Об итогах работы Российского движения школьников в уходящем году и о планах на предстоящий 2022 год корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

РДШ Ирина Плещева

ИА REGNUM: Ирина, Российское движение школьников существует с 2015 года, и с тех пор было реализовано много проектов по взаимодействию с детьми, с учителями и экспертным сообществом. С какими итогами РДШ подходит к концу 2021 года?

Самая главная для нас цифра — это более 1,5 млн зарегистрированных пользователей на сайте РДШ. РФ Ведь если сравнивать этот показатель с прошлым годом, он увеличился в 3 раза!

И, конечно, мы прощаемся с 2021 годом, оставляя в памяти невероятное количество мероприятий. Из того, что было успешно запущено в этом году, хочется выделить несколько проектов. Совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина был запущен Всероссийский проект «Школьная классика», направленный на формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности школьника. В июне накануне Международного дня русского языка и 222 годовщины с дня рождения самого известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Псковской области на открытой сцене музея-заповедника «Михайловское» состоялся премьерный спектакль «Чудное мгновенье» Всероссийского проекта «Школьная классика». Более 300 человек стали зрителями яркого сценического действия, представленного коллективами школьных театров из Курска, Казани, Тулы, Самары, Тамбова, Москвы и Московской области и выпускниками театрального института имени Бориса Щукина. В новом сезоне, запущенном осенью 2021 года на участие в проекте подано более 3500.

Сильно вперед шагнуло наше Научное направление. В этом году мы провели два Всероссийских фестиваля: «Плоды науки», участниками которого стали 300 детей — победителей проектов научного направления РДШ, и космический фестиваль «Открытый космос», который объединил более 250 активистов научного направления Российского движения школьников. Во всероссийском проекте «Научное ориентирование: открытый космос» приняло участие 350 человек, в рамках этого проекта совместно с государственной корпорацией Роскосмосом активисты РДШ приняли участие в брендировании космического корабля «Восток», которая вывела на орбиту спутники системы кубсат. Всероссийский проект «ПРОдрон» объединил более 300 участников. Совместно с компанией Геоскан активисты научного направления РДШ приняли участие в запуске Шоу дронов. Около 100 активистов помогали в организации Шоу дронов в городе Ржев, приуроченного ко Дню победы, благодаря социальным сетям его увидело 100 млн человек. Также ко Дню знаний активисты запустили более 2 000 дронов. Кроме того, в конце сентября мы запустили Всероссийскую акцию «Отправь свое имя космос», в нем приняли участие 5000 участников.

Ну и, конечно, наш проект «Навигаторы детства», который является одним из направлений в реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и посвящен внедрению в пилотных регионах новых должностей специалистов в сфере воспитания, призванных организовать эффективную работу единой системы воспитания от уровня школы до уровня региона. Новые должности введены в десяти пилотных регионах: Брянская область, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область, Омская область, Сахалинская область, Город Севастополь, Ставропольский край, Тюменская область и Челябинская область. За счет региональных средств присоединилась и Московская область. Полное название новой педагогической позиции — советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эта должность по поручению президента в настоящее время проходит процедуру включения в номенклатуру педагогических работников. Все трудоустроенные сейчас советники прошли отбор на Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», а также повысили свою квалификацию по уникальной программе, включающей в себя стажировку в «Артеке». Конкурс и модульное обучение в детском центре были организованы Министерством просвещения РФ и Российским движением школьников (РДШ), при поддержке Центра исследования и сетевого мониторинга молодёжной среды, института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, а также РГПУ им. Герцена. В настоящее время программа оцифрована и доступна для всех педагогических работников. И в этом проекте наша задача — создать условия для максимально полного освоения подрастающим поколением культуры, исторического наследия и духовных ценностей, накопленных человечеством и страной. Помочь раскрыть внутренний потенциал ребенка, молодого человека, поддерживая его усилия в самореализации. Наконец, стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, выбор индивидуального образа жизни и поведения.

Важно добавить, что по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 25 августа 2021 года президент поручил правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить возможность введения должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе посредством внесения изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

ИА REGNUM: Каковы самые яркие события уходящего года, какие проекты стали наиболее востребованными — «Классное радио», «Корпоративный университет», «Школьная классика»?

Проекты Российского движения школьников — это в первую очередь предложенные детьми инициативы. Поэтому большинство из них можно смело назвать успешными. Яркий пример — это запущенный в прошлом году самый крупный чемпионат по киберспорту среди школьников «Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ». Турнир прошел по десяти дисциплинам и в восьми федеральных округах в онлайн, а гранд-финал с участием победителей отборочных игр состоялся в рамках Большого школьного пикника в Москве в мае. В первом сезоне приняло участие более 30 000 школьников, а эфиры полуфинальных игр посмотрело в сети Интернет более 3 млн человек. А ведь начинался проект именно с инициативы ребят, когда на Всероссийском открытом уроке 01.09.2020 года активисты РДШ обратились к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать содействие в проведении киберспортивного турнира среди школьников России.

А в этом году в рамках II просветительского марафона «Новое Знание» в День знаний прошла встреча президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан». Среди ребят были и активисты Российского движения школьников. Им также удалось задать свои вопросы президенту и выступить с социальными инициативами, которые он поддержал. Идею по созданию единой базы приютов для бездомных животных выдвинула амбассадор Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» Аиша Садриева — четырнадцатилетняя школьница из города Бор Нижегородской области. 7 октября в в Москве прошла пресс-конференция, посвященная старту создания базы приютов для бездомных животных на сайте РДШ. РФ На сегодняшний день подано на сайт более 2000 заявок.

2021 год был богат и на личные успехи наших активистов. Например, в рамках марафона российского общества «Знание» Дарья Ошеровская — ученица 9 класса школы № 13 города Калуги, активистка Российского движения школьников, увлеченная наукой, провела вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым встречу с Илоном Маском. А в декабре на Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» Федерального агентства по делам молодёжи Даша и Аиша получили награды в номинации «Время поколения Z».

Кроме того, в этом году мы уделили особое внимание работе с родительским сообществом, ведь они — неотъемлемая часть нашей системы РДШ. Накануне празднования Дня отца 16 октября 2021 года, в Москве состоялся первый Всероссийский родительский форум РДШ, который стал отправной точкой создания сообщества активных родителей России «Родительское крыло РДШ». Теперь ежемесячно в федеральных округах страны назначаются «дежурные» родители, которые вовлечены в события Российского движения школьников, принимают участие организации и проведения мероприятий, а также выступают с общественными родительскими инициативами.

ИА REGNUM: Как родители и дети оценили проект по организации детского питания в школах — один из самых сложных и по определению зарегламентированых?

Судя по отзывам, которые мы получаем в РДШ, проект «Шеф в школе» вызывает живой интерес, как у школьников, так и у родительского сообщества. За год к нему присоединились более 9 000 участников и это о многом говорит. У школьников был запрос на учёт их мнения при формировании меню и возможность высказаться. У родителей всегда один запрос, чтобы их дети не оставались голодными! Благодаря всероссийским опросам, результаты которых активно обсуждаются в СМИ, выездам в регионы вместе с Константином Ивлевым и встречам с главами субъектов, общению с представителями Минпросвещения, Роспотребнадзора, президентом страны эти запросы становятся услышанными. Проект «Шеф в школе» транслирует взгляд детей и их предложения для решения проблемы «несъедаемости». Результаты опросов показывают, что родители активно интересуются у детей, вкусно ли их кормят в школах, но пока мало кто из взрослых лично участвует в мониторингах. РДШ тоже работает над этим. Кроме того, активист РДШ Лев Афиногенов (МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1) во время онлайн встречи президента России Владимира Путина с общественностью рассказал главе государства, что у школьников есть предложения по совершенствованию сферы школьного питания. По итогам встречи Владимир Путин поручил Минпросвещения и Роспотребнадзору рассмотреть эти предложения в срок до 15 ноября. По итогам совместной работы подготовлены рекомендации, основанные на мнении школьников и кулинаров, которые разосланы для ознакомления и возможной реализации в школы страны.

ИА REGNUM: Какие площадки в 2021 году были наиболее популярными в Москве и в регионах?

Несмотря на сложности в организации мероприятий, вызванные эпидемиологической обстановкой, нам все же удалось провести яркие события в разных уголках России. В марте наши ребята играли в хоккей на замерзшем озере Байкал, в июне, как я уже говорила в Пушкинских горах, показали уникальное театрализованное представление, а осенью показали спектакли в «Артеке» в рамках финала конкурса «Большая перемена». Летом впервые мы провели большую экологическую смену на форуме «Селят» под Казанью, а в августе ребята готовили школьный «завтрак мечты» в Нижнем Новгороде. Осень была менее насыщенной по понятным причинам, и все же в Ставропольском крае наши активисты стали участниками фестиваля «Культурный код», а в Калуге у нас прошел фестиваль «Плоды науки».

Если говорить о мероприятиях в Москве, то я бы выделила два особенных события. Самый Большой школьный пикник у нас прошел в конце весны в Гостином дворе, его участниками стали 1000 школьников из всех регионов России. А второе масштабное событие — это, конечно, премьерные показы детского иммерсивного мюзикла «Zumer». Это наш совместный проект с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академии Игоря Матвиенко «М.А.М.А.». Надо сказать, мы очень переживали — удастся ли нам сделать хорошую постановку в короткий срок, все-таки на репетиции оставалось совсем мало времени. Но мы верили в наших ребят — и они выложились на сто процентов! Думаю, жизнь этого спектакля не закончилась с новогодними премьерами, и его примут на ура и в «Артеке», и в «Орленке», и в «Смене». Очень хочется показать его школьникам всей страны!

Но вопреки ограничениям и благодаря нашим онлайн форматам, мы с ребятами не расставались ни на один день! И особенно ярко проводили вместе каникулы и праздничные дни. А в заключении года мы организовали первый в России чемпионат по популярной игре Роблокс на сайте «Вселенная Друзей». Кроме игр в онлайн-трансляцию вошло и общение с топовыми блогерами, и DJ-cет в прямом эфире, и виртуально-реальный концерт Клавы Коки.

ИА REGNUM: Расскажите о проекте «пилотных школ РДШ», пожалуйста. Что это за школы, и что в них происходит?

«Пилотными школами» в самом начале развития Российского движения школьников именовались те образовательные организации, которые стали первопроходцами в реализации проектов организации, те кому было доверено ввести активности РДШ в школьную жизнь ребят. Каждый год таких школ становилось все больше, и опять же по инициативе самих ребят, которые участвовали в событиях РДШ через свои детские объединения. В настоящее время российских школ, реализующих проекты РДШ уже 26 000, поэтому «пилотные школы» теперь — это образовательные организации, в которые отдаются новые проекты для апробации с целью дальнейшего распространения с учетом обратной связи этих школ.

ИА REGNUM: Каковы планы Российского движения школьников на 2022 год?

Мы совсем недавно объявили о запуске двух масштабных новых проектов. Один из них «Министерство школьной моды», который направлен не только на школьников, интересующихся модой, но и всех, кто желает узнать больше о том, как внешний образ можно сделать лучше. В конкурсе две номинации для тех, кто хочет научиться комплектовать одежду как стилист и две — для тех, кто хочет быть дизайнером. Фишка этого конкурса в том, что он не только для школьников, но и для педагогов, так как доступ к большому образовательному блоку для них тоже открыт.

Второй большой партнерский проект со студией «Гранат» — #ШКЛТ. Это проект для тех, кто хочет себя попробовать в качестве актера в детском юмористическом интернет-скетчкоме. Общероссийский кастинг среди школьников от 8 до 15 лет идет уже сейчас, подать заявку на кастинг можно на нашем сайте РДШ. РФ, и завершится 11 февраля 2022 года. Затем в Москве и Подмосковье до апреля будут проходить съемки первых 12 роликов, а уже с мая начнется их показ.

Что касается тех проектов и мероприятий, которые пройдут в 2022 году, то все секреты раскрывать пока не будем, но планы у нас громадные. И для их реализации у нас все есть: 1,5 млн неравнодушных школьников, сплоченная команда, воля к покорению новых вершин и вовлеченные в наши проекты партнеры.

Вот, кстати, в настоящее время с Почтой России мы достигли договоренности о возможности предоставления школьникам в удаленных населенных пунктах и малых городах точек доступа в интернет на территории почтовых отделений. То есть фактически будут созданы IT-уголки, благодаря которым школьники, не имеющие доступа к интернету дома, смогут участвовать в проектах РДШ.