Москва, 15 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Модерация на YouTube становится все хуже, видимо, в последнее время видеохостинг слишком много внимания уделяет информационной войне с Россией, отложив заботу о безопасности и комфорте пользователей на задний план. Особые опасения вызывает тот факт, что видеохостинг абсолютно не следит за контентом, который предлагается для несовершеннолетних. Платформа изобилует жестокостью, деструктивом, фейками и другим сомнительным контентом. На это стали обращать внимание и сами родители.

ИА REGNUM Социальные сети

Например, молодые мамы в соцсетях негодуют из-за того, что дети могут увидеть не предназначенную для их глаз информацию: «Я не хочу, чтобы между фиксиками и смешариками мои дети внезапно увидели прямую пропаганду запрещеных препаратов, призывы убивать или издеваться над кем-то, или еще что похуже… Я психолог по образованию и прекрасно понимаю: как, в каком возрасте, и какими методами можно заложить в ребенка стереотипы поведения — что такое «можно» и «нельзя», «морально» — «аморально».

Беспокоит и то, какие последствия подобный контент может повлечь для хрупкой детской психики, абсолютно уязвимой и неподготовленной к таким материалам. Ведь даже короткий ролик, просмотренный мельком, может в дальнейшем оказать на ребенка серьезное негативное влияние. В результате родители все больше склонятся к мысли найти более безопасную отечественную альтернативу западной площадке

Других волнует и качество контента, предлагаемого ребенку видеохостингом. Чаще всего он далеко не развивающий и не образовательный, а наоборот крайне сомнительного, не несущего в себе никакой смысловой нагрузки, содержания. Насмотревшись «отупляющих» видео с YouTube, ребенок начинает хулиганить и сваливать вину за свои действия, например, на челленджи. Из-за некоторых однообразных роликов страдает детский лексикон, речь засоряется сленгом и нецензурными выражениями.

«Особенно бесить стало ее (дочки) поведение и лексикон. Она во всем и везде копирует этих своих ютубных героев (больше всего бесит участившиеся пакости ребенка, в оправдание которых она со слезами после наказания говорит что это был челендж). Или раздражает, когда например она например уберет игрушки, говорит: мама я убрала комнату, поставь лайк и нажми колокольчик», — жалуется мать четырехлетней девочки .

Видеохостинг же на подобную составляющую видеороликов и вовсе не обращает внимания, продолжая подбрасывать не самый интеллектуальный и полезный контент в рекомендации детям.

Во вкладке «тренды», которую YouTube настойчиво предлагает посмотреть детям, чаще всего находятся либо однообразные и монотонные видео, не дающие ребенку думать самостоятельно, интересоваться окружающим миром, либо творчество блогеров, рассчитанное явно на аудиторию постарше. Тем не менее, видеохостинг не смущает наличие в роликах мата и пропаганды наркотиков или оружия, он спокойно показывает их несовершеннолетним. Что же могут впитать в себя дети после просмотра такого контента, задаются вопросом родители: «Это в трендах, это смотрят дети и подрастающее поколение. К чему это приведет?»

Более того, YouTube не гнушается подсовывать маленьким зрителям дезинформацию о действиях России в ходе специальной военной операции. Таргетированная реклама с фейками о жестоком и агрессивном поведении ВС РФ, а также с призывами выходить на митинги, постоянно крутится в поле зрения несовершеннолетних. Это еще раз лишь свидетельствует о том, что в своей политизированности и стремлении угодить западному заказчику информационной войны против России видеохостинг не щадит никого, даже детей. Родители шокированы подобным контентом.

«Это еще раз доказывает, что они нашим русским детям рассказывают о том, что наши военные — вот так себя ведут на Украине. А потом мы все с вами удивляемся, откуда столько в современном поколении другой реакции. Потому что они верят тому, что они видят на YouTube», — возмущается пользовательница.