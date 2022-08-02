В рамках образовательного круиза АНО «Россия — страна возможностей» фотокорреспондент ИА REGNUM посетил учебно-производственный информационный центр Музей гидроэнергетики.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Россия — великая водная держава, обладает уникальным водным побережьем протяженностью более 60 тыс. км, по ее территории протекает пятая часть рек всего мира. Водные ресурсы лежат в основе всей хозяйственной деятельности человечества и нет ни одной отрасли экономики, где бы не осуществлялось использование воды. Особое место среди водопользователей занимает гидроэнергетика — возобновляемый и оказывающий наименьшее воздействие на окружающую среду способ производить электроэнергию. Сегодня каждый пятый киловатт энергии в России вырабатывается на гидроэлектростанциях, экономически эффективный гидроэнергетический потенциал которой, по оценкам специалистов, составляет 852 млрд. кВт/ч годовой выработки электроэнергии. К настоящему времени освоено около 20% этого потенциала, впереди огромная работа по его дальнейшему освоению и строительству новых гидроэлектростанций в центральной и восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Один из залов угличского музея гидроэнергетики экспонаты посвящены заключенным, которые занимались строительством ГЭС.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Макет современной ГЭС. Модель наглядно показывают весь процесс функционирования.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Макет Саратовской ГЭС

На сегодняшний день гидроэнергетический комплекс России включает в себя более двухсот ГЭС, основное сосредоточение гидроэлектростанций в Европейской части нашей страны. Более полно гидроэнергетические ресурсы используют серии ГЭС на одной реке — каскады. Наиболее мощные каскады ГЭС в России построены на Енисее, Ангаре, Волге, Каме.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Интерактивный макет, который наглядно показывает работу полностью механизированной плотины.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM В одном из залов представлены фонтаны и водяные мельницы.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

Виталий Филимонов ИА REGNUM Музей гидроэнергетики в Угличе

«Это так важно, что крупные инфраструктурные объекты России начали открывать двери для гостей и показывать то, что раньше было сокрыто от глаз простого человека. 150 участников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» сегодня побывали на экскурсии на Угличской ГЭС, там же нас виртуально познакомили с самыми знаменитыми ГЭС России. Важно, что люди видят гениальность инженерных решений и насколько экологичными являются объекты гидроэнергетики», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.