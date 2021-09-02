Эвакуация производств и населения, спасение Мариинского театра и Русского музея, 70 военных госпиталей — славная история региона в годы Великой отечественной войны в интервью губернатора Пермского края Дмитрия Махонина корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

Уважаемый Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, об истории Молотовской области в годы Великой Отечественной войны…

Молотовская область (ныне Пермский край) вносила огромный вклад в обеспечение нужд фронта и работы в тылу. Но не стоит забывать и о том, что приблизительно полмиллиона жителей Молотовской области были призваны на фронт и погибли или без вести пропали порядка 200 тысяч человек.

Если говорить о моей малой родине, Чердыни, у нас есть герой-земляк, танкист, сражавшийся во время обороны Ленинграда, Александр Иванович Спирин. В Чердыни его именем названа школа, а также в прошлом году его имя присвоено одной из школ Санкт-Петербурга. А несколько лет назад на территории Ленинградской области даже нашли танк, на котором он воевал. Почти каждого жителя Пермского края касаются Втора мировая война и Великая Отечественная война. Всем известна история Уральского добровольческого корпуса. В центре города есть замечательный парк, который в этом году мы приводим в порядок, готовясь к 300-летию Перми. Он называется Сквер Добровольцев. И вообще, в Перми много памятных мест, за которыми мы внимательно следим и ухаживаем.

Переходя к работе в тылу, надо отметить, что мы понимаем, что с момента начала Великой Отечественной войны очень быстро Донбасс перестал существовать как угольный донор и Кизеловский угольный бассейн на западном склоне Среднего Урала принял на себя одну из основных нагрузок по добыче топлива. Угольщики, которые здесь работали, в кратчайшие сроки в два раза увеличили выработку угля. С ветеранами угольного движения я встречался совсем недавно, накануне Дня шахтера, мы вспоминали этот тяжелый и славный период истории нашего края. В городе Губаха находится замечательный музей, посвященный так называемому КУБу — Кизеловскому угольному бассейну, где представлена большая экспозиция истории отрасли в годы войны, тому, как жили шахтеры, что представлял из себя коксующийся уголь, который был необходим для выплавки металла. И благодаря тому, что добыча угля была увеличена, значительно увеличилась выплавки металла и, как следствие, производство артиллерийских орудий.

У нас есть также замечательный музей завода Мотовилиха, где изготавливались артиллерийские орудия для боевых действий в Великой Отечественной войне, и в этом музее представлены документы о нормах выработки и воспоминания людей, которые непосредственно стояли у станков. Я всем советую посетить этот музей — он даст представление о быте того периода и о нелегком труде работников завода.

Перми присвоено звание «Город трудовой доблести», но я считаю, что фактически городов трудовой доблести больше. Я уже назвал Кизел, а еще в Пермском крае есть такой замечательный город Лысьва, где во время Великой Отечественной войны было произведено 10 миллионов стальных касок, которые спасли, конечно, не одну сотню тысяч жизней. И там есть даже Музей каски. И мы считаем, что Лысьве тоже следует присвоить звание «Города трудовой доблести».

Конечно, нельзя не вспомнить и подвиги тех шахтеров, которые добывали сырье для химической промышленности, например, хлористый калий, сложные руды, селитру, карбамид, из которых выплавлялся магний. И это сырье тоже использовалось для производства железа, которое, в свою очередь, использовалось для производства самолетов, кораблей, другой военной техники. Также на военные поставки работала вся лесодобыча региона.

Что касается технологичной продукции — практически все карбюраторы для самолетов и более 30 тысяч самолетных двигателей, около 40% комплектующих для артиллерийских орудий, миллионы взрывателей тоже было изготовлено на территории нынешнего Пермского края. Звания «Город трудовой доблести» Пермь была удостоена в том числе и за это.

И, конечно, на фронт было направлено много продуктов питания, хоть мы и не самый сельскохозяйственный регион. Тем не менее на фронт направлялось зерно, мясо, другие продукты питания, жители региона собирали теплые вещи для бойцов.

Есть даже история мальчика, который был чемпионом по вылавливанию кротов — а это было важно. Во-первых, кроты портили урожай зерна. Во вторых, представьте, шкурки кротов выделывались и направлялись на пошив обмундирования, в частности для летчиков.

Теперь об эвакуации. В своей книге воспоминаний народный артист РСФСР Александр Ширвиндт делится своими воспоминаниями об эвакуации в Чердынь.

СПРАВКА:

В годы Великой Отечественной войны стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.

К концу октября 1941 года Пермская область была уже загружена эвакуированными предприятиями, учреждениями, детьми Украины и Москвы. Во время Великой Отечественной войны в областной центр были направлены коллективы 64 предприятий.

В конце декабря 1941 года из Владимира в Пермь прибыли коллектив патефонного завода (1614 человек) и эшелоны с производственным оборудованием. В марте 1942 года завод уже давал фронту боевую продукцию. Ленинградский электротехнический завод ровно через месяц после прибытия в Пермь начал выпускать телефонные аппараты для фронта. Эвакуированный химический завод через месяц вошел в строй и стал выполнять задания Государственного комитета обороны (ГКО). На базе эвакуированного оборудования в Молотове организовали типографию, а также табачную, тетрадную и пуговичную фабрики.

За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом вдвое увеличили выпуск продукции.

Три основных направления эвакуации в Пермском крае — производства, гражданское население и предметы искусства, в частности Мариинский театр, Русский музей, и, конечно, госпитали…

Славнейшая история Пермского края в годы Великой Отечественной войны — военно-медицинская. Край принял более 70 госпиталей. Совсем недавно я с семьей ездил в Белогорский монастырь, в одном из корпусов которого был организован один из самых крупных госпиталей. На Егошинском кладбище, которое мы сейчас тоже приводим в порядок, Вы можете увидеть находящуюся в идеальном состоянии воинскую часть мемориала. Здесь похоронены многие бойцы, кто был эвакуирован для лечения, но кого, к сожалению, спасти не удалось.

Конечно, госпитальная история в Перми — это огромная история, причем история медицины еще и довоенных, даже дореволюционных времен. Тогда Пермь была Центром Урала, и Свердловская область входила в состав Пермской губернии. Понятно, что здесь были и центры образования, и центры развития медицины — первые уральские медицинские учреждения создавались именно в Перми, что впоследствии определило и высокое качество нашей медицины, которое позволяло спасать бойцов и возвращать их в строй. В краевой Клинической больнице есть замечательный музей, посвященный ее основанию и началу работы, и ряд экспозиций музея посвящены работе больницы в период Великой Отечественной войны.