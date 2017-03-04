Ритуальные благовония: Ганг
При том, что альбом назван «Берег Ганга», полагаю, что нет одного берега Ганга, и не только потому, что эта величественная река протянулась через весь материк; его нет, так как каждый миг являет собой изменчивость в ее бурном течении, сбивающем с ног.
И, в тоже время, находясь здесь, на берегу, среди мирно прогуливающихся собак и коров, среди садху, взгляд которых устремлен в бесконечность, попадая в водоворот ритуальных подношений Гангу, огоньки свечей которых в еле слышимом вздохе ветра растворяются в темноте, понимаешь, что здесь ничего не изменилось, так было всегда, пока человечество себя помнит. Такое странное подвешивание между явленной в каждый миг изменчивостью и остановкой времени в бесконечно замедленном ощущении жизни. Действительно, «все течет»: эта мысль тоже, и разве тем самым она не возвращает все к состоянию неподвижности?» (П.Целан).