Спустя полтора месяца с начала сухопутной операции в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале второго этапа. Основная цель — уничтожение ракетного потенциала «Хезболлы».

ИА Регнум

Израильская армия предприняла самую масштабную попытку прорваться вглубь территории северного соседа. Одновременно с этим еврейское государство продолжает ежедневно наносить авиаудары по «стране кедров». Под огнём оказываются не только приграничные районы на юге, но также долина Бекаа и пригороды Бейрута.

Однако за военной составляющей операции скрываются и другие её аспекты.

Ставка на коллаборационизм

В результате израильских бомбардировок в приграничной зоне Ливана уже разрушены более 40 тысяч жилых домов в почти 40 населенных пунктах. Примечательно, что на территории располагается несколько совершенно нетронутых городов. Среди них Рмеш, Айн Эбель, Марун ар-Рас, Дбель, находящиеся в районе Бинт Джебель, и аль-Клайя — в районе Марджаюн. Эти небольшие города населены преимущественно христианами-маронитами.

Формально причиной того, что эти города не попадают под израильские удары, являются посреднические усилия католической церкви. Жители регулярно получают заверения от апостольского нунция (посла Ватикана) в Ливане о том, что христианские приграничные районы останутся в безопасности. К тому же дипломатический представитель Святого престола неоднократно посещал ливано-израильскую границу с 7 октября 2023 года, в том числе с гуманитарной миссией.

Но у Израиля могут быть также и другие причины, по которым христианские города остаются нетронутыми.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Одна из заявленных целей сухопутной операции — создание буферной зоны на юге Ливана.

В недавнем прошлом такой проект уже был реализован в виде так называемой «Зоны безопасности в южном Ливане», которая существовала с 1985 по 2000 год. Формальный контроль над ней осуществляла Армия южного Ливана (АЮЛ) — военизированное формирование, состоявшее из маронитов, шиитов и друзов. Однако в реальности зона находилась под израильским протекторатом с военным присутствием ЦАХАЛ.

Примечательно, что многие командиры АЮЛ происходили именно из городов Рмеш, Дбель и Айн Эбель, которые сегодня остаются нетронутыми. К тому же известно, что жители Марун ар-Раса и Клайи сотрудничали с Израилем. Вполне возможно, что сегодня еврейское государство снова возвращается к тактике взаимодействия с маронитским населением. И для этого есть некоторые предпосылки.

В настоящее время ливанское общество крайне поляризовано. В нем нет единой позиции по отношению к израильскому вторжению. Одна часть граждан выступает за продолжение сопротивления, в то время как другая обвиняет «Хезболлу» в случившемся конфликте и поддерживает её разоружение, а также переговоры с Израилем.

Чаще всего такую позицию занимают сторонники правых националистических партий, среди которых доминируют маронитские «Катаиб» и «Ливанские силы». Более того, в период гражданской войны в Ливане (1975–1990 годы) видные маронитские семьи, такие как Жмайель и Шамун, короткое время сотрудничали с еврейским государством для достижения собственных политических целей. Поэтому ставка Израиля на маронитов может стать вполне обоснованным шагом.

Стратегия дестабилизации

Нынешние действия Израиля направлены не только на нанесение военного поражения «Хезболле», но и на значительное снижение поддержки движения. Реализация этой стратегии осуществляется через внутреннюю дестабилизацию северного соседа.

Систематические бомбардировки южного Ливана, долины Бекаа и пригородов Бейрута позволяют предположить, что Израиль стремится переселить более миллиона шиитов, что, в свою очередь, должно привести к социальной напряженности в «стране кедров».

Уже около полумиллиона ливанцев бежали от войны в соседнюю Сирию, а почти 900 тысяч — во внутренние районы страны. Это сразу вызвало напряженность внутри ливанского общества. К тому же Израиль также начал наносить удары по шиитским районам в городах, где основное население составляют представители других конфессий, что заставляет их видеть в шиитах угрозу своей безопасности.

Поэтому массированные израильские бомбардировки направлены не только на военную составляющую, но и косвенно усиливают межконфессиональную конфронтацию.

Вероятно, еще одна цель, которую еврейское государство хочет достичь в результате своих атак, — снижение поддержки «Хезболлы» внутри шиитского общества.

В Ливане выразителем мнения шиитов выступает не только «Хезболла», но еще и партия «Амаль». Важно, что между их электоратом существуют значительные социально-экономические различия. На первую партию всегда ориентировались обездоленные слои населения, а на вторую — средний класс и буржуазия, что создало «Амаль» образ более респектабельной партии в ливанской политической системе.

К тому же расслоение шиитов зависит и от мест их расселения. В долине Бекаа, как правило, проживает более бедное население. В южном Ливане, наоборот, более обеспеченные граждане. Большинство лидеров шиитской общины также происходят из этого региона. Понимая эти различия, в последние годы «Хезболла» активно расширяла свою базу сторонников на юге страны, отбирая электорат у «Амаль».

Однако наиболее пострадавшими в нынешнем конфликте оказались именно южане. Чтобы не потерять их поддержку, «Партия Бога» выделяет небольшую компенсацию: по 300 долларов семье из четырех человек и по 100 — каждому взрослому мужчине. Однако эти суммы вряд ли могут покрыть весь понесенный ущерб. В результате в шиитской общине уже заметны признаки недовольства, которые могут проявиться в будущем.

Ещё одним последствием израильской операции стало усиление разногласий между союзниками «Хезболлы». Во-первых, возросла напряжённость между «Хезболлой» и «Амаль». После убийства Хасана Насраллы генеральный секретарь «Амаль» Набих Берри призвал к безоговорочному прекращению огня. Его позицию поддержали премьер-министр Ливана Наджиб Микати и лидер друзов Валид Джумблат.

Все трое согласились на прекращение боевых действий и выполнение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701, которая предполагает разоружение «Хезболлы» и переброску ливанской армии на юг страны.

Во-вторых, Джебран Басиль, лидер «Свободного патриотического движения», ещё один партнёр «Хезболлы» по «Коалиции 8 марта», также раскритиковал шиитскую партию. По его мнению, выбранная «Осью сопротивления» стратегия «единство фронтов», которая подразумевает сплочение всех проиранских сил против Израиля, стала фатальной ошибкой.

Заметно, что по мере разрастания конфликта внутриполитические партнеры «Хезболлы» все больше отдаляются от нее и выступают за перемирие, а не за продолжение сопротивления. В сложившихся условиях «Партия Бога» будет вынуждена либо учитывать их позицию и не выдвигать завышенные условия на переговорах, либо останется в меньшинстве.

Таким образом, нынешняя сухопутная операция Израиля преследует сразу несколько целей, и военный аспект — лишь одна из них. За полтора месяца боевых действий еврейское государство не смогло уничтожить военный потенциал «Хезболлы». Однако ему удалось изменить условия, в которых шиитское движение осуществляло свою власть.

Ливанское общество становится все более расколотым. «Хезболла» теряет поддержку как среди политических партнёров, так и среди сторонников. К тому же она больше не имеет контроля над всем югом страны. Именно эти факторы, а не военное превосходство, могут стать решающими в текущем конфликте.