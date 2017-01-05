Ниже путевые заметки о Котитиртхе, случайно обнаруженные на обрывках блокнотного листа в чемодане:

Айтен Юран Мимикрия

Котитиртха — священное озеро, в переводе с санскрита — «водоем тысячи святых источников», омовение в котором приравнивается омовению в Ганге.

Айтен Юран Ветер

Поверхность озера подобна палимпсесту, находящемуся в вечном состоянии перезаписи. Малейшие всколыхания, нюансы — будь то дуновения ветра, легкая вуаль облака, бегущего по небу, взмах крыльев птиц над поверхностью, дыхание полуденного зноя, круги по воде, которые оставляют при погружении паломники — все запечатлевается на ней, оставляет свои следы, радикальным образом трансформируя видимое.

Айтен Юран Отражение

Видимое здесь — это не плоскость, не простое зеркало, и не простой холст живописной поверхности, вообщем-то, это и не поверхность, скрывающая глубину. В видимом — нет ни поверхности, ни глубины — все явлено в каждый миг, все вывернуто на поверхность в очень сложном пространстве сосуществования внутреннего и внешнего, в бесконечной и ежесекундной трансформации и в переходе от одного проблеска в другой.

Айтен Юран Место для пудж

За многие часы и дни пребывания у этой сложной поверхности мне не довелось увидеть похожих картин. Котитиртха мне напоминает Океан Соляриса Лема-Тарковского — своего рода сгусток всеобъемлющей плотной памяти всего человечества.

Айтен Юран Чистильщики озера

Айтен Юран Гобелен

Айтен Юран Рябь

Айтен Юран Синий кувшин

Айтен Юран Мимикрия

Айтен Юран Циферблат

Айтен Юран Удвоение

Айтен Юран Живописная вода

Айтен Юран Статика

Айтен Юран Движение

Айтен Юран Поверхность

Айтен Юран Над Котитиртхой облака

Айтен Юран Посвящение

Айтен Юран Синь

Айтен Юран Призраки

Айтен Юран Омовения

Айтен Юран Паломница