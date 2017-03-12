Айтен Юран

Автор

Философ, психоаналитик, преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург) и Международного института глубинной психологии (Киев, Украина), со-организатор Школы Психоанализа Фрейда-Лакана, редактор сетевого журнала Лаканалия www.lacan.ru, автор множества научных публикаций по различным проблемам психоанализа. Фотография для меня самой предстает абсолютно непредвиденным увлечением, скорее, это отголосок моего детства, которое прошло в мастерской моего отца, художника, живописца, и результат соответствующей оптической настройки моего глаза. В какой-то момент в путешествиях появилось желание запечатлевать цвет, форму, которые существуют на грани исчезновения, в полном следовании мысли Вальтера Беньямина, что «природа, обращенная к камере, – это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Об этом оптически-бессознательном он узнает только с ее помощью, так же как о бессознательном в сфере своих побуждений он узнает с помощью психоанализа.