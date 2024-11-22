21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Они обвиняются в совершении «военных преступлений и преступлений против человечности» в секторе Газа. Однако этим МУС не ограничился.

ИА Регнум

Одновременно был выдан ордер на арест Мухаммада Дейфа, лидера военного крыла ХАМАС. Именно он считается одним из основных организаторов теракта 7 октября 2023 года. Примечательно, что по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Дейф был ликвидирован еще летом этого года.

Выписал все три ордера главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан.

Суть обвинений

Ордеры на арест Нетаньяху и Галанта выданы за преступления, совершённые с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года. Как сообщает МУС, у него есть основания полагать, что израильский премьер и бывший министр обороны оставили гражданское население в секторе Газа без жизненно важных ресурсов.

«Оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, в том числе еды, воды, лекарств и медицинских принадлежностей, а также топлива и электроэнергии», — говорится в заявлении суда.

Несмотря на предупреждения и призывы международных организаций и лидеров других стран, Израиль предоставил лишь «минимальную гуманитарную помощь». По этой причине МУС выдвинул подозрения, что Нетаньяху и Галант могут быть виновны в использовании голода в качестве средства ведения войны.

В заявлении также утверждается, что «предполагаемые преступления против человечности были частью широкомасштабной и систематической атаки на гражданское население Газы».

Что касается Мухаммада Дейфа, то МУС заявил, что он подозревается в совершении «преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены на территории Государства Израиль и Государства Палестина, по крайней мере, с 7 октября 2023 года». Среди этих преступлений упоминаются убийства, уничтожения, пытки, захват заложников, изнасилования и другие виды насилия.

«Антисемитское решение»

Важно отметить, что исполнение ордера Международного уголовного суда является обязательным для стран, которые ратифицировали Римский статут. К числу таких стран относится 124 государства. Однако есть и те, кто подписал, но не ратифицировал статут — всего 29 государств. Среди них Израиль, его основной союзник — США, а также Россия, Иран и некоторые арабские страны.

Примечательно, что члены Европейского союза, дружественные Израилю, ратифицировали Римский статут и готовы исполнять решение суда. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «решение МУС является обязательным для всех стран-участниц».

Министерство иностранных дел Франции также выразило готовность следовать принципам суда и объявило, что «реакция Парижа на постановление МУС об аресте Нетаньяху будет соответствовать этим принципам». Подобным же образом отреагировали внешнеполитические ведомства Бельгии и Нидерландов.

Единственная страна Евросоюза, которая не согласна с решением суда — Венгрия. В Будапеште заявили, что готовы принять израильского премьера, гарантировав ему безопасность. Решение объясняется тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан давно установил дружественные отношения с Биньямином Нетаньяху и поддерживает Израиль по многим вопросам.

Еврейское государство, в свою очередь, категорически не согласно с ордером на арест, выданным МУС. В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля, говорится, что обвинения в адрес страны являются ложными и антисемитскими. «Антисемитское решение Международного уголовного суда — это современный процесс Дрейфуса, и он закончится так же», — отмечается в заявлении.

Израиль считает МУС предвзятым и дискриминационным политическим органом, который выдвигает ложные и абсурдные обвинения. В заявлении также указано, что решение о выдаче ордеров было принято «коррумпированным генеральным прокурором, который пытается защитить себя от обвинений в сексуальных домогательствах, и предвзятыми судьями, движимыми антисемитской ненавистью к Израилю».

Речь идёт о решении МУС от 11 ноября о начале внешнего расследования обвинений в отношении Хана, подозреваемого в сексуальных домогательствах. Он свою вину отрицает.

Запад разочарован

Карим Ахмад Кан запросил ордер на арест Нетаньяху и Галанта ещё в мае. Однако процесс был отложен из-за опасений, что его реализация может помешать переговорам о прекращении огня и освобождении заложников. За последние полгода переговоры не принесли результатов. Напротив, ситуация стала ещё более напряжённой после убийств главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера движения в Газе Яхьи Синвара.

Похоже, израильский военный кабинет не собирается останавливаться. На этой неделе Нетаньяху посетил Газу и заявил, что ХАМАСа в секторе не будет. Кроме того, уже второй месяц еврейское государство проводит разрушительную сухопутную операцию в Ливане. По всей видимости, именно непримиримая позиция Израиля убедила МУС в том, что откладывать выдачу ордера больше не имеет смысла.

Момент был выбран неслучайно. Решение Международного уголовного суда было вынесено во время переговоров о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которые на этой неделе проводил специальный представитель президента США Амос Хохштейн.

Во вторник и среду он посетил Бейрут, где провел ряд встреч с и. о. главы правительства Ливана Наджибом Микати и генеральным секретарем шиитской партии «Амаль» Набихом Берри, который выступает посредником между «Хезболлой» и западными государствами. На итоговой пресс-конференции Хохштейн заявил, что ему удалось достичь прогресса в диалоге с ливанской стороной.

Сразу после него по телевидению выступил генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем. Он отметил, что успех текущих переговоров зависит от реакции Израиля и «серьёзности» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако Касем подчеркнул, что еврейское государство выдвигает слишком серьезные условия: «Израиль хочет достичь через соглашение того, чего не смог добиться на поле боя. Это невозможно».

После завершения переговоров в Бейруте Амос Хохштейн отправился в Тель-Авив, где провёл несколько встреч с израильскими официальными лицами, включая Нетаньяху. По сообщениям арабских СМИ, Израиль с неохотой идёт на уступки по принципиальным вопросам, поэтому американский посланник настаивает на проведении ещё нескольких раундов переговоров.

Важно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильских граждан именно в момент переговоров Нетаньяху с Хохштейном. Это решение свидетельствует о том, что западные страны крайне разочарованы неуступчивостью Израиля и, возможно, таким образом пытаются оказать давление на руководство страны.

В этой ситуации реакция французского МИД вполне объяснима. Париж стремится активно участвовать в разрешении конфликта, но его попытки глубоко проникнуть в Ливан через посреднические усилия каждый раз сталкиваются с нежеланием израильской стороны идти на компромиссы.

Определенно, ордер на арест говорит о повышении ставок в переговорном процессе. Однако это решение может только усугубить ситуацию. Поскольку Нетаньяху оказался в сложном положении, он может не пойти на компромисс и предпринять шаги, которые приведут к обострению конфликта, в том числе продолжить военные операции в Газе и Ливане.