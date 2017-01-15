Кедарнатх — селение, расположенное в северной части Гималаев в Индии, на высоте 3584 метров над уровнем моря, менее чем в 300 километрах от Кайласа. Это одно из наиболее известных мест поклонения Шиве в индийских Гималаях. Кедарнатх с ноября по апрель, в силу непроходимости снежных дорог, недоступен. Мы шли туда в десятых числах мая, на тот момент дорогу только открыли, местами дорога представляла собой узкую тропу, прорубленную в снежных завалах.

Айтен Юран Приоткрывшаяся вершина горной гряды

Айтен Юран Храм Кедарнатха

Айтен Юран Суровый местный ландшафт

Айтен Юран Паломница

Айтен Юран У входа в храм

Айтен Юран Рассеивающаяся облачность

Тропа бесконечно живописная, — это и отвесные скалы, и горные водопады, и сверкающие вершины горной гряды, приоткрывающиеся на очередных извивах тропы, и чистый морозный воздух, становящийся все более кристальным и холодным по мере восхождения. Подъем довольно суров, погода изменчива, от кажущегося спокойствия в какой-то момент может не остаться и следа. К примеру, на последнем нашем километре внезапно подул сильный ледяной ветер, мягкая облачность в миг сменилась на тяжелые свинцовые чернильные тучи, из которых посыпались градины огромных размеров, все вокруг покрылось ледяной коркой, заполнилось холодной вязкой влажной субстанцией.

Айтен Юран Паломническая тропа

Айтен Юран Вечерняя служба

Айтен Юран На пути в Кедарнатх

Айтен Юран Уцелевший дом

Айтен Юран Пейзаж

Айтен Юран Паломник из Ришикеша

Айтен Юран Жизнь у храма

Стоит сказать, что самого селения Кедарнатх на сегодняшний день нет. Летом 2013 года здесь произошла страшная трагедия — озеро Чорбари, находящееся чуть выше храма, после разлома в леднике Кедар буквально вылилось вниз, уничтожив несколько селений, унеся жизни нескольких тысяч человек. Селение Кедарнатх было разрушено полностью. При всех катастрофических масштабах разрушений, храм Шри Кедарнатх остался нетронутым. Огромный валун, который был пригнан водой, остановился у задней стены храма, разделив поток стихии на два рукава, оставив храм в неприкосновенности.

Айтен Юран Небо с крыши гестхауза

Айтен Юран Вид из палатки

Айтен Юран Паломники, спускающиеся с небес

Айтен Юран Вид, открывающийся с вертолетной площадки

Айтен Юран У храма

Айтен Юран Портрет девочки из Гаурикунда

Сейчас все здесь дышит суровостью и аскетизмом, мишура паломнических мест отсутствует. Стоит сказать, что имеющиеся путеводители о том, как добраться до Кедарнатха, в силу произошедшей катастрофы, устарели. Нынче дорога ведет только до Сонпраяга, ранее она заканчивалась в Гаурикунде. Тропа составляет теперь не 14 км, как раньше, а удлинилась на 3−4 километра, подъем стал более крутым, в какой-то момент тропа продолжается по левому берегу Мандакини. Остановиться в гестхаузах, как об этом говорят путеводители, теперь также не получится, за неимением таковых. Мы ночевали в палатках, спали в военных спальниках. Также теперь при выходе на тропу необходимо пройти регистрацию по биометрике, пройти медицинский осмотр, нас записали в амбарную книгу полиции, полагаю, что такого рода меры также появились после катастрофы.

Айтен Юран Портрет паломницы

Айтен Юран На каменоломне

Айтен Юран Портрет

Айтен Юран Перед началом восхождения

Айтен Юран Тропа сквозь снежные стены

Айтен Юран Валуны, предотвратившие разрушение храма

Это фотозарисовки с нашего продвижения, конечно, за кадром многое, к примеру, — ночной блеск приоткрывшихся вершин семитысячников, соперничающий с блеском звезд. Звезд здесь так много, и они так близко, что, кажется, протянешь руку и она утонет в туманности Млечного Пути. Также за кадром внутреннее убранство храма, тончайшие скульптуры Юдхиштхира, Арджуны, Сахадевы и Драупади, у входа в алтарную можно видеть мурти богини Парвати и Ганеши, образы Шри Лакшми, Нараяны, Нанди. Это произведения искусства, от которых трудно оторвать взгляд и которые трогают до глубины души.

Айтен Юран На подступах к Кедарнатху

Айтен Юран Взгляд

Специалисты, исследующие смещение ледника Кедар, увы, говорят о возможном скором повторении катастрофы.