В понедельник, 23 сентября, глава Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Вашингтон. Это его первый официальный визит в Соединенные Штаты Америки после вступления в должность президента ОАЭ в мае 2022 года. До этого Мухаммед бен Заид посещал США в 2017 году, но тогда он еще находился в статусе наследного принца Абу-Даби. Во время своей поездки лидер Эмиратов встретился с американским президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. На повестке переговоров стояли сразу несколько вопросов.

ИА Регнум

Во-первых, текущее состояние двусторонних отношений между ОАЭ и США. Стороны обсудили сотрудничество в политической и экономической областях, а также в сфере безопасности.

Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке. Поездка Мухаммеда бен Заида происходит в контексте резкой эскалации между Израилем и ливанской «Хезболлой». К тому же до сих пор не достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Еще один важный пункт обсуждений — гражданская война в Судане, которая длится с апреля 2023 года.

Дрейф от США

Объединенные Арабские Эмираты — стратегический партнер Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Их прочные связи базируются на взаимовыгодных экономических отношениях, сотрудничестве в области обороны, а также на постоянных политических контактах.

Сегодня Эмираты — крупнейший импортер американских товаров на Ближнем Востоке, а общий объем импорта из Соединенных Штатов достиг 24,8 миллиарда долларов в 2023 году. Кроме того, США — основной поставщик технологий в ОАЭ. Также на авиабазе Эд-Дафра базируется военный контингент в количестве пяти тысяч человек. Более того, за последние годы Абу-Даби был членом различных военных коалиций, возглавляемых Вашингтоном.

К тому же Эмираты приняли участие в основных политических инициативах Соединённых Штатов в регионе. Самая крупная из них — «соглашения Авраама», подписав которые, ОАЭ признали Израиль и нормализовали с ним отношения.

Несмотря на существующее разноплановое сотрудничество, в последние годы у партнеров накопилось множество вопросов друг к другу. Сегодня Арабские Эмираты стараются диверсифицировать свои отношения. Абу-Даби больше не ориентируется лишь на Вашингтон и дрейфует в сторону Москвы, Пекина и Нью-Дели. Этот тренд только усилился после прихода к власти Мухаммеда бен Заида.

Естественно, это вызывает недовольство у Вашингтона.

Так, после начала специальной военной операции в 2022 году Эмираты отказались вводить санкции против России. Более того, отношения между сторонами вышли на совершенно иной уровень. В настоящий момент ОАЭ — ключевой торговый партнер РФ на Ближнем Востоке. Вопреки американскому давлению, страны продолжают взаимодействовать в нефтяном картеле ОПЕК+.

Еще один шаг в сторону диверсификации отношений — вступление ОАЭ в БРИКС 1 января 2024 года. Важно и то, что Абу-Даби предоставляет свои услуги посредника в российско-украинском конфликте. Примечательно также, что Мухаммед бен Заид после вступления в должность президента посетил Россию в 2022 году, а США лишь в конце 2024 года.

Сегодня Эмираты также активно выстраивают отношения с азиатскими государствами. Первостепенное значение для арабского государства имеют связи с КНР. Китайский бизнес, в особенности технологические компании, вовсю проникают в ОАЭ. Это очень раздражает Вашингтон.

Показательный случай произошел с эмиратской компанией по производству искусственного интеллекта Group 42 Holdings (G42). Министерство торговли США заподозрило ее в связях с китайскими организациями, занесенными в черный список. В результате давления со стороны Соединенных Штатов эмиратский IT-гигант отказался от отношений с Пекином, в том числе от технологической кооперации, в обмен на 1,5 миллиарда долларов инвестиций со стороны корпорации Microsoft.

Американцев также волнует возможное китайское военное присутствие на территории их арабского партнера. Например, после появления в западной прессе сообщений о том, что Китай собирается строить в ОАЭ военный порт, Вашингтон сразу же приостановил сделку с Абу-Даби по продаже истребителей F-35.

За последние годы также значительно усилилось сотрудничество между Арабскими Эмиратами и Индией, что также отразилось на позициях Соединенных Штатов. Конечно, Индия — важный партнер США. Страна участвует во многих американских политических инициативах, в том числе в Четырёхстороннем диалоге по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD). Однако это не отменяет банальную конкуренцию.

Сегодня экономические отношения между Нью-Дели и Абу-Даби находятся на наивысшем уровне. Торговый оборот между странами в 2023 году составил 84,8 миллиарда долларов. Индийские IT-компании активно занимают ниши на эмиратском рынке. Все это ведет к снижению технологической зависимости ОАЭ от США, что также вызывает тревогу в Вашингтоне.

В Соединенных Штатах отмечают возросшее влияние Эмиратов на Ближнем Востоке, но Белый дом часто бывает не согласен с региональной политикой Абу-Даби и считает его шаги контрпродуктивными. Среди них — инициирование катарского кризиса, поддержка Халифы Хафтара в ливийском вооруженном конфликте, а сегодня еще и фактическая вовлеченность в суданскую гражданскую войну.

Разногласия между сторонами не сводятся лишь к одностороннему недовольству со стороны США.

Арабские Эмираты также недовольны своим американским партнером. Так, основная претензия к Вашингтону — это снижение его военного присутствия на Ближнем Востоке и переориентация на Азиатско-Тихоокеанский регион. Зачастую ОАЭ считают американские меры недостаточными в рамках существующих военных обязательств.

Например, после атаки хуситов на эмиратскую столицу в 2022 году Абу-Даби был разочарован отсутствием ответных действий со стороны американцев.

Еще одно разногласие кроется в том, что Белый дом зачастую не считается с позицией ОАЭ. Так было в 2015 году, когда Соединенные Штаты заключили ядерную сделку с Ираном без консультаций с партнерами в Персидском заливе.

Не хотят быть мишенью

Среди региональных проблем первостепенной является вооруженный конфликт в Газе. На нынешних переговорах для Мухаммеда бен Заида важно обозначить позицию его страны по палестино-израильскому урегулированию.

Важно, что именно ОАЭ стали первым государством, которое присоединилось к «соглашениям Авраама» с Израилем в 2020 году и три года подряд стороны поступательно развивали сотрудничество во многих сферах. Но после начала боевых действий в секторе Газа отношения с нынешним израильским правительством испортились. ОАЭ разочарованы отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, который длится уже почти год.

Показательным является пост министра иностранных дел Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна в социальной сети X: «Эмираты не готовы поддержать следующий день войны в Газе (помощь Израилю в гражданском управлении Газой. — Прим. ред.) без создания палестинского государства».

В Арабских Эмиратах осознают масштаб разрушений в секторе, особенно его северной части, поэтому не готовы участвовать в процессе восстановления без уступок со стороны еврейского государства.

Хотя Эмираты не играют первостепенную роль в переговорах по урегулированию конфликта, Абу-Даби оказывает значительную гуманитарную помощь палестинцам, доставляет продовольствие и медикаменты в сектор. Кроме того, Эмираты оказали медицинскую помощь более чем двум тысячам жителей Газы, приняв их на своей территории.

Еще один вопрос — текущая эскалация между Израилем и ливанской «Хезболлой».

Израильское правительство постоянно заявляет о необходимости устранить угрозу на севере, что может подразумевать военное вторжение в Ливан. Кроме того, еврейское государство всячески пытается спровоцировать Иран на военный конфликт. С этим связаны и атаки на «Хезболлу», и удар по иранскому консульству в Дамаске, и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Если Иран все же ввяжется в конфликт, чего он пока избегает, Израиль будет также стараться втянуть в войну своего главного союзника — Соединенные Штаты.

В Эмиратах понимают угрозу большой войны на Ближнем Востоке. Наличие американских военных объектов на территории страны неминуемо сделает ее целью для Тегерана. Поэтому Абу-Даби всячески старается повлиять на Вашингтон в вопросе деэскалации конфликта.

Еще одна тема на повестке дня — гражданская война в Судане. Вооруженный конфликт длится почти полтора года и привел к крупному гуманитарному кризису. Более того, отсутствует прогресс в его урегулировании. США отмечают деструктивную роль ОАЭ в конфликте, считая, что Абу-Даби поддерживает антиправительственные Силы быстрого реагирования (СБР). Однако Эмираты официально отрицают поставки им оружия.

Накануне встречи Мухаммеда бен Заида с Джо Байденом члены палаты представителей написали письмо американскому президенту, чтобы тот оказал давление на ОАЭ из-за их военной поддержки СБР. В настоящий момент ясно, что Арабские Эмираты — один из ключевых внешних игроков в суданской войне. Поэтому Вашингтон будет всячески воздействовать на арабского союзника, чтобы тот оказал содействие в урегулировании вооруженного конфликта.

Разные подходы

Нынешняя поездка Мухаммеда бен Заида в Вашингтон нацелена на ревизию существующих отношений, обсуждение ключевых проблем и их решение.

Для Джо Байдена это также шанс одержать политическую победу под конец президентства, а для Камалы Харрис — получить дополнительные очки в будущей предвыборной гонке.

Видно, что и ОАЭ, и США заинтересованы в дальнейшем наращивании сотрудничества. Однако стороны акцентируют внимание на разном.

Абу-Даби хотел бы получить от Вашингтона более прочные гарантии безопасности, в том числе заключить двусторонний рамочный договор. Кроме того, Эмираты хотели бы вновь вернуться к обсуждению поставок истребителей F-35.

Для Соединенных Штатов же важно сохранить свои лидерские позиции как технологического экспортера. Американцы также надеются принять участие в будущих экономических проектах с участием ОАЭ.

Более того, для Белого дома важно сохранить Абу-Даби в зоне своего влияния и снизить скорость его переориентации на Москву, Пекин и Нью-Дели.

Между тем все острые региональные вопросы представляют обоюдный интерес, поэтому по ним сторонам будет проще достигнуть компромисса.