Индия, 5 февраля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Бадринатх, одно из четырех главных мест паломничества в Северных Гималаях, расположенное на высоте 3300 метров. Бадринатх доступен с мая по октябрь, в остальное время из-за непроходимости снежных завалов селение закрыто. Из Бадринатха открывается ошеломительый вид на пик горы Нилкантха (6596) и другие шеститысячники Гималаев. В пяти километрах от Бадринатха, почти на границе с Тибетом, находится живописная деревня Мана. От деревни ведет пешая тропа к водопаду Васудхара (высота 145 метров), который представляет собой исток реки Алакнанды, образующей Гангу.

Айтен Юран Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды

Айтен Юран Вершина горы Нилкантха (6596)

Айтен Юран На пути к Бадринатху

Айтен Юран Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды

Айтен Юран Улочка Бадринатха. Ночь.

Айтен Юран Та же улочка. День.

Айтен Юран Паломники

Айтен Юран В окрестностях Бадринатха

Айтен Юран Рассвет

Айтен Юран Садху

Айтен Юран Граница с Тибетом

Айтен Юран Слои

Айтен Юран Ломаные линии

Айтен Юран Портрет девочки из деревни Мана

Айтен Юран Перевал

Айтен Юран Житель Бадринатха

Айтен Юран Перекрестье разных высот

Айтен Юран Садху

Айтен Юран На пути к леднику