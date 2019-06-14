Андрей Григорьевич Арешев
Последние публикации
Информационной монополии в Армении нет
Представив в начале своего выступления 100 фактов, свидетельствующих, по его мнению, о позитивных изменениях в стране за последний год, глава правительства несколько часов отвечал на самые разные вопросы представителей СМИ. Относительно содержательной стороны озвученных главой правительства...
14 июня 2019
Карабахский вопрос: оптимизм Баку оказался сильно преувеличенным
С 15 по 17 февраля в Мюнхене проходила традиционная Международная конференция по безопасности, участники которой обсуждали острые и болезненные вопросы региональной и мировой безопасности. В числе участников форума были министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Эльмар...
14 марта 2019
Болтон в Баку и Ереване: «геополитическое перевоспитание» набирает обороты
Будучи одним из основных идеологов начала войны в Ираке в 2003 году, в 2007 году он призывал начать военную операцию против «режима аятолл». Отстаивая свои радикальные взгляды, он, мягко говоря, не слишком разборчив в средствах, действуя в полном соответствии с поговоркой «цель оправдывает...
3 декабря 2018
«Российский вектор» в мозаике внешней политики Азербайджана
1 сентября в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей состоялись переговоры Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи рассматривались в основном вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности. В 2017 году товарооборот между двумя странами...
4 октября 2018
Российско-армянские отношения остаются на высоком уровне
В Кремле считают неудачными и неловкими высказывания журналиста Михаила Леонтьева относительно текущей политической ситуации в Армении, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства...
1 июня 2018
«Кремлёвский список» США и его последствия для российско-армянского союза
В конце января министерство финансов США опубликовало список фигурантов так называемого «Кремлевского доклада», информационный шум вокруг которого нагнетался в течение более чем полугода. Напомним, еще минувшим летом американский конгресс практически единогласно принял закон о санкциях против стран...
15 марта 2018
Армяно-грузинские отношения вышли за рамки двусторонних связей
В начале 2018 года госдепартамент США выпустил для желающих путешествовать американских граждан обновленный список стран по рискам с точки зрения безопасности, в котором Грузия, наряду с Арменией, отнесена к первой, наиболее безопасной группе. Это вызвало ожидаемый прилив воодушевления со стороны...
6 февраля 2018
Подпишет ли Армения рамочное соглашение с Европейским союзом
13 октября на официальном сайте Совета Европейского союза был опубликован текст нового рамочного «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» между Европейским союзом и Арменией, планируемого к подписанию в ходе ноябрьского саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. Провозглашая благие...
3 ноября 2017
Армяне против армян: кому и зачем нужно переименование улиц в Ереване?
Глава парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Никол Пашинян обнародовал весь список улиц Еревана, которые он и его коллеги в Совете старейшин Еревана считали бы целесообразным переименовать. В частности, улице Касьяна предлагают присвоить имя Католикоса Вазгена Первого, улице Анастаса Микояна —...
6 октября 2017
Армения на «качелях» политики Запада
Лето 2017 года выдалось для Армении жарким — как в прямом, так и в переносном смысле. Перманентная эскалация военных действий вокруг Нагорного Карабаха сопровождается повышенным интересом к региону Южного Кавказа со стороны внешних игроков. Заметно участившиеся визиты в Ереван натовских...
10 августа 2017
Американо-азербайджанская «любовь с интересом»
Нам уже доводилось писать о многовекторной политике официального Баку, пытающегося укрепить свои внешнеполитические позиции на фоне прогрессирующих экономических проблем, потенциальной внутренней нестабильности и постоянных угроз Армении и Нагорному Карабаху возобновлением широкомасштабных боевых...
21 июля 2017
США толкают постсоветский юг в объятия Ближнего Востока и Афганистана
26−27 апреля в Москве прошла шестая конференция по международной безопасности, с 2012 года организуемая министерством обороны Российской Федерации. В ходе мероприятия, посвященного актуальным вопросам региональной и мировой внешнеполитической повестки дня, помимо Сирии и глобальных вызовов...
4 июня 2017
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
Представляется, что напоминание о событиях 25-летней давности и их долговременных последствиях как никогда важно и актуально. Освобождение отрядами самообороны Нагорного Карабаха города Шуши (с последующим открытием в середине мая 1992 года Лачинского гуманитарного коридора), имевшее огромное...
28 апреля 2017
Конфликт Трампа с Ираном станет трагедией для Кавказа
Время «тостов» и громких обещаний «осушить вашингтонское болото» уходит, начинается эпоха конкретных действий. Постепенно идет «тонкая настройка» внешнеполитического механизма, определяются приоритеты и ключевые направления деятельности. Разумеется, нет недостатка в заявлениях и предположениях...
8 марта 2017
Caucaso-Caspica: феномен приграничья и серьёзный вклад в мировую науку
В Ереване под редакцией профессора Гарника Асатряна увидело свет комплексное междисциплинарное издание — Caucaso-Caspica: Труды Института автохтонных народов Кавказско-Каспийского региона. Вышедший в издательстве Российско-Армянского Университета (в котором ныне сконцентрирована научная школа...
15 февраля 2017
2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
При всей противоречивости заявлений и конкретных действий рвущегося к единоличной власти внутри страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его ближайшего окружения, как представляется, их бурная деятельность подчинена единой цели: максимальное расширение территориальной и политической экспансии там, где это...
18 января 2017
Армения: Информационная война набирает обороты
При этом основная масса зрителей, читателей либо, например, пользователей социальных сетей, не имея мало-мальски достоверной информации о реальных фактах, посредством нехитрых приемов втягивается во взаимные обвинения и взаимную истерику. Это и есть реалии ведущейся против российско-армянских...
4 октября 2016
Необходимость позитивных перемен в Армении давно назрела
Резкая эскалация военных действий в Нагорном Карабахе, имевшая место в начале апреля, и постоянная напряженность на восточных границах НКР и Армении, нескрываемый настрой официального Баку на силовой реванш — все это на некоторое время отодвинуло на второй план собственно внутриармянские...
4 июня 2016
Почему Азербайджан решился на «блицкриг» в Карабахе?
Вспышка активных военных действий вокруг Нагорного Карабаха, начавшихся в ночь на 2 апреля и завершившихся (по крайней мере, пока) договоренностью о прекращении огня, актуализировала чувствительные вопросы российско-армянских отношений. В частности, шквал возмущения вызвала запись в одной из...
9 мая 2016
Карабахские фантазии фрау Меркель: бессмысленные и опасные
Крупнейшая европейская страна, политико-дипломатическая экспансия которой на Восток принимает откровенно деструктивные формы, заявила претензии на более активное участие в делах Южного Кавказа. В ходе переговоров с президентом Ильхамом Алиевым, состоявшихся в Берлине перед началом давосского форума...
25 января 2015