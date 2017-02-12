Санкт-Петербург, 12 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Все фотографии сделаны из двух бухт на западном побережье Ладожского озера в 150 км от Санкт-Петербурга. Этот величественный водный массив, обрамленный соснами, огромными валунами, скалами, о которые разбиваются волны, изменчив и непостоянен. Ладога может потерять цвет, линию горизонта, и тогда, находясь рядом, теряешь любую пространственную ориентацию. Она может явить штормовое состояние, уподобляясь кипящей лаве, может предстать почти плоским экраном, отражающим блеск холодных светил. На представленных фотографиях было стремление запечатлеть разные состояния, которое могут приоткрыться на берегу Ладоги.

Айтен Юран Август

Айтен Юран Туман

Айтен Юран Переливы

Айтен Юран Полыхающий закат

Айтен Юран Белая ночь

Айтен Юран Невесомость

Айтен Юран Сепия

Айтен Юран Круги

Айтен Юран Остров

Айтен Юран Удвоения

Айтен Юран Объекты

Айтен Юран Миг до восхода

Айтен Юран Предгрозовое

Айтен Юран Дзен

Айтен Юран Утреннее

Айтен Юран Линии

Айтен Юран Тишина

Айтен Юран Палитра

Айтен Юран Август

Айтен Юран Дыхание осени

Айтен Юран Шторм

Айтен Юран Палитра

Айтен Юран Глубокая ночь

Айтен Юран После грозы