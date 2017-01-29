Ленинградская область, 29 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Коневец — остров, расположенный в Ладожском озере. Сейчас на нем находится Коневский мужской монастырь. В белые ночи с острова можно наблюдать потрясающей красоты закаты, которые почти незаметно перетекают в восходы. Вечером песчаная коса в лучах заходящего солнца производит впечатление марсианских пейзажей. Здесь безлюдно, тишина прерывается криками чаек, а останки военной техники, разбросанные по острову, создают ощущение «зоны» Тарковского.

Айтен Юран Закат

Айтен Юран Белая ночь

Айтен Юран Солнечные блики

Айтен Юран Причал

Айтен Юран Росписи

Айтен Юран Восход

Айтен Юран Перед грозой

Айтен Юран Удвоение

Айтен Юран Берег

Айтен Юран Зона

Айтен Юран Свод

Айтен Юран Прибрежная полоса

Айтен Юран Легкость

Айтен Юран Сторожевая башня

Айтен Юран Прозрачность

Айтен Юран Стая птиц

Айтен Юран Коневецкая коса

Айтен Юран Акварель

Айтен Юран Останки военной техники

Айтен Юран Линии

Айтен Юран Пастораль

Айтен Юран В ожидании катера