В начале мая этого года министерство торговли Турции объявило о приостановке торговых связей с Израилем. Решение является вторым этапом политики экономического давления на Еврейское государство — ранее в апреле Анкара ввела ограничения на экспорт 54 групп товаров. Однако эти меры не привели ни к каким результатам.

Иван Шилов ИА Регнум

Поэтому в этот раз Турецкая Республика решила ужесточить свой курс.

В официальном заявлении министерства торговли говорится, что «экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, остановлены, решение касается всех наименований товаров. Турция будет строго и решительно выполнять эти меры до тех пор, пока правительство Израиля не разрешит непрерывный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу».

Между тем в министерстве уточнили, что уже начали работать с коллегами из Палестинской автономии для того, чтобы принятые меры не отразились на населении Западного берега. Это связано с тем, что Турция экспортировала товары на палестинские территории через израильскую таможню.

Приостановка торговли стала полной неожиданностью для израильской стороны.

Так, министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал турецкую политику, отдельно упомянув при этом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа, бизнесменов и международные торговые соглашения», — написал в сообщении глава внешнеполитического ведомства Еврейского государства.

Кроме того, Кац отметил, что поручил своему министерству искать альтернативы для торговли, сосредоточив внимание на «местном производстве и импорте из других стран».

© Lev Radin Source: ZUMAPRESS.com/Global Look Press Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац

Во многом действия Турции усиливают напряженность в отношениях с Израилем, которые заметно ухудшились на фоне нового витка эскалации палестино-израильского конфликта осенью прошлого года. Однако государства ограничивались негативной риторикой в отношении друг друга и старались не прибегать к прямым действиям.

С весны этого года Анкара решила повысить ставки.

В конце апреля Эрдоган официально принял высокопоставленную делегацию ХАМАС вместе с главой политбюро Исмаилом Ханией. Лидеры палестинского движения были приняты в Анкаре впервые с 7 октября 2023 года. Уже в мае министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна подала запрос в Международный суд ООН, присоединяясь к иску ЮАР против Израиля.

Поэтому меры, направленные на ограничение торговли, соответствуют курсу Турции на последовательное ослабление связей с Еврейским государством.

Роль выборов

В этом контексте важно проследить хронологию действий Турции — именно с апреля 2024 года.

Турецкие власти стали оказывать давление на Израиль после провала правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах во всех крупных городах в марте этого года.

Кроме того, в округах Шанлыурфа и Йозга (считающихся основными избирательными центрами ПСР) победила занимающая более жесткую позицию в отношении Газы Новая партия благоденствия (НПБ).

В предыдущие годы определенную поддержку правящей партии на выборах добавлял имидж Эрдогана как защитника мусульман в регионе, что позволяло мобилизовать консервативный электорат голосовать за ПСР.

Однако с момента нового этапа палестино-израильской конфронтации действующий президент теряет политические очки. Сегодня турецкое общество активно критикует власти за сохранение торговых связей с Израилем. Поэтому Эрдоган был вынужден действовать и начал политику давления.

Стоит подчеркнуть, что нынешний курс Анкары реализуется лишь в угоду политической конъюнктуре и никак не соответствует экономической целесообразности. Поскольку турецкая экономика находится в плачевном состоянии.

Спад начался еще до пандемии COVID-19. Формально в 2023 году экономика страны выросла на 4,5%. В реальности за это пришлось довольно дорого заплатить — ценой стал валютный кризис.

Лира потеряла почти половину своей стоимости за пять лет, что привело к гиперинфляции, которая в мае достигла почти 70%. Слабая национальная валюта вызвала рост цен на промышленные товары, из-за чего больше всего пострадал производственный сектор, на долю которого приходится пятая часть ВВП страны.

По этим причинам сегодня миллионы турок едва сводят концы с концами.

Именно на этом фоне Эрдоган решил приостановить торговые связи с Израилем — одним из ключевых торгово-экономических партнеров Турции в регионе.

Долгосрочное ли решение?

Действительно, торговля и экономика являются основой турецко-израильских отношений.

Соглашение о свободной торговле между сторонами действует с 1997 года. В 2023 году Анкара была пятым по величине экспортером в Еврейское государство: экспорт достиг 4,6 млрд долларов — около 76% процентов от общего объема двусторонней торговли, который составил 6,3 млрд долларов.

Учитывая существующий торговый дисбаланс, наибольший вред от принятых мер понесет не Израиль, а сама Турция.

Чтобы оказать хоть какое-то воздействие, Анкара приняла решение ограничить доступ в турецкие порты, через которые Еврейское государство также вело торговлю с третьими странами. Например, азербайджанская нефть поступает в Израиль через средиземноморский порт Джейхан.

Понимая, что от резкого прекращения торговли пострадает местный бизнес, министерство торговли Турции предоставило трехмесячную отсрочку для экспортеров в Израиль. В министерской директиве указано, что компании должны выполнить сделки по контрактам через третьи страны.

Примечательно, что выпущенный документ стал поводом для спекуляций.

В Израиле сразу заговорили о том, что Турция отменила многие торговые ограничения. Глава МИД Исраэль Кац сделал заявление следующего содержания: «Урок ясен: мы не должны поддаваться угрозам диктатора». Это говорит о том, что в стране не ощутили последствий от приостановки торговли, а отсрочку для турецких компаний расценивают как свою победу в этом противостоянии.

В итоге от политики Анкары страдает не израильская экономика, а турецкая.

Хотя официальные лица Турции заявляют, что об исключениях из запрета на торговлю речи не идет, в реальности введенные меры могут оказаться недолгими. Действия Эрдогана подвержены политической конъюнктуре и во многом носят имиджевый характер.

Учитывая существующие проблемы в турецкой экономике, запрет на торговлю может сохраниться на формальном уровне, но экспортные компании получат различные послабления для ведения своей деятельности.