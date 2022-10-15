Анна Наводничая

Автор

Сфера профессиональных интересов - внутренняя политика, региональные выборы, развитие кадрового потенциала страны и специальные проекты, круг которых определяется национальной повесткой. Окончила филологический факультет Тбилисского государственного университета. В разные годы работала выпускающим редактором информационных агентств РИА Новости (Уральское отделение) и Росбалт (Московская редакция), а также эфирным редактором Радио «Балтика» и телеканала «100» (Санкт-Петербург). Принимала участие в ряде федеральных и региональных избирательных кампаний. Должность заместителя главного редактора ИА REGNUM занимает с 2013 года.