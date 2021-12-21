Президентский фонд культурных инициатив поможет лидерам креативных команд научиться социокультурному проектированию. О работе Фонда корреспонденту ИА REGNUM рассказал его генеральный директор Роман Карманов.

Пресс-служба ФПКИ Роман Карманов

ИА REGNUM: Роман Владимирович, Фонд культурных инициатив — организация довольно молодая, но очень ярко заявившая о себе даже за несколько первых месяцев своей работы. С какими итогами вы подходите к концу 2021 года? Статистика, состав и структура проектов?

Роман Карманов: Действительно, работа Фонда запускалась очень быстро: 21 апреля президент России Владимир Путин озвучил, что будет создан новый институт поддержки для творческих и креативных индустрий, а 15 июня уже был объявлен старт первого конкурса. Между этими двумя событиями — меньше двух месяцев. Правда и то, что первый конкурс вызвал высокий интерес в творческой среде, новые возможности обсуждались всё лето. Уже только этот факт указывает на то, что конкурс был востребован, его ждали. Востребованность конкурса подтверждена цифрами — за полтора летних месяца заявочной кампании на сайте Фонда было зарегистрировано около 39 000 личных кабинетов, за каждым из них стоят проектные команды. 19 500 из них начали заполнять заявки и 12 500 дошли до финала, то есть полностью оформили проект, прописали, просчитали его, сформировали команду, где-то с нуля, где-то описали опыт уже сработавшегося творческого коллектива. Откликнулись представители 84 субъектов России, от 83 мы увидели заявки.

ТОП-10 регионов — лидеров по количеству поддержанных проектов — Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика и Башкортостан, Карелия, Иркутская и Новосибирская области и Краснодарский край. Поддержку получили почти полторы тысячи талантливых творческих команд и их проекты из 79 регионов страны. Заявителям нужно было определить тематическое направление, под которое подходит их проекты. Всего направлений было восемь.

Самыми популярными стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Кстати, вопрос выбора направления для некоторых заявителей оказался не таким простым, много проектов, находящихся «на стыке» некоторых направлений.

Именно поэтому во «второй волне» авторы могут указать несколько направлений, которым параметры конкурса, на их взгляд, соответствует.

Мы увидели интересы заявителей, очень разные, необычные проекты: театральные, музыкальные, танцевальные, анимационные кластеры, библиотеки и музеи, применение AR‑ и VR-технологий, профессиональные премии и фестивали, выставки, медиапроекты, различные школы. Краткое описание всех заявок есть в открытом доступе, с ними может ознакомиться любой желающий на сайте Фонда.

ИА REGNUM: Качество проектов и подготовки грантовых заявок — очень серьезный вопрос при оценке заявок, особенно когда заявки могут быть поданы не только от НКО, но и от муниципальных организаций, и даже от частных лиц. Трудности есть почти наверняка. Как удается справляться?

Роман Карманов: Фонд изначально занял позицию лояльного отношения к своим заявителям. Мы на связи с ними везде: оперативно отвечаем в социальных сетях и через электронную почту, я всегда отвечаю тем, кто пишет мне личные сообщения, у нас работает контактный центр, мы публикуем разъяснительные материалы на наших ресурсах. Перед запуском как первого, так и второго конкурса мы проводили вебинары. Причем в основу второго легли вопросы, которые нам прислали заявители: мы инициировали опрос, за двое суток получили почти тысячу заполненных форм, систематизировали их и ответили на многие вопросы в эфире.

Результатом первого конкурса стало еще и то, что мы получили срез интересов и «запросов» креативного кластера. Кстати, суммарно сметы всех поданных проектов — более чем 84 млрд рублей, напомню, что общий фонд конкурса был 3,5 млрд рублей. И еще 22 млрд авторы предложили как софинансирование.

Помимо этого, мы увидели и сложности, которые возникли у авторов творческих проектов при заполнении заявки. Мы проанализировали полученные данные и в октябре, через месяц после подведения итогов конкурса, запустили образовательный блок в виде подкастов. Сейчас они представлены на многих известных платформах. Там подробно и достаточно наглядно разобран каждый из 10 критериев, по которым эксперты оценивают проекты. Курс носит максимально прикладной характер.

Сейчас мы готовим к запуску подкасты для победителей конкурса и видеоролики по социокультурному проектированию. Это — в дополнение к имеющимся методическим материалам, чек-листу для самопроверки, которыми могли воспользоваться и участники «первой волны» конкурса. Мы сейчас призываем всех, кто в первый раз не смог получить поддержку, доработать проекты и снова подать их. Тем более что идей, которым не хватило буквально нескольких баллов до победы, было много.

Что касается муниципалитетов. Наибольшее число поддержанных заявок поступило от НКО, их порядка 51%, а на втором месте как раз муниципальные организации, они хорошо себя проявили с первого конкурса — около 31% поддержанных проектов именно от них, остальное — коммерческий сектор и ИП. Этот результат говорит о том, что и в малых городах, и в поселках в учреждениях культуры работают люди хорошо подготовленные, обладающие креативными идеями и способные на равных конкурировать и со сферой НКО, и с коммерческими предприятиями. Это интересный итог, ведь конкуренция и проходной балл в первом конкурсе были очень высокими.

ИА REGNUM: Не так давно в общественную повестку вошло понятие «креативные индустрии». Для многих оно пока загадочно. Так что же это такое — «креативные индустрии»? Это «чистое творчество» или техническое обеспечение творческих процессов тоже?

Роман Карманов: Понятие «креативные индустрии», действительно, сейчас употребляется часто, но пока далеко не все участники отрасли себя с ним ассоциируют. Это нормально, мы в начале пути, многие понятия и определения только формулируются. Но уже понятно, что это та отрасль экономики, которая находится в поле пристального внимания власти и будет бурно развиваться в ближайшие годы. Создание Президентского фонда культурных инициатив тому яркое подтверждение — это реальные деньги, которые выделены на поддержку и развитие, начиная с этого года и до 2024-го включительно уже известен объем грантовой поддержки — более 30 млрд рублей. Сейчас наша общая задача — донести до всех участников процесса информацию о новых возможностях.

Фонд начал прием заявок на «вторую волну» конкурса первого ноября, и за эти два месяца мы сделали упор на общение с профсообществами — встречаемся с представителями разных сфер, чтобы еще раз рассказать им о конкурсе, о его особенностях, обратить их внимание на частые ошибки, рассказать об образовательном курсе. Всё это для того, чтобы внутри сообществ сформировалось понимание, что весь этот конкурс — для поддержки их деятельности.

Недавно была принята Концепция развития творческих (креативных) индустрий до 2025 года. В ней определены категории, которые теперь официально отнесены к креативным индустриям, их достаточно много: народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей, кино-, видео-, аудио-, анимационное производство, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, средства массовой информации, реклама… это далеко не полный перечень.

Про техническое обеспечение процессов — безусловно, да. Здесь мы говорим про творчество в широком смысле слова. Если мы возьмем процесс создания анимационных фильмов или любой проект с VR-технологиями, мы поймем, что для получения качественного продукта важен не только контент, но и техническая составляющая. Подключаются художники, программисты, дизайнеры, специалисты по свету и звуку, монтажеры… Это междисциплинарные проекты, выходящие за рамки одного вида творчества. Кстати, среди победителей есть проекты по развитию анимационного искусства, это перспективная отрасль.

Например, достаточно яркий проект-победитель — «Анимационный кластер Хабаровского края», есть проекты в Краснодарском крае, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Югре, Ульяновске. Ждем реализации проекта «Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна», это историческая реконструкция в виртуальной реальности с применением VR-технологий. Есть проект VR-балета из Ленинградской области, проекты с применением VR-технологий есть из Москвы, Белгородской области, других регионов. Говоря о технической стороне, не могу не сказать и о проекте, который в этом году поддержан Фондом, о Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters. Он как раз о работе с «техническими», как вы сказали, специалистами — это монтажеры, гримеры, специалисты по звуку, свету, операторы. Конкурс открывает большие возможности для развития и самореализации для тысяч по-настоящему талантливых людей, профессионалов своего дела, работающих в бекстейдж-профессиях.

ИА REGNUM: Наступающий 2022 год объявлен годом нематериального культурного наследия. Какие из культурных инициатив, кроме народных промыслов и народного творчества, можно в широком смысле отнести к нематериальному культурному наследию — структуру библиотек, кружковую работу в Домах культуры, исторические инсталляции, познавательный туризм, региональные культурно-просветительские фестивали?

Роман Карманов: Нематериальное культурное наследие — очень глубокое и широкое понятие само по себе. В него входит всё, что касается сохранения и передачи уникальных традиций, обычаев. У нас и в «первой волне» немало проектов, направленных на сохранение культурного кода России. Это гончарные мастерские с уникальными технологиями, которые известны в конкретной местности, работа с деревом, керамикой и фарфором, стеклом. В Осетии есть проекты по восстановлению родовых башен и созданию там этнографической площадки, проект по переводу на осетинский язык современных мультфильмов, есть фильмы и медиапроекты, рассказывающие об уникальных особенностях жителей разных регионов, среди победителей есть кинопремия в области национального кино, проекты от библиотек, музеев, часть из которых создается и в виртуальном пространстве. Так что здесь, действительно, большое поле для инициатив, творческому человеку есть где показать свой талант. Ждем яркие проекты со всей страны.

ИА REGNUM: Каковы планы Фонда поддержки культурных инициатив на 2022 год в целом?

Роман Карманов: Во-первых, в 2022 году пройдет два конкурса, на первый Фонд принимает заявки сейчас, до 20 января можно заявить свой проект. Есть еще месяц, но мы призываем не откладывать подачу заявки на последние дни. В следующем году проекты творческих команд будут поддержаны на 8 млрд рублей, то есть по 4 млрд в каждом конкурсе, а в 2023 и 2024 годах — по 10 млрд рублей. Мы планируем продолжать обучение наших заявителей, этот путь мы только начали, у нас большие планы. Буквально на прошлой неделе в Самаре мы впервые организовали встречу с победителями нашего первого конкурса. Это оказался хороший формат получения обратной связи, мы планируем продолжать его, и, думаю, что появится много идей, предложенных самими авторами творческих проектов, потому что кому, как не им, знать, каких инструментов им не хватает для эффективной работы.