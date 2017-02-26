Санкт-Петербург, 26 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Серое небо над Петербургом. Вроде бы привычное состояние, когда, по словам поэта, художника Михаила Погарского, «корни серого неба чёрной тушью уходят к земле». Тем ярче и пронзительнее подобное небо оттеняет те фееричные моменты, когда вскрывается глубокий цвет, непривычные сложные формы. В этом альбоме собраны фотографии последних трех лет именно в те редкие моменты, врезающиеся в душу, когда «волны цвета волнуют сознанье. Отраженья дрожат синевой стиха».

Айтен Юран Радуга – рефлексия солнца и дождя — прошивает облако разноцветной струной

Слова к фотографиям написаны Михаилом Погарским.

Айтен Юран Градиенты утреннего неба

Айтен Юран Ломкий строй фонарей изменяет черту горизонта

Айтен Юран По склону оперённой Фудзи сползает красная улитка времени

Айтен Юран Всполох неба нечаянной чайкой. Отгорающий абрис крыла

Айтен Юран Голубые лунные моря серебрятся в вечерней сонате

Айтен Юран Философия зарева. Постижение перистости цвета…

Айтен Юран Коловращенье отражений дробит палитру сентября

Айтен Юран Радуга – рефлексия солнца и дождя — прошивает облако разноцветной струной

Айтен Юран Белый стих чёрной птицей врывается в кадр кучевых облаков

Айтен Юран Птичья клинопись вольных стихов на папирусе древнего неба

Айтен Юран Лаборатория заоблачного цвета

Айтен Юран Дождевая музыка неба, облаковая сущность стиха

Айтен Юран Переливчатый танец осеннего неба... Листокрылое дао воды…

Айтен Юран Фуэте одинокого дерева в жёлто-сером заоблачном вальсе

Айтен Юран Росчерк птичьего крыла в опереньи лёгких облаков

Айтен Юран В окруженьи лунных полукружий. В облаченьи облачных одежд

Айтен Юран Джазовые импровизации жёлтого звука в контрапункте синих полутонов

Айтен Юран Тысячи крылатых ремарок, проясняющих сущность неба

Айтен Юран Корни серого неба чёрной тушью уходят к земле

Айтен Юран Тысячеглазый аргус-город в глазницах окон помнит небо

Айтен Юран Волны цвета волнуют сознанье. Отраженья дрожат синевой стиха