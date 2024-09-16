10 сентября состоялось второе заседание Арабского комитета по связям с Сирией. Мероприятие прошло в Каире на полях саммита глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ). Как ни странно, но событие практически не получило освещения ни в мировых, ни в российских СМИ, хотя на самом деле оно крайне важно для понимания сути процессов в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

В заседании приняли участие министры иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии, Сирии, а также генеральный секретарь ЛАГ. В итоговом заявлении говорится, что стороны приняли решение «сформировать группу экспертов для изучения тем, которыми Комитет будет заниматься совместно с Сирийской Арабской Республикой, а также проведет свое следующее заседание в Багдаде».

На первый взгляд, может показаться, что мероприятие проходное. Однако это не совсем так, особенно учитывая хронологию сирийско-арабской нормализации.

Торможение процесса

Процесс восстановления отношений между Дамаском и арабскими государствами, которые были практически разорваны с началом в Сирии гражданской войны, активизировался после разрушительного землетрясения, которое произошло в САР в начале 2023 года. Гуманитарный аспект стал поводом, оправдывающим неизбежность взаимодействия с сирийским правительством.

Ведущую роль в возобновлении связей сыграл Эр-Рияд. Благодаря его действиям был запущен процесс возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Для этого Саудовская Аравия инициировала ряд подготовительных встреч, центральной из которых стало Межарабское совещание в иорданской столице 1 мая 2023 года.

Участники мероприятия выработали формулу, при которой восстановление отношений с Дамаском не будет односторонним, и сирийские власти также должны приложить для этого усилия.

Чтобы полноценная нормализация была запущена, а Сирия смогла бы рассчитывать на участие арабских государств в восстановлении страны, от нее потребовали начать процесс политических реформ, возобновить работу Конституционного комитета, создать условия для возвращения беженцев, вывести иностранные войска, а также принять меры для борьбы с трансграничной контрабандой и наркотрафиком. Представленные требования были сформулированы в итоговом документе, который получил название «Амманское заявление».

Важно, что Дамаск вернули в «арабскую семью» авансом. На майском саммите ЛАГ 2023 года в Джидде было объявлено о возобновлении членства правительства Башара Асада в общеарабской организации. Событие преподносилось как успех сирийской дипломатии.

Но именно с этого момента дальнейшая нормализация начала пробуксовывать. Ключевая причина кроется в медленном выполнении Сирией взятых на себя обязательств.

Для наблюдения за действиями Дамаска был создан Арабский комитет по связям с Сирией, первое заседание которого прошло 15 августа 2023 года. Встреча стала показательной. К моменту ее начала ни одно из условий так и не было выполнено. Более того, сирийская делегация внесла свои предложения по решению некоторых вопросов.

Так, например, возобновление работы Конституционного комитета и проведение политических реформ связывались с предоставлением арабскими странами гарантий снятия санкций с САР. Более того, сирийская сторона настаивала на том, что документ, подписанный по итогам Межарабского совещания, не имеет обязательной силы.

После этого заседания Арабский комитет не мог собраться больше года. Стороны были наиболее близки к возобновлению его работы весной 2024 года, встреча была запланирована на 8 мая в Багдаде. Однако за день до намеченной даты мероприятие было перенесено.

По сообщению сирийской правительственной газеты «Аль-Ватан», такое решение было принято по просьбе одного из членов комитета. Согласно арабской прессе, за переносом стояла Иордания: Амман был недоволен отсутствием прогресса в борьбе с трансграничной контрабандой и наркотрафиком.

Хашимитское Королевство — наиболее пострадавшая сторона в этом вопросе, потому что именно через его территорию проходит весь нелегальный траффик из Сирии в страны Персидского залива. В связи с этим иорданские силы правопорядка вынуждены действовать в том числе на территории северного соседа.

Еще одно важное требование, выполнение которого затормозилось, — возобновление работы Конституционного комитета. До мая 2022 года его заседания проходили в Женеве. Но с момента, как Швейцария де-факто перестала быть нейтральной стороной, что было продемонстрировано в украинском конфликте, Россия предложила выбрать новую переговорную площадку. И Сирия согласилась с этой идеей.

Новой площадкой должен был стать Оман, а работа возобновиться в конце 2023 года. Но не срослось.

В СМИ фигурировала информация, что девятый раунд Конституционного комитета должен пройти весной 2024 года, а принимающей стороной выступит одна из аравийских монархий. Однако работа так и не возобновилась. Это свидетельствует о том, что стороны все еще далеки от решения вопроса.

Принципиальной темой также остается проблема беженцев. Фактически процесс возвращения сирийских беженцев домой приостановлен уже на протяжении года. Больше всего от этого страдает Ливан.

Весной в «стране кедров» из-за этого даже разгорелся внутриполитический кризис. Сирийцы представляют огромную нагрузку для экономики соседней страны, которая уже несколько лет дышит на ладан. Поэтому ливанское правительство начало просто депортировать людей назад в Сирию.

Сирия активизируется

Учитывая ворох нерешенных проблем, даже сам факт встречи в рамках Арабского комитета уже является успехом. Это говорит о том, что стороны по-прежнему рассчитывают на диалог.

Да, требования членов комитета не изменились. Они все еще ждут от Дамаска выполнения условий, обозначенных в «Амманском заявлении». Об этом также было сказано 9 сентября на 161 сессии Совета министров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГЗП) в Эр-Рияде.

Поэтому главный вывод по итогам нынешнего заседания в Каире — за год ни позиции арабских стран, ни позиция сирийского правительства не поменялись. Однако стороны не отказываются от процесса.

Для ведущих аравийских монархий возвращение Сирии в «арабскую семью» — это прежде всего вопрос снижения влияния Ирана внутри САР. К тому же существует заинтересованность в интеграции Дамаска в будущие экономические проекты.

Поэтому в 2024 году они сделали ряд шагов навстречу: в мае было вновь запущено авиасообщение с Бахрейном и Саудовской Аравией, а за день до начала заседания Эр-Рияд объявил о возобновлении работы дипломатической миссии в сирийской столице.

Между тем, для Иордании, Ирака и Ливана выполнение условий — вопрос национальной безопасности. Соответственно, для них также выгодно поддерживать активность процесса.

Сирийское правительство также понимает, что за год их действия ни к чему не привели. В условиях острого социально-экономического кризиса страна нуждается в помощи извне. Учитывая, что Иран уже забрал большую часть нужных ему активов и не старается увеличивать свою поддержку, а российский бизнес значительно сократил свое присутствие, искать помощь Дамаску все же придется у арабов.

Именно поэтому сирийские власти делают некоторые ответные шаги. Например, провели перестановки в силовых структурах, чтобы, в том числе, ужесточить контроль за южной границей.