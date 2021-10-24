В Тбилиси стартовал проект «Творческие встречи», организованный Международным культурно-просветительским союзом «Русский клуб» при содействии Фонда «Русский мир». Первый гость проекта — Санкт-петербургский артист театра и кино, театральный педагог Олег Пальмов. О своей поездке в столицу Грузии и о выступлениях перед грузинскими зрителями он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Олег Пальмов

Олег Константинович, Вы провели три дня в Тбилиси, открыв своими выступлениями проект «Творческие встречи». Каковы Ваши впечатления от поездки?

Самые восторженные. Несмотря на то, что два выступления и брифинг за два дня — это история тяжелая, и вызывает напряжение. Но все прошло хорошо. Конечно, очевидно, что в Тбилиси зрители искушенные, взыскательные, с большим опытом, люди великой культуры.

Я говорю сейчас и о зале, и об организаторах моего визита в Тбилиси — спектакль, брифинг на площадке агентства «Спутник Грузия», и творческий вечер в Секции интересов России в посольстве Швейцарии.

Я видел, что несколько человек, кто были на моем спектакле на Малой сцене Грибоедовского театра, были потом и в Рояльном зале в посольстве Швейцарии. И я понимал, перед какой искушенной аудиторией я играл. И я делал свое дело. Мне нравилось, что с самого начала моих выступлений я получал ответ зала — в виде аплодисментов, или в других реакциях. С самого начала спектакля я принимал, как реагирует зал ‑ и аплодисментами, и вздохами… И это все, конечно, придавало энергии и сил.

Какое впечатление произвел на Вас город?

Очень большое. Тбилиси самобытный, ни на что не похожий город в чаше гор, с доминантами в виде старинных соборов. До сих пор все это у меня перед глазами. И мне очень понравились тбилисцы, они открыты и искренни, абсолютно все — сотрудники театра, люди на улицах, водители, официанты. В них есть непоказное радушие, внимание и услужливость в самом лучшем смысле этого слова, они реагируют моментально на любые просьбы и делают все, чтобы тебе было удобно и приятно. И все это очень легло мне на душу.

Между Россией и Грузией, к сожалению, уже больше 10 лет нет дипломатических отношений…

Но зато есть так называемая «народная дипломатия», и конечно, остались прекрасные отношения между людьми. В Грузию приезжают российские артисты, театр имени Александра Грибоедова выезжает на гастроли в Россию. Культура никуда не делась, и я вижу, с каким интересом, радушием и теплотой реагирует на российский театр тбилисский зритель. Мне очень жаль, что я не успел в этот приезд посмотреть какой-нибудь спектакль в тбилисских театрах, но я достаточно много смотрел их раньше — например, гастроли театра Руставели на сцене БДТ, смотрел много грузинских фильмов. И я считаю, что грузинская культура — это великая культура, и никаких дополнительных доказательств этому не нужно.

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Грузинская эмоциональность и яркая любовь к своим близким и друзьям иногда могут быть непонятны для человека северного происхождения…

Возможно, я могу чего-то не понять, но я это ощущаю на биологическом уровне. Мы успели пообщаться с ведущим артистом театра имени Грибоедова Валерием Харютченко, и это было очень интересно и в эмоциональном, и в профессиональном смысле. К сожалению, я пока не видел Валерия на сцене, но я прекрасно понимаю, почему он играет «Записки сумасшедшего» Гоголя, и «Кроткую» Достоевского. Слава Богу, что эти роли мимо него не прошли — они именно для него, для его внешности, для его психологического склада.

Проект «Творческие встречи» осуществляет Международный культурно — просветительский союз «Русский клуб» при поддержке Фонда «Русский мир». Информационная поддержка — Sputnik Georgia и ИА «Regnum».25 октября в Ярославле открывается III Фестиваль русских зарубежных театров. Среди спектаклей фестиваля — гоголевская «Шинель», представленная русским драматическим театром имени Александра Грибоедова. Грибоедовцев также ждут в Великом Новгороде и в Смоленске. —

Вы были в Тбилиси всего три дня, и были почти все время заняты репетициями. Но все же удалось найти немного времени, и побывать в древней столице Грузии — Мцхета, увидеть легендарный храм Джвари — корень грузинского христианства…

Alexxx1979 Храм Джвари

Да, это была прекрасная экскурсия, и я очень благодарен директору театра имени Грибоедова и президенту «Русского клуба» Николаю Николаевичу Свентицкому, который, несмотря на свою тотальную занятость, сам поехал с нами показать эти места, и рассказать о них в качестве экскурсовода, цитируя стихи Михаила Лермонтова у слияния Арагвы и Куры. При этом он был очень сдержан, отметив, что может сейчас засыпать меня цифрами и фактами, но это перегрузит голову, и «смажет» впечатление от поездки. И тем не менее, на меня просто пролился дождь его щедрот, за что я ему невероятно благодарен, и низко кланяюсь.

Я хочу также отметить прекрасный рассказ сотрудницы «Русского клуба» Елены Галашевской в Пантеоне деятелей грузинской культуры — яркий, эмоциональный, удивительно включенный, иногда с переходом на грузинский, чтобы донести до слушателя красоту, музыку этого языка. Великая ей благодарность.

И, конечно, очень сильное впечатление на меня произвела поездка через Крестовый перевал, который щедро показал нам все свои красоты, пушкинские и лермонтовские места… Это было соприкосновение с историей, с вечностью. Была дивная погода, яркое небо, нам даже «открылся» Казбек, что, по рассказам, бывает не очень часто. Я и сейчас все это не до конца осознал, впечатления от этого путешествия все еще бушуют по мне. Я называю такие состояния «чисткой крови», а это продлевает жизнь.

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