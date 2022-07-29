В регионах России завершается представление нового просветительского проекта «Немецкая оккупация». Проект, в рамках которого созданы информационные видеоролики, посвященные трагическим страницам истории страны 1941–1944 годов, создан Фондом Александра Печерского при поддержке Фонда президентских грантов.

Меер (Марк) Аксельрод. Немецкая оккупация

Руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о содержании и целях проекта.

ИА REGNUM: Илья, что представляет из себя просветительский проект «Немецкая оккупация»?

Илья Васильев: Во время Великой Отечественной войны нацистами было оккупировано 24 субъекта на территории РФ в сегодняшних административных границах. Жертвы зверств, которые творили нацисты в каждом регионе, исчисляются сотнями тысяч жизней местных жителей и военнопленных, женщин, стариков и детей. Мы подготовили 25 видеороликов, в каждом из которых в сжатой форме рассказывается о том, что происходило в те страшные годы на территории того или иного региона, и один общий, посвященный трагедии оккупации в целом.

Уничтожение фашистами советской деревни

ИА REGNUM: Какими источниками информации вы пользовались при создании роликов?

Илья Васильев: Во-первых, это материалы, созданные ранее для проекта «Без срока давности». Также мы использовали документы, которые публиковались в последнее время в рамках процесса «О геноциде народов СССР». Большую часть информации мы получили в рамках работы нашего Фонда над созданием документальных фильмов об освобождении концлагерей и подпольщиков.

ИА REGNUM: Сталкивались ли вы с какими-то сложностями в процессе создания проекта?

Илья Васильев: Главной сложностью было уместить объемный массив информации в короткие видео ролики и подать их так, чтобы тяжёлые для представления и «переваривания» данные позволили зрителю получить общее представление об оккупации своего края и вызвали желание узнать об этом больше.

ИА REGNUM: В процессе работы встретились какие-то личные истории, которые тронули, произвели впечатление?

Илья Васильев: Да, конечно! И их немало. Мы как общественная организация пытаемся содействовать тому, чтобы на месте «ДУЛАГА 142» в Брянске был создан полноценный федерального значения мемориал, потому что это единственное место, где сохранилась первозданная инфраструктура нацистского лагеря. И мы брали интервью у женщины, которая была ребёнком, когда функционировал этот лагерь. Её рассказы производят очень сильное впечатление.

Дулаг 142

ИА REGNUM: Какую цель ставят перед собой авторы проекта «Немецкая оккупация»?

Илья Васильев: Мы хотим сделать так, чтоб у любого человека, который хочет узнать об истории оккупации своего края, появился такой инструмент, с помощью которого он может получить больше информации. И это важно делать именно сейчас, потому что последние свидетели уходят…

По сути, с помощью живущих ныне свидетелей мы делаем историческую разметку, рассказывая о том, где и как функционировали объекты нацисткой инфраструктуры. Часто люди даже не знают, что по соседству с их селом находился лагерь, не представляют, где в их городе располагалось гестапо, сколько человек погибло во время оккупации их региона.