Спустя год палестино-израильский конфликт расширяет свои границы.

Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

В начале октября 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сухопутную операцию на юге Ливана. Даже несмотря на то, что продвижение на отдельных участках составило несколько сотен метров, операция нанесла огромный ущерб Стране кедров.

К тому же она продемонстрировала нежелание Израиля прекращать боевые действия, а значит риск расширения нынешнего конфликта на другие территории довольно высок.

Ещё одним потенциальным фронтом может стать Сирия (САР).

С осени прошлого года в экспертном сообществе и СМИ идут разговоры о возможности распространения боевых действий на её территорию. Однако власти страны проявляют максимальную осторожность и не идут на эскалацию.

Хотя Сирия является членом иранского проекта «Ось сопротивления», Дамаск всячески старается не втягиваться в нынешний конфликт. Армия никак не задействована в боевых действиях, а поддержка палестинскому и ливанскому «сопротивлениям» по большей части носит декларативный характер.

Более того, в отличие от ливанской «Хезболлы», которая уже 8 октября 2023 года начала наносить удары по израильским объектам, проиранские милиции, находящиеся на территории САР, практически не бьют по территории еврейского государства, а большинство их атак сконцентрированы на американских военных базах.

Выбранный политический курс сирийского правительства стал поводом для различных слухов.

Так, в израильском издании «Бе-хадрей харедим» вышел материал о том, что якобы сирийский президент Башар Асад направил Ирану и «Хезболле» послание. В нем говорится, что Сирия не хочет быть втянута в войну в Ливане. Эта информация сразу стала поводом для различных слухов об отдалении Дамаска от Тегерана.

Отдаляется ли Сирия от Ирана?

Прежде всего, представленную информацию, вышедшую на полосах газеты ультраортодоксальных хасидов, стоит делить на два. Авторы выдают желаемое за действительное.

На сегодняшний день об отдалении Сирии от Ирана говорить не приходится, как и не наблюдается снижения влияния Исламской Республики внутри страны.

За 13 лет внутрисирийского вооруженного конфликта Тегеран смог глубоко проникнуть во многие сферы жизни САР.

Помимо военного присутствия, о котором чаще всего принято говорить, Иран серьёзно закрепился в экономике. Под его контроль перешли ключевые экономические объекты государства. Иранские товары присутствуют на полках практических всех сирийских магазинов.

Кроме того, Тегеран сформировал сеть различных культурных и социальных структур, работающих с местным населением и создающих прослойку ираноориентированных граждан.

Более того, у Сирии существует прямая зависимость от Ирана в энергетической сфере.

В САР уже несколько лет продолжается энергетический кризис, связанный с топливным дефицитом. Причина кроется в том, что более 80% сирийской нефти добывается в зоне Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (ААСВС), которая контролируется курдскими властями. После введения Соединенными Штатами фактического эмбарго для Дамаска на экспорт из Заевфратья в районах под правительственным контролем наблюдается острая нехватка топлива.

В сложившихся условиях Сирия зависима от энергопоставок извне, большинство из которых осуществляются с помощью Ирана.

Примечательно, что выбранный сирийскими властями курс в нынешнем конфликте, похоже, устраивает Тегеран.

Через несколько дней после начала сухопутной операции Израиля в Южном Ливане министр иностранных дел ИРИ нанёс визит в Дамаск. В своём заявлении Аббас Аракчи намеренно не упомянул Сирию среди участников конфликта, отметив только палестинское и ливанское «сопротивления». Представленная позиция стыкуется со словами покойного Хасана Насраллы.

Экс-генсек «Хезболлы» говорил, что Сирия неспособна и не желает участвовать в боевых действиях. Однако её роль сводится к косвенной поддержке, которая предполагает обеспечение транзита грузов для ливанской партии через свою территорию.

Таким образом, члены «Оси сопротивления» понимают реальные возможности Дамаска и не требуют от него вступления в конфликт. Поэтому вряд ли можно говорить, что Сирия отдалилась от Ирана. Скорее всего, её позиция была скоординирована с ключевым союзником.

Позиция Сирии

Хасан Насралла точно объяснил выбранный Дамаском политический курс.

После 13 лет собственного вооруженного конфликта сирийская экономика не способна выдержать ведение интенсивных боевых действий, а потому руководство САР не желает в них участвовать. Сегодня в стране и без того масса нерешённых проблем, а ключевая из них — тяжелейший социально-экономический кризис.

Армия САР истощена и не имеет возможности воевать на территории соседа как во время Первой ливанской войны.

Кроме того, нарастающий конфликт в Стране кедров уже нанёс большой урон сирийской экономике.

В САР переместились сотни тысяч беженцев. По данным ООН на 20 октября, их число превысило 420 тысяч человек. Причём больше половины — сирийцы, которые за несколько лет до этого бежали в Ливан, спасаясь от гражданской войны.

К тому же нарушились существующие торговые связи.

Бейрут является основным хабом импортных товаров для Дамаска. Но сегодня трансграничная торговля существенно снизилась после уничтожения Израилем сразу нескольких погранпереходов.

Нарушение цепочек поставок вызвало рост цен на многие категории товаров, но больше всего — на топливо. Литр бензина продается по цене 25 тысяч лир (около 1,5 доллара). При этом скачок цен на топливо оказал косвенное влияние на стоимость других товаров первой необходимости.

Учитывая общую ситуацию в Сирии, понятно нежелание правительства ввязываться в противостояние с Израилем.

Дамаск заинтересован в выживании, а участие в конфликте полностью разрушит существующий хрупкий мир. Между тем Асад может преподнести свой курс как согласие с предложением арабских стран. Ранее в СМИ фигурировала информация, что ОАЭ просили САР сохранять нейтралитет и воздержаться от эскалации.

Монархии Персидского залива давно стремятся снизить влияние Ирана на Сирию и синхронизировать её внешнюю политику в соответствии с их курсом. На нынешнем этапе аравийские государства выступают за невмешательство в конфликт и его деэскалацию.

Учитывая умение сирийских властей балансировать между несколькими центрами силы, вполне вероятно, что Дамаск попытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу и использовать её для ускорения процесса нормализации с арабскими странами.