В данном альбоме собраны фотографии, сделанные в Петербурге, большинство — на Васильевском острове. Это не альбом о Петербурге, можно было бы сказать, что город лишь случайно попал в кадр, в стремлении запечатлеть линию, цвет или необычное природное явление.

Айтен Юран Панорама

Айтен Юран У Тучкова моста. Апрель.

Айтен Юран Берег Васильевского острова. Март.

Айтен Юран Дождливый июль.

Айтен Юран 1 января 2017 года

Айтен Юран Во внезапном луче уходящего Солнца.

Айтен Юран Линии стрелки Васильевского острова. Туман.

Айтен Юран Восход огромной красной Луны над городом (25 мая 2016 года).

Айтен Юран Отражения

Айтен Юран На крыше купола и дымоходы

Айтен Юран Река Смоленка

Айтен Юран Луна над городом. Июнь.

Айтен Юран Набережная. Декабрь.

Айтен Юран В фокусе Исаакиевский собор.

Айтен Юран Осеннее дыхание

Айтен Юран Холодное лето

Айтен Юран Порт

Айтен Юран Новая магисталь на Финским заливом

Айтен Юран Туман. Берег Васильевского острова

Айтен Юран Панорама

Айтен Юран Панорама

Айтен Юран Весна

Айтен Юран 18 марта 2016. Вечер.

Айтен Юран В белую ночь

Айтен Юран Неспешная беседа

Айтен Юран Салют на Невском проспекте