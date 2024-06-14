Самым обсуждаемым событием политической жизни Сирии стали местные выборы на северо-востоке страны. Избирательная кампания была запланирована на середину июня и должна была пройти в провинциях Ракка, Хасаке, в северной части Дейр-эз-Зор и в восточной части Алеппо.

ИА Регнум

Северо-восток Сирии по большей части неподконтролен правительству в Дамаске. Управление регионом осуществляет самопровозглашенная Автономная администрация Северной и Восточной Сирии (ААСВС). Основным военно-политическим игроком на этих территориях является курдско-арабский альянс — Сирийские демократические силы (СДС).

Это вооруженное формирование было создано на базе курдских Отрядов народной самообороны (ОНС). На территориях, контролируемых ААСВС, неплохо развита политическая жизнь — действует местный парламент и множество партий.

Выделяются среди них две. Первая — Партия демократического союза (ПДС), фактически являющаяся сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК). Именно ПДС контролирует курдские силы самообороны, а её члены доминируют в местных органах самоуправления. Вторая ключевая местная политическая сила — Курдский национальный совет (КНС), которая связана с Иракским Курдистаном и ориентируется на управляющий им клан Барзани (Мустафа Барзани — курдский национальный герой, его сын Масуд — 1-й президент Южного Курдистана, внук — действующий президент. — Прим. ред.).

Проведение муниципальных выборов было инициировано Партией демократического союза с целью легализовать свой правящий статус внутри Автономной администрации. Однако сразу после объявления даты начала избирательной кампании возникло множество препятствий.

В первую очередь это противоречия внутри курдских движений. Для участия в муниципальных выборах партия должна получить от избирательной комиссии специальную лицензию. Её смогли получить около 30 партий.

На первый взгляд, это довольно большое число политических акторов. Однако в реальности все они либо состоят в одном политическом блоке с ПДС, либо находятся с ней в хороших отношениях.

Между тем Курдский национальный совет — главный оппонент правящей партии и связанные с ним политические движения к избирательной кампании допущены не были. Сложившаяся ситуация обнуляет идею демократических выборов, которую продвигает правительство ААСВС.

Вместе с тем сохраняется и курдско-арабская конфронтация. Действия курдских властей непопулярны на территориях проживания арабских племен, в особенности в провинции Дейр-эз-Зор. Пик противоборства пришелся на вторую половину 2023 года, когда ситуация вылилась в арабское восстание.

Вооруженные столкновения между курдскими силами и арабским племенным ополчением продолжались почти полгода. Сегодня ситуация урегулирована лишь частично и замороженный кризис может обостриться вновь.

Недовольство арабского населения курдскими властями основано на трех ключевых аспектах.

Во-первых, провинция Дейр-эз-Зор обеспечивает более половины всех доходов Автономной администрации за счет разработки нефтяных полей на своей территории, но на регион приходится лишь 16% расходов от всего бюджета.

Во-вторых, члены Рабочей партии Курдистана, многие из которых не являются сирийцами и даже не говорят на арабском, фактически стали играть роль политических комиссаров, что воспринимается в штыки племенным населением.

В-третьих, представители арабских племен практически отсутствуют в местных советах ААСВС.

Все это говорит о том, что на территориях проживания арабского населения явка на муниципальных выборах была бы крайне низкой.

В итоге проведение избирательной кампании было отложено на август. Формальной причиной такого решения стало обращение четырех партий с просьбой перенести выборы из-за нехватки времени. Однако существуют и внешние обстоятельства, обуславливающие подобное решение.

Давление Турции

Турецкие власти негативно отреагировали на стремление курдов провести муниципальную избирательную кампанию. В Анкаре рассматривают выборы (а соответственно — и легитимацию через них Автономной администрации) как угрозу своей национальной безопасности.

ПДС и связанные с партией силы обороны считаются в Турции продолжением РПК, а сама Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией.

В заявлениях турецких политиков сразу же появилась негативная риторика.

Так, лидер ультраправой Партии националистического движения (ПНД) Давлет Бахчели призвал правительство страны к совместной с официальными сирийскими властями военной операции, направленной на ликвидацию РПК.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре внимательно следят «за агрессивными действиями террористической организации (Сирийские демократические силы. — Прим. ред.) против территориальной целостности нашей страны и Сирии под предлогом выборов».

Турецкий лидер также добавил, что его страна «никогда не позволит сепаратистской организации создать террористическое государство сразу за пределами своих южных границ, на севере Сирии и Ирака».

Эрдоган даже упомянул о возможности проведения новой турецкой операции на территории Сирии.

«Мы сделали то, что было необходимо в прошлом перед лицом свершившегося факта. Мы без колебаний начнем действовать снова, если столкнемся с такой же ситуацией», — сказал президент Турции.

Анкара уже проводила на севере и северо-востоке Сирии несколько военных операций: «Щит Евфрата» (2016–2017 гг.), «Оливковая ветвь» (2018 г.), «Источник мира» (2019 г.). В результате были созданы три не связанных между собой анклава, неформально именуемые «Зоной турецкой оккупации».

В 2022 году турецкая сторона официально объявила о своем намерении провести четвертую операцию и связать анклавы между собой. Но военные действия так и не начались.

Сегодня в Турции снова заговорили о необходимости провести новую операцию, и выборы являются для этого подходящим предлогом. Ситуация в приграничной зоне в последние дни обострилась. Турецкие вооруженные силы регулярно наносят удары по позициям СДС.

Курды оценивают эти действия как попытку «подорвать безопасность и стабильность в регионе, а также посеять страх среди жителей, чтобы сорвать законные процедуры муниципальных выборов».

Давление США

Неожиданно, но против выборов на северо-востоке Сирии выступили Соединенные Штаты. Так на брифинге для прессы первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель заявил:

«Любые выборы, которые происходят в Сирии, должны быть свободными, справедливыми, прозрачными и инклюзивными, как того требует Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, и мы не думаем, что в настоящее время на северо-востоке Сирии созданы условия для таких выборов. И мы довели это до сведения ряда действующих лиц на северо-востоке Сирии».

Видимо, именно точка зрения Вашингтона стала определяющей в вопросе переноса выборов.

Позиция США имеет решающее значение. Фактически над Автономной администрацией установлен американский военный протекторат, что позволяет Белому дому определять политический курс ААСВС.

Сегодня в Вашингтоне всерьез опасаются новой турецкой операции, которая может разрушить конструкцию самопровозглашенной автономии на северо-востоке, что приведет к выводу большей части военного контингента американцев из Сирии.

Решение курдских сил не настраивать против себя своего основного союзника вполне логично. Однако неясно, откажутся ли они от выборов вообще или все же действительно речь идет об их переносе.

Местная администрация приложила немало усилий для подготовки к предвыборной кампании, и в этой ситуации значительная пауза может не только снизить энтузиазм в курдском обществе, но и обнулить большинство усилий.

Сама по себе избирательная кампания — не просто закрепление доминирующих позиций ПДС. Выборы также нацелены на повышение легитимности самопровозглашенной Автономной администрации.

План максимум — достижение статуса автономии по аналогии с Иракским Курдистаном. Поэтому курдские силы попробуют сделать все, чтобы выборы всё же состоялись.