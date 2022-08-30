Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Приближается осень и новый учебный год. Как организована работа общества «Знание» с другими структурами, занимающимися развитием и обучением детей и молодежи, что представители общества делают на форуме «Экосистема» и каковы ближайшие планы корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Камчатка

Дмитрий, каким образом Общество «Знание» принимает участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей»?

Российское общество «Знание» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» создают новые пространства для развития и самореализации людей.

При этом платформа «Россия — страна возможностей» — это такой кадровый, социальный лифт. Участие в их проектах помогает достичь новых профессиональных высот. Конкурс «Лидеры России» в определенном смысле стал кузницей кадров для системы государственного управления.

Российское общество «Знание» немного про другое. Мы занимаемся просвещением, мотивируем на поиск новых знаний. Создаем условия, чтобы процесс самообразования был увлекательным. Для этого работаем над форматами, чтобы наш контент был актуальным и современным, а мероприятия — захватывающими.

В фокусе внимания, прежде всего, амбициозная молодежь, которая ориентирована на профессиональное становление в нашей стране. Здесь мы с платформой «Россия — страна возможностей» пересекаемся. Лучшие участники наших проектов принимают участие в их мероприятиях, и наоборот. Это проявление синергии в лучшем ее виде. Наши проекты друг друга дополняют.

Начали активно работать над совместными проектами с прошлого года. Прочной основой для этого стало заключение Соглашения о сотрудничестве. Сейчас можно с уверенностью говорить, что нас связывают крепкие партнерские отношения и немалое количество уже реализованных совместных мероприятий.

Приведу пример. Финалисты и победители нашего конкурса «Лига Лекторов» создали команду «Легионеры Знания» и приняли участие в проекте партнеров — «ТопБЛОГ». Его суть в том, что ведущие блогеры и эксперты помогают лекторам прокачать навык самопрезентации в онлайне, дают советы по созданию яркого контента в соцсетях. Это позволит более активно распространять знания, а сами лекторы смогут выходить на новые цифровые площадки.

Аналогичным образом победители «ТопБЛОГа» участвовали в «Лиге Лекторов» как наставники проекта. Некоторые из них становились полноценными участниками конкурса и вошли в число 50 лучших, став обладателями почетного звания Лектор «Знания». Это пиароемкая история для обеих организаций.

Также можно вспомнить День студента, который мы вместе отмечали 25 января. По-настоящему яркое событие, объединившее миллионы студентов от Калининграда до Владивостока. Там было всё — научные эксперименты, музыкальное шоу, интеллектуальные онлайн-викторины.

Конечно, не могу не сказать про совместный проект «Больше, чем путешествие», над которым уже достаточно долго работаем. Самые активные участники проектов Общества «Знание», платформы «Россия — страна возможностей», других молодежных организаций, получили возможность совместить приятное с полезным — путешествовать по отдаленным уголкам страны, знакомиться с историческими местами, людьми и получать новые знания.

Общество «Знание» на каждое такое путешествие готовит просветительскую программу, привлекает лекторов. Например, в 2022 году мы пригласили 45 лекторов, а всего состоялось более 80 выступлений, которые охватили 2500 путешественников.

На мой взгляд, в тесном сотрудничестве нам удалось создать формат, который лучше всего позволяет людям познавать Родину и укреплять к ней любовь у молодых людей.

По каким тематическим направлениям работают лекторы Общества «Знание» в программе «Больше, чем путешествие»? Как осуществляется их работа?

Сейчас подрастающие поколения хотят ориентироваться во всех вопросах текущей информационной повестки. И мы, конечно, стараемся учитывать это в своей работе.

Например, при разработке просветительской программы в рамках проекта «Больше, чем путешествие» сформировали четыре основных тематических трека: «Инновации и промышленность», «Наука и образование», «Устойчивое развитие и Экология», «Бизнес и предпринимательство». Эти направления — наш ответ на запрос аудитории, молодежи с активной жизненной позицией, которая побеждает в наших проектах и конкурсах партнеров.

Мне кажется, это такие максимально широкие темы, в которых каждый современный человек, желающий добиться успеха, должен обладать какими-то базовыми знаниями. И чтобы эти знания лучше усваивались, мы предлагаем их путешественникам в самых разных форматах: интерактивные лекции, мастер-классы, воркшопы, интеллектуальные квизы, проектные сессии с участием представителей органов власти, бизнеса, профильных экспертов. Все это делаем с целью развить профессиональные компетенции, сформировать практические навыки, прокачать гибкие навыки участников.

Например, с 28 по 30 августа в Салехарде прошли практические лекции наших экспертов, посвященные актуальным трендам на рынке труда, креативному и системному цифровому мышлению.

Вообще в последнее время среди людей — и молодых, и взрослых — нарастает внимание к вопросам экологической безопасности. И, наверное, здесь есть взаимосвязь с тем, что самыми популярными направлениями путешествий среди победителей и финалистов нашего конкурса «Лиги Лекторов», например, стали Камчатка, Сахалин, Плато Путорана и Алтай.

Действительно, среди такого многообразия, которыми располагает природа и ландшафт нашей страны, люди выбирают именно эти туристические направления, где окружающая среда в наименьшей степени сталкивается с последствиями деятельности человека.

Хочется верить, что посещение этих удивительных мест вдохновит каждого туриста на заботу об окружающей среде в тех местах, где они родились и выросли. Мы это будем считать своим большим успехом.

Расскажите подробнее об экологической составляющей в работе Общества «Знание» и о взаимодействии Общества «Знание» с новым проектом президентской платформы — «Экософия»?

Говоря об экологии, нужно понимать одну очень важную вещь. Глобальное потепление, разрушение озонового слоя, какие-то другие экологические проблемы в масштабе планеты — это все, по большей части, живет в телевизоре, и на жизнь отдельного человека оказывает опосредованное влияние.

Совсем другое дело, если речь идет о том, что находится в непосредственной близости от каждого из нас — окружающая природа, вода, воздух. Это то, что мы видим, чувствуем и благодаря чему, в конце концов, живем.

Развитие внутреннего туризма стимулирует интерес молодых людей к природному многообразию нашей страны. Через это приходит понимание, что есть на самом деле богатство страны.

Экологическая повестка становится одной из самых приоритетных. Все больше людей проявляют интерес к вопросам экологии, и это, однозначно, положительная тенденция.

В конце 2021 года Общество «Знание» вместе с ВЦИОМ провело социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 61% участников наших просветительских мероприятий интересуются экологией.

А поскольку наша организация очень ориентирована на запрос молодежи, мы практически во все наши мероприятия включили экологический трек и в принципе расширили спектр просветительского контента на эту тему.

Например, подготовили около 10 документальных фильмов. Среди них фильм «Углеродная нейтральность», снятый по мотивам лекции-экскурсии с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ней глава региона рассказал, как область проводит эксперимент для отработки механизмов достижения углеродной нейтральности. А с Марианной Мунтяну, экологом, создательницей «РусКлиматФонд» и проекта «Посади дерево», вышел фильм о том, как волонтеры восстанавливают леса.

Все эти фильмы и вообще все записи выступлений наших экспертов доступны на официальном сайте Российского общества «Знание» — в «Библиотеке знаний». Там уже 2155 часов просветительского контента, а его существенная часть касается экологии.

Кстати, 31 августа стартует наш четвертый по счету Федеральный Просветительский марафон, который проходит сразу на пяти площадках в разных городах. Одним из ключевых треков марафона станет тема «Знание. Экология», программа которого пройдет на площадке Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема». Послушать выступления экспертов о преимуществах осознанного образа жизни и конкретных инструментах по защите экологии можно будет и онлайн — на сайте и в социальных сетях Российского общества «Знание».

Надеюсь, что это позволит молодежи, мотивированной на охрану окружающей среды гораздо сильнее старших поколений, узнать о механизмах для конкретных действий в этом направлении. Мне кажется, на фоне происходящих изменений это очень важная задача — информировать и стимулировать к действию.

Вот, проект «Экософия», который Вы упомянули, актуальный, с интересной механикой. Я надеюсь, что он внесет свой вклад в экологизацию.

Мы приветствуем появление таких проектов и готовы их поддерживать. Сейчас совместной работы здесь у нас не ведется, но в будущем в рамках экологического просвещения это может быть одной из наших точек пересечения.

Какие проекты и темы находятся в ближайших планах Общества «Знание», например, на начало учебного года?

К учебному году мы подошли с насыщенной программой. Конечно, главным событием стал наш Федеральный Просветительский марафон «Знание», который стартовал сегодня, 31 августа, и завершится 2 сентября. Площадками стали студии в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске. Каждая площадка освещает определенную тему.

Например, в Москве студия называется «Знание. Сила». Она показывает, что с помощью знаний можно решить любую задачу. «Знание. Сделано в России» станет темой площадки в Санкт-Петербурге. Она демонстрирует технологический потенциал России, наши возможности для создания новых продуктов. В Нижнем Новгороде организована площадка «Знание. Наследие России». Она показывает, что история нашего государства богата множеством открытий — в культурной, научной, технической сферах. В Луганске также открыта площадка. Она носит название «Знание. Мы вместе». Как, наверное, не трудно догадаться из названия, площадка посвящена теме культурного многообразия, традиций разных народов, которые проживают на территории России. Про Камчатку я уже рассказал: на базе экополиса «Лагуна», в рамках молодежного экологического форума «Экосистема» открыт шатер Общества «Знание». В партнерстве с нами подготовлен целый образовательный трек «Знание. Экология». В него входит и практическая, и просветительская программа — лекции, дискуссии и интервью с экспертами из самых разных сфер знаний на экологическую тему: урбанистами, экоблогерами, представителями общественных организаций и государственными деятелями. Этот трек – один из пяти в рамках Федерального Просветительского марафона «Знание».

Также в новом учебном году большое внимание мы планируем уделять возможностям для творческой молодежи. Кстати, масштабное культурное событие пройдет и на марафоне! 2 сентября состоится премьера спектакля «Трудный экзамен» по пьесе, которая победила в нашем проекте «Знание. Театр». В главной роли — известный актер Михаил Башкатов.

У нас есть еще один творческий проект — «Умное кино». В сентябре стартует новый этап — для студентов ВУЗов и ССУЗов. Они смогут попробовать себя в качестве создателей короткометражных документальных фильмов. Победителя объявим в мае 2023 года.

Продолжая разговор о том, что Общество «Знание» подготовило для молодежи в этом учебном году, не могу не сказать про нашу интеллектуальную командную викторину «Лига Знаний». 19 сентября состоится гранд-финал — 48 команд сразятся за звание лучшей команды «Лиги Знаний» в первом сезоне. Будет объявлена новая механика второго сезона. Также мы запускаем отдельные треки для школьников и студентов.

Еще одна потребность подрастающих поколений, которую мы не могли обойти вниманием, — это потребность в самовыражении и донесении своих идей до широкой публики. Сейчас в этой среде популярно снимать развлекательный контент, какие-то розыгрыши, что-то подобное.

Мы предлагаем альтернативу — снимать полезный, просветительский контент. До 25 сентября идет сбор заявок на участие в нашем флагманском проекте «Лига Лекторов». Всех, кто хочет развиваться в этом направлении — приглашаю принять участие в нашем конкурсе.

Также в рамках проекта мы запустили специальный трек — Школьная Лига Лекторов. Это позволит молодым людям прокачать свои ораторские навыки, научиться влиять на большую аудиторию. Участники этого трека смогут приходить на конкурс вместе со своими учителями в качестве наставников.

Призываю всех следить за нашими проектами и активно в них участвовать. С нами интересно!