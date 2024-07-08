В северных районах Сирии, контролируемых Турцией, проходят массовые протесты. Начавшиеся забастовки вылились в вооруженные столкновения между местными жителями и турецкой армией. Поводом для напряженности стали сообщения из Турции.

ИА Регнум

В Кайсери, а в дальнейшем и в других городах страны прокатились волны погромов и нападений на объекты, которые связаны с сирийскими мигрантами. Причиной беспорядков оказалась новость о домогательстве сирийца к несовершеннолетней девочке.

Именно в таком нарративе выстроены публикации, освещающие последние события в турецко-сирийском приграничье. Однако проблема многоуровневая и имеет более глубокие корни.

Неинтегрированные мигранты

Прежде всего, текущая напряженность — прямое следствие активной роли Турции в сирийском кризисе, а также почти десятилетнего военного присутствия Анкары на севере этой страны.

После начала «арабской весны» в Сирийской Арабской Республике (САР) турецкое правительство практически сразу выступило на стороне сирийской оппозиции и открыло границы для беженцев.

Результатом такой политики стала миграция огромного числа сирийцев в Турцию. На 2024 год их насчитывается более 3,6 млн человек. Важно, что лишь небольшая часть беженцев смогла интегрироваться в турецкое общество. Это первая причина недовольства, возникающего у турок.

Вторая имеет экономический характер.

В Турции с 2018 года наблюдается гиперинфляция и миллионы жителей едва сводят концы с концами. На этом фоне население считает лишнем бременем для турецкой экономики расходы на социальную поддержку мигрантов.

К тому же после заключения соглашения между Анкарой и Брюсселем по беженцам турецкое общество все чаще рассматривает свою страну как «миграционный хаб» для Европы, а это явно расходится с национальными интересами.

Учитывая, что среди всего количества беженцев наибольшую часть составляют сирийцы, именно на них выплескивается общественное недовольство.

Между тем противоречия между сирийцами и турками существуют и по другую сторону границы. С 2015 года Анкара провела три военные операции на территории САР и создала на севере и северо-западе страны два своих военных протектората.

Первый управляется Временным правительством Сирии — политическим органом сирийской оппозиции, а второй — Сирийским правительством спасения, административно-политическим органом, созданным «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году.

Социально-экономическое обеспечение этих зон напрямую связано с южными турецкими провинциями, прилегающими к сирийской границе.

Кроме того, Анкара — главный спонсор Сирийской национальной армии — вооруженного крыла сирийской оппозиции.

Казалось бы, население районов севера и северо-запада Сирии должно быть благодарно Анкаре за поддержку. Однако не всё так просто. У жителей этих регионов накопилась усталость от жизни в неопределенном статусе.

Очевидно, что приход оппозиции к власти в Дамаске вооруженным путем нереален. Вариант политического урегулирования с большими преференциями для оппозиции также не просматривается.

В сложившейся ситуации население северных районов обвиняет турецкие власти, которые пошли на переговоры с союзниками сирийского правительства.

Кроме того, в обществе существует недовольство турецким военным присутствием. В оппозиционных СМИ часто появляются сообщения о различных трагических инцидентах, в которых замешаны турецкие военные. Все это также приводит к антитурецким выступлениям местных жителей.

Местные не хотят возвращения власти Дамаска

Еще одной причиной, которая спровоцировала рост насилия в северных районах Сирии, стал идущий сейчас процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Он был запущен в конце 2022 года, когда министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве. Однако к лету 2023 года сближение сторон заморозилось.

Примечательно, что в период переговоров о нормализации происходили антитурецкие протесты в северных районах САР, находящихся под протекцией Анкары.

Летом 2024 года процесс восстановления отношений был перезапущен. Стороны смягчили свои позиции, убрав жесткие предварительные условия, которые фигурировали ранее. Более того, президенты двух стран публично высказались насчет перспектив налаживания связей.

«Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении к её суверенитету и стремлению сирийского государства восстановить его над всей территорией страны», — сказал президент страны Башар Асад.

Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь с саммита ШОС в Астане, также заявил о намерении Анкары достичь соглашения с Дамаском: «У нас нет причин не восстанавливать дипломатические отношения с Сирией».

Слова Эрдогана были восприняты в штыки населением севера и северо-запада Сирии. Поэтому протесты состоялись бы в любом случае, как это уже было в конце 2022 — начале 2023 года. Погромы в Кайсери лишь ускорили процесс.

Сильным триггером также стало пробное открытие контрольно-пропускного пункта Абу эз-Зиндин между районами, контролируемыми официальным правительством, и районами, контролируемыми оппозицией.

Впоследствии КПП должен был стать постоянным коммерческим переходом, который усилил бы торгово-экономические связи между зонами.

Однако такой шаг был негативно встречен местными жителями, вышедшими на протесты и перекрывшими дорогу на пути к КПП.

Реакция населения показательна — часть людей выступает против нормализации отношений между сирийским и турецким правительствами, так как при этом условии оппозиционные районы снова перейдут под власть Дамаска.

Таким образом, текущие столкновения имеют под собой «двойное дно». Во-первых, это усталость сирийцев, проживающих в северных районах САР, от турецкого присутствия. Во-вторых, это ответ местного общества на возможную нормализацию между Сирией и Турцией.

Оппозиционно настроенные граждане выступают против того, чтобы власть официального правительства вернулась в районы их проживания. Кроме того, население воспринимает действия Анкары как предательство.

При этом антисирийские погромы в Турции не стали первопричиной вспышки насилия, а лишь ускорили ожидаемую реакцию жителей севера Сирии.