. Это направление может стать наиболее вероятным для потенциальной операции. К тому же есть косвенные признаки, подтверждающие эту версию, — в последние дни Анкара активно усиливает свою группировку в районах Африна и Аазаза.