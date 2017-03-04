При том, что альбом назван «Берег Ганга», полагаю, что нет одного берега Ганга, и не только потому, что эта величественная река протянулась через весь материк; его нет, так как каждый миг являет собой изменчивость в ее бурном течении, сбивающем с ног.

Айтен Юран Молчаливое созерцание.

Айтен Юран Семейная сиеста

И, в тоже время, находясь здесь, на берегу, среди мирно прогуливающихся собак и коров, среди садху, взгляд которых устремлен в бесконечность, попадая в водоворот ритуальных подношений Гангу, огоньки свечей которых в еле слышимом вздохе ветра растворяются в темноте, понимаешь, что здесь ничего не изменилось, так было всегда, пока человечество себя помнит. Такое странное подвешивание между явленной в каждый миг изменчивостью и остановкой времени в бесконечно замедленном ощущении жизни. Действительно, «все течет»: эта мысль тоже, и разве тем самым она не возвращает все к состоянию неподвижности?» (П.Целан).

Айтен Юран Вечерняя река

Айтен Юран Беседы под палящими лучами. Полдень

Айтен Юран На фоне живописной стены

Айтен Юран Исток Ганга. Девпраяг

Айтен Юран Ритуальные благовония

Айтен Юран Странник

Айтен Юран Взгляд

Айтен Юран Мост Лакшман Джула

Айтен Юран Переправа

Айтен Юран Ритуальное действие

Айтен Юран Белая корова Ришикеша. Ночь

Айтен Юран Берег

Айтен Юран Вид на храм Шри Траянбакшвар

Айтен Юран В ожидании переправы

Айтен Юран Мольба

Айтен Юран В поисках счастья

Айтен Юран Торговка

Айтен Юран Подготовка к ритуалу

Айтен Юран Подношение Гангу

Айтен Юран Ночь

Айтен Юран Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды, образующих Ганг

Айтен Юран Ужин садху

Айтен Юран Омовение

Айтен Юран Солнечный старик

Айтен Юран Пейзаж