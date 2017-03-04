Фотосоната Финского залива
Санкт-Петербург, 5 марта, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Все фотографии, представленные в данном альбоме, сделаны на побережье Финского залива в пятидесяти километрах от Санкт-Петербурга из одной и той же точки в разное время года.
Айтен Юран
Прозрачный кораблик из льдинок спешит в золотистую даль.
Слова к фотографиям написаны Михаилом Погарским.
Айтен Юран
Нотные знаки травы пишут симфонию неба.
Айтен Юран
Вода и камни – руны древней фуги
Айтен Юран
Летучий кливер дождевых фрегатов скользит по зеркалу сверкающей воды.
Айтен Юран
Вариации синего звука тают в медитации залива.
Айтен Юран
Завихренья хрустящего света на сверкающих льдинах весны.
Айтен Юран
Словно маленькая свеча бьётся сердце ледяной птицы.
Айтен Юран
Густая экспозиция залива и разработка светлого дождя сливаются в репризе облаков.
Айтен Юран
Прозрачный кораблик из льдинок спешит в золотистую даль.
Айтен Юран
Если крепко держаться за небо, то можно научиться ходить по воде!
Айтен Юран
Угольки холодного льда согревают мой взгляд…
Айтен Юран
А может быть камни – это спины застывших мгновений
Айтен Юран
Голубые драконы отражаются в зеркале вод (безо всяких иллюзии и парейдолии)
Айтен Юран
Кристаллы музыки застыли среди льдов.
Айтен Юран
Раннее утро – время философов и рыболовов.
Айтен Юран
Взрывает жёлтое стаккато прибрежную мелодию волны.
Айтен Юран
Молчаливое таинство льдин, уводящее в снежную глубину.
Айтен Юран
Ноктюрн заоблачного света меняет формулу воды.
Айтен Юран
Свет, как нечаянная чайка ломает горизонт событий.
Айтен Юран
Снег, укрывающий спины камней, помнит свои облака.
Айтен Юран
Одинокий поэт на косе своих облачных мыслей открывает пространство стихий.