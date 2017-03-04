Санкт-Петербург, 5 марта, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Все фотографии, представленные в данном альбоме, сделаны на побережье Финского залива в пятидесяти километрах от Санкт-Петербурга из одной и той же точки в разное время года.

Айтен Юран Прозрачный кораблик из льдинок спешит в золотистую даль.

Слова к фотографиям написаны Михаилом Погарским.

Айтен Юран Нотные знаки травы пишут симфонию неба.

Айтен Юран Вода и камни – руны древней фуги

Айтен Юран Летучий кливер дождевых фрегатов скользит по зеркалу сверкающей воды.

Айтен Юран Вариации синего звука тают в медитации залива.

Айтен Юран Завихренья хрустящего света на сверкающих льдинах весны.

Айтен Юран Словно маленькая свеча бьётся сердце ледяной птицы.

Айтен Юран Густая экспозиция залива и разработка светлого дождя сливаются в репризе облаков.

Айтен Юран Прозрачный кораблик из льдинок спешит в золотистую даль.

Айтен Юран Если крепко держаться за небо, то можно научиться ходить по воде!

Айтен Юран Угольки холодного льда согревают мой взгляд…

Айтен Юран А может быть камни – это спины застывших мгновений

Айтен Юран Голубые драконы отражаются в зеркале вод (безо всяких иллюзии и парейдолии)

Айтен Юран Кристаллы музыки застыли среди льдов.

Айтен Юран Раннее утро – время философов и рыболовов.

Айтен Юран Взрывает жёлтое стаккато прибрежную мелодию волны.

Айтен Юран Молчаливое таинство льдин, уводящее в снежную глубину.

Айтен Юран Ноктюрн заоблачного света меняет формулу воды.

Айтен Юран Свет, как нечаянная чайка ломает горизонт событий.

Айтен Юран Снег, укрывающий спины камней, помнит свои облака.