В Тбилиси открывается программа «Творческие встречи», реализуемая известной грузинской общественной организацией Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» при поддержке Фонда «Русский мир».

МКПС «Русский клуб» (Грузия) Николай Свентицкий

О сути проекта, его формате и участниках корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, президент Союза «Русский клуб» Николай Свентицкий.

Николай Николаевич, что идеологически представляет из себя проект «Творческие встречи», который 17 октября открывается в Тбилиси?

Наш проект не имеет никакой идеологической составляющей, суть его — обмен культур. Культура и искусство не могут замыкаться в своей национальной скорлупе. Необходимы взаимопроникновение, взаимообмен — от этого культура обогащается и идет вперед. Надо как можно чаще обмениваться опытом, будь то мастерство актера, режиссура, театральные технологии или сценография. Также это касается и культуры в целом. Можно до бесконечности говорить о Нико Пиросмани, это великий художник, но, наверное, стоит иногда посмотреть и на картины, например, Виктора Васнецова. Это же имеет отношение и, если хотите, к пению. Мы восхищаемся нашими прекрасными исполнителями, но если, скажем, в Австралии появится какой-нибудь интересный вокалист, то с удовольствием будем его слушать, сравнивать с теми, кто был раньше и кто есть у нас сегодня. Диалог в культуре необходим, как воздух. Если нет воздуха, человек начинает задыхаться и умирает. И поэтому как можно чаще должны осуществляться культурные обмены — и с Российской Федерацией, и с другими странами. Любая культура самодостаточна и интересна, но это не повод не замечать другие культуры и не рассматривать новое.

И один из инструментов такого обмена, вероятно, гастроли?

Именно так. Гастроли — великое дело, потому что мы не только показываем себя и позиционируем свою страну, но и обмениваемся информацией, впитываем в себя историю стран и городов, куда прибываем, их культуру, и эти знания потом можем использовать в своем творчестве. Такие проекты культурного обмена более чем необходимы. К сожалению, время сейчас сложное — пандемия, экономический кризис в мире, но, несмотря ни на что, надо стараться делать какой-нибудь, хотя бы небольшой, прорыв и как можно чаще встречаться на разных площадках по разному поводу, чтобы, как говорится, «и себя показать, и других посмотреть». Если говорить конкретно, то 25 октября театр имени Грибоедова откроет 3-й Фестиваль русских зарубежных театров — на сцене легендарного Волковского театра мы представим спектакль «Шинель» по Гоголю, а с 27 октября по 3 ноября в рамках Федеральной программы «Большие гастроли» посетим Великий Новгород, Великие Луки и Смоленск со спектаклями «Шинель» и «А. Л. Ж. И. Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины».

Говоря об идеологическом аспекте проекта «Творческие встречи», я не имела в виду идеологию в плане политики. Нашим читателям интересно содержание этого проекта, его формат…

Тем не менее, по моему твердому убеждению, язык и культура не могут и не должны быть предметом политики. И главный побудительный мотив программы «Творческие встречи» — это наше желание узнать что-то большее, показать больше в том или ином контексте. Ее основа — просветительство, что и является целью работы Союза «Русский клуб» в Грузии. Мы — просветители. Мы занимаемся не политикой, а именно просветительством. Приглашаем яркие, знаковые фигуры из разных стран и знакомим нашу аудиторию с их творчеством. В этом и состоит содержание данного проекта.

Правильно ли я понимаю, что в проекте «Творческие встречи» примут участие четыре российских деятеля культуры со своими лекциями, спектаклями, мастер-классами и творческими вечерами?

Совершенно верно. В честь 200-летнего юбилея Федора Михайловича Достоевского со своими лекциями перед преподавателями русского языка и литературы выступит Татьяна Марченко, доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Мы пригласили одного из ведущих в мире специалистов по Станиславскому, профессора Сергея Черкасского — он встретится с нашими актерами и студентами Грузинского университета театра и кино имени Шота Руставели.

Хотим познакомить нашу аудиторию с современной российской драматургией и приглашаем Елену Исаеву, очень интересного автора, лауреата многих литературных премий. Она неоднократно была участницей международных русско-грузинских поэтических фестивалей «Русского клуба», а сейчас выступит не только как поэт, но и как драматург, чьи пьесы с успехом идут в театрах многих стран.

Мы пригласили яркого санкт-петербургского артиста театра и кино, многоопытнейшего театрального педагога Олега Пальмова, который 19 октября, в день 210-летия Царскосельского лицея, представит нам свой моноспектакль об Александре Сергеевиче Пушкине, а потом поделится с нами своим опытом создания моноспектаклей.

Участники проекта будут выступать на разных площадках — в театре имени Грибоедова, в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, в Доме писателей Грузии, в Национальной библиотеке.

У каждой из встреч будет своя аудитория, именно та, которой интересна эта творческая личность, этот предмет и этот факт.

«Русский клуб» и театр Грибоедова, разумеется, не раз приглашали и принимали в Тбилиси выдающихся деятелей культуры. Но проект «Творческие встречи» — наш первый опыт в новом формате: четыре участника, восемь встреч в течение полутора месяцев на различных площадках Тбилиси с конкретной целевой аудиторией. Мы надеемся, проект станет хорошим почином и будет иметь счастливое продолжение.

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