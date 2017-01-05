Индия, 5 января, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Гокарна, браминская деревня в штате Карнатака Индии. В переводе с санскрита гокарна означает «коровье ухо», согласно легенде именно здесь явился Шива из уха Притхви, принявшей образ коровы.

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Айтен Юран Закатный свет в прозрачном пакете

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