Ярославль, 15 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В пятницу, 15 июля в Ярославле прошла церемония открытия финального этапа кадрового проекта «Ярославский резерв». В ней приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев, председатель Наблюдательного совета Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв», ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова, заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Александр Русаков, руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин.

ИА REGNUM Ротация кадров

В своем выступлении Михаил Евраев отметил, что проект превзошел все ожидания, а конкуренция за место в финале составила более 60 человек.

«Сегодня, после всех этих испытаний, в этом зале собрались 237 полноправных финалистов нашего проекта. Каждый из вас показал отличные результаты и высочайший уровень компетенций. Ваши мотивация к труду и видение развития Ярославской области уже получили очень высокую оценку. Остался последний рывок — вам надо показать себя в полной мере, доказать, что вы эффективные и перспективные руководители. У нас есть ряд вакантных позиций, мы понаблюдаем за вами в работе и вскоре после подведения итогов проекта рассмотрим назначения победителей на эти должности», — подчеркнул он.

«В ближайшие два дня вам, финалистам проекта, предстоит соревноваться между собой в разных командах. Это непростая задача. От вас потребуется все ваше мастерство и лучшие качества, чтобы оказаться в числе победителей. Я могу только приветствовать эту состязательность при одном ключевом условии — командная работа и человеческие отношения всегда стоят выше конкуренции. Не забывайте, что сегодня вы соревнуетесь, но уже завтра можете оказаться в одной команде, бок о бок работать для развития области. Поэтому так важно укреплять партнерские связи и профессиональную солидарность», — добавил Михаил Евраев.

Александр Русаков, в свою очередь, отметил, что отобрать финалистов было непросто, так как результаты тестов оказались высокими, а многие эссе содержали важные, актуальные и грамотно изложенные идеи и предложения. «Особенно хотелось бы отметить высокий уровень образования и подготовленности участников. Очередное подтверждение отменной функциональности нашей образовательной системы, которая, несмотря на кризисные явления в обществе и экономике в последние десятилетия, продолжает производить специалистов достойного уровня», — подчеркнул он.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин рассказал о том, как будет организован предстоящий финал. «В рамках оценочной части финала мы разделим вас на команды по 10 человек, каждая из которых будет параллельно решать задания. У всех команд они будут одинаковые в целях соблюдения принципа равенства и единства условий. За каждой командой будет наблюдать эксперт, его задача — оценивать работу каждого участника с точки зрения задействованных им компетенций. За эти два дня мы три раза перемешаем составы команд, чтобы у конкурсантов была возможность проявить себя в разных коллективах. Темы заданий очень разные: где-то нужно будет много анализировать и разрабатывать масштабные решения, в каких-то — договариваться с командой и планировать совместную работу. Таким образом участники будут иметь возможность проявить самые разные компетенции», — сообщил он.

Региональный кадровый проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 14 565 человек, приглашение в финал получили 332 участника, по итогам контрольного тестирования окончательное число финалистов составило 237 человек.