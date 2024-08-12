Пока весь мир с нетерпением ожидает ответа Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, общая напряженность проявляется в других странах Ближнего Востока. В Сирии начались вооруженные столкновения между арабским племенным ополчением и Сирийскими демократическими силами (СДС), стоящими преимущественно из курдских отрядов.

ИА Регнум

«Горячая фаза» конфронтации между арабскими племенами и курдами длится уже год. Однако нынешние боевые действия — крупнейшие с августа-сентября 2023 года. Бои проходят в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор.

Сам регион фактически разделен на две части рекой Евфрат. Западная часть, включая одноименный административный центр, контролируется правительством в Дамаске. Восточная — самопровозглашенной курдско-арабской Автономной администрацией Северной и Восточной Сирии (ААСВС).

Нынешние боевые действия начались с наступления арабского племенного ополчения 7 августа, в ходе которого ему удалось установить контроль над небольшими городами Абу Хамам, Абу Хардуб и Дибан.

Примечательно, что в этот раз столкновения произошли вблизи американских баз, одна из которых расположена на нефтяном месторождении Аль-Омар.

Наступление племенных отрядов возглавил Ибрагим аль-Хефель — лидер крупного племени Окейдат. Он также выпустил заявление, в котором пообещал продолжать сопротивление до момента «освобождения земли от террористических ополченцев Кандиль (имеются в виду СДС. — Прим. ред.)».

Важно, что нынешнее наступление племен было поддержано сирийской армией, а также проправительственным ополчением «Национальные силы обороны» (НСО).

Между тем СДС выпустили заявление, в котором говорится, что нападения на их позиции начались по приказу Хоссама Луки, директора Главного управления безопасности — одной из ключевых сирийских спецслужб.

Это обстоятельство говорит о том, что официальное правительство перешло к прямым действиям в Заевфратье.

Ранее Дамаск начал работу по взаимодействию с арабскими племенами, проживающими на территории ААСВС. Тот же аль-Хефель в феврале этого года был замечен на переговорах в сирийской столице впервые с 2011 года.

Официальное правительство, понимая, что получить контроль над ААСВС невозможно до тех пор, пока там находятся американские базы, решило сделать ставку на внутренние противоречия в Автономной администрации. И именно арабские племена выступают инструментом, который может дестабилизировать ситуацию.

Кроме того, в наступлении вместе с отрядами аль-Хефеля также участвовало племенное формирование «Львы Окейдата», возглавляет которое Хашим ас-Саттам. Формирование было создано в 2021 году как местное ополчение. Непосредственное участие в его создании принял иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Базируется эта племенная милиция в контролируемом властями городе аль-Маядин, который также считается одним из ключевых центров иранского присутствия в Сирии. Именно через этот город проходит сухопутный коридор «Тегеран — Бейрут», обеспечивающий Ирану выход к Средиземному морю, а также предоставляющий возможности для снабжения различных проиранских группировок.

Согласно информации, опубликованной в сирийских оппозиционных СМИ, племенные силы в течение нескольких месяцев проходили подготовку в лагерях КСИР, находящихся в районах Дейр-эз-Зора и аль-Маядина.

Нынешнее взаимодействие с племенами — один из столпов иранской политики в Заевфратье. Она нацелена на две главные задачи — сохранение присутствия на востоке Сирии с созданием безопасных условий для функционирования сухопутного коридора и давление на Соединенные Штаты.

Более пяти лет проиранские формирования постоянно обстреливают американские военные базы в регионе, в том числе в Сирии. А относительно недавно Тегеран начал привлекать к нападению арабские племенные ополчения. Кроме того, взаимодействуя с племенами, Иран видит возможность усилить раздор внутри Автономной администрации, что увеличивает издержки для США.

Источник проблемы

Однако внешнее участие — не основной источник нынешних вооруженных столкновений между арабскими и курдскими силами. Главная причина кроется во внутренних противоречиях, которые уходят корнями в создание Автономной администрации.

Изначально ААСВС замышлялась американской стороной как альтернативный сирийскому правительству политический проект, построенный на единстве арабов и курдов. Несмотря на некоторые усилия, приложенные Соединенными Штатами, идея сосуществования различных этнических групп так и не была достигнута.

Наоборот, сегодня этнический фактор является одной из ключевых проблем. Арабы считают большую часть территорий ААСВС своими исконными землями, а самих курдов — чужаками, которые были навязаны Вашингтоном для управления регионом.

Учитывая, что американцы практически отстранились от работы, связанной с функционированием местного самоуправления, эти задачи были переданы курдским представителям, которые сегодня выполняют функции политических комиссаров.

Большинство из них — члены Рабочей партии Курдистана (РПК), часть из которых вообще не являются сирийцами и даже не говорят на арабском языке. Ко всему прочему, арабские племена практически не представлены в местных советах Автономной администрации.

Еще одна важная причина внутренних противоречий имеет экономический характер. На территориях проживания арабских племен находятся самые богатые нефтяные месторождения (за исключением Румелана). Только одна провинция Дейр-эз-Зор обеспечивает более 50% всех доходов ААСВС.

Но на регион приходится лишь 16% расходов от всего бюджета автономии, что заставляет арабское население чувствовать себя обделенным.

Выбор времени

Выбор момента для обострения нынешней конфронтации также объясним. Ведущая курдская политическая Партия демократического союза (ПДС) планирует провести муниципальные выборы в регионе, чтобы закрепить свою власть.

Изначально избирательная кампания планировалась на июнь, но была перенесена. Поэтому эскалация в преддверии выборов отражает несогласие арабского населения с политикой ПДС и его нежелание участвовать в мероприятии на неравных условиях.

Кроме того, столкновения происходят на фоне обсуждения возможности сирийско-турецкой нормализации.

Участие правительственной стороны в боевых действиях является сигналом Анкаре, что у Дамаска существуют различные инструменты давления на СДС. Важно, что именно по курдскому вопросу Сирии и Турции легче всего найти точки соприкосновения, что может стать базисом улучшения отношений.

Для Ирана в его нынешней ситуации также выгодно внести раскол внутри СДС и нанести урон американскому присутствию.

Использование племен в качестве «прокси-сил» нацелено на повышение угрозы безопасности вблизи американских баз и отвечает общему политическому курсу перманентного давления на позиции Вашингтона в регионе.

Таким образом, сразу у нескольких сторон совпали интересы, что в итоге и привело к началу вооруженных столкновений.