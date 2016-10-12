При этом основная масса зрителей, читателей либо, например, пользователей социальных сетей, не имея мало-мальски достоверной информации о реальных фактах, посредством нехитрых приемов втягивается во взаимные обвинения и взаимную истерику. Это и есть реалии ведущейся против российско-армянских отношений информационной войны.

ИА REGNUM

Так, не успели сетевые «пикейные жилеты» обсудить пожизненный приговор солдату российской военной базы в Армении Валерию Пермякову, признанному виновным в резонансном убийстве в январе 2015 года семьи Аветисянов в Гюмри, как подошел свежий информационный «пирожок». Как говорится, с пылу с жару.

26 августа в ереванском аэропорту Звартноц по весьма, как оказалось впоследствии, мутному запросу из Вашингтона был задержан сотрудник московского офиса разрабатывающий интеллектуальные системы видеонаблюдения российско-белорусской компании «Синезис» Сергей Миронов. По сообщению оперативных служб Армении, он якобы подозревается американцами в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Сам россиянин свою вину не признает. Как рассказывает Миронов, в свободное от работы время он занимался онлайн-торговлей, совершая покупки в интернете и передавая затем приобретенные товары заказчикам за определенную маржу. Одним из полученных им заказов оказались приборы ночного видения и охотничьи прицелы, свободно продаваемые в США. Впрочем, как выяснилось в ходе судебного процесса, для пересылки их в другие страны необходимо получение специального разрешения, о чем Миронова в известность не поставили. По мнению адвокатов российского гражданина, речь идет о типовой схеме, применяемой американскими спецслужбами: создаются подставные фирмы (в данном случае, как видим, поставщики продукции «двойного назначения»), под них ищутся потенциальные покупатели.

Несколько незамысловатых пасов руками — и вот уже вокруг незнакомых со всеми тонкостями заокеанского законодательства вполне себе добропорядочных граждан можно попытаться создать ореол «преступников».

А параллельно — посильнее вбить клин там, где это необходимо, на что с готовностью откликаются соответствующим образом «заряженные» пользователи социальных сетей с обеих сторон.

Обращает на себя техничный характер вброса, в котором поучаствовали в том числе некоторые СМИ с московской пропиской (при этом мы понимаем, что это формальное обстоятельство может и не иметь значения). Некоторые фейсбук-провокаторы поспешили связать высосанное из пальца «дело Миронова» (ведь даже должным образом оформленного запроса о его экстрадиции, как выяснилось, не существует в природе) с абсолютно вопиющим задержанием в Баку российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, призвав Баку слать в Москву запросы на выдачу граждан Армении… В свою очередь, ереванские русофобы на зарплате поспешили заявить о возможной геополитической трансформации данного эпизода и заверить своих читателей в том, что «…вряд ли Вашингтон пустит на самотек «дело Миронова» и позволит, чтобы он беспрепятственно покинул территорию Армении. А если даже это случится, то армянским правоохранителям придется отвечать за невыполнение международных обязательств по линии Интерпола». Тем самым, в истории с Мироновым были обозначены вполне понятные «уши», даже несмотря на то, что затем американские спецслужбы историю с Мироновым никак не комментировали, а ордера на его розыск через Интерпол (повторим это еще раз) не существует в природе.

В этот раз раскрутить «вкусный» сюжет спарринг-партнерам из Москвы и Еревана не удалось: 29 августа ереванский суд оставил российского программиста на свободе, а спустя еще два дня он беспрепятственно вылетел на родину. Тем не менее направление удара в связи с этой мутной историей было обозначено достаточно: авторов ангажированных армянских СМИ озаботили в частности российские пограничники в аэропорту Звартноц. При этом бурная деятельность американского посольства в Ереване адептов «деколонизации» Армении отчего-то не волнует вовсе. Но об этом позже…

История с задержанием Миронова оказалась не единственной из числа тех, на которые столь падки любители информационной «клубнички».

30 августа по прибытии в московский аэропорт Шереметьево был задержан, а затем и выслан на родину директор Аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степан Григорян. Российские пограничники объяснили, что запрет на въезд в Россию связан с положением закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию». Документ регламентирует порядок выдворения иностранных граждан, участвующих в деятельности международных организаций, не желательных на территории России».

Сам Григорян на это заметил, что за последние годы он никакой деятельности в России не проводил и в его случае был важен пункт закона о выдворении иностранных граждан, которые сотрудничают с международными организациями, считающимися в России нежелательными. «Ни для кого не секрет, что возглавляемый мною центр активно сотрудничает с европейскими НПО и демократическими фондами. Очевидно, что решение властей России было политически мотивированным. Известно, что Россия хочет и в Армении подавить деятельность независимых институтов гражданского общества», — напомнил Григорян, обратившийся в армянский МИД с требованием защитить его права.

В связи с этим стоит сказать, что заявления Григоряна на общем фоне некоторых армянских, отличающихся оголтелостью медиаресурсов, выглядят, можно даже сказать, почти корректными. Некоторые наблюдатели в Армении прямо расценили инцидент с Григоряном как ответ Москвы на историю с Сергеем Мироновым. В Армении заинтересованы в стабильных российско-американских отношениях, что страховало бы третьи страны, особенно небольшие и уязвимые, от участи быть вовлеченными в «гибридные» разборки при принятии однозначно той или иной стороны. Пока, кстати, этого удается избежать, однако вовсе не Россия, а ее западные партнеры избрали курс на дальнейшую конфронтацию, поддержав государственный переворот в Киеве и способствуя росту не просто антироссийских, но прямо русофобских настроений в некоторых постсоветских странах. И в этой связи обоснованным видится предположение некоторых авторов, что высылка Григоряна — это сигнал, адресованный, в том числе армянским властям, о том, что в Москве знают об активной работе в Армении различных западных структур.

Сигнал, позволим себе предположить, не единственный.

28 августа в интернете появилось так называемое Открытое обращение Армянской диаспоры к народу и властям Республики Армения с информацией о деструктивной деятельности посольства США в Ереване. По мнению авторов обращения, оно готовит в Армении смену власти с помощью так называемого «теневого» правительства.

Документ включает список как связанных с Вашингтоном организаций, включая Агентство по международному развитию США, Национальный демократический институт, фонд «Евразия», институт Открытого общества (входит в Фонд Сороса), Всемирный банк, Американский университет, так и отдельных политиков, журналистов и правозащитников. Через фонд «Открытое общество — Армения» и Национальный фонд США в поддержку демократии якобы увеличено финансирование «Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи»; «Армянского Хельсинкского комитета»; организаций «PINK Armenia», «Женский ресурсный центр», журналистский клуб «Аспарез», Ереванский пресс-клуб, ассоциация «Европейское право», «Общество без насилия»; «Союза информированных граждан»; Антикоррупционного центра «Transparency International». В числе СМИ, подконтрольных США, названы «Жаманак», Гала-ТВ, «Lragir», Hetq.org, А1plus, Civilnet. am, радио «Азатутюн» («Свобода»).

Особое внимание авторы публикации обращают на несколько не представленных в парламенте прозападных партий, которые, скорее всего, перед апрельскими парламентскими выборами 2017 года объединятся в единый блок. Это такие структуры, как «Свободные демократы», «Гражданский договор», «Светлая Армения», «Наследие», «Республика», «Армянское общенациональное движение» (АОД). В формировании и продвижении некоторых, американцы принимали активное участие. В руководстве партий «Гражданский договор», «Наследие», «Светлая Армения» имеется немало людей с западным (прежде всего американским) образованием.

Некоторые из упомянутых в обращении общественных деятелей и СМИ поспешили возмутиться изложенными там сведениями и оценками, сочтя их не соответствующими действительности. Между тем, многие заявления перечисленных в обращении партий и лиц вот уже на протяжении длительного времени носят откровенно антироссийский характер. При том, что политика Москвы (как и любой другой страны) не свободна от промахов и недостатков, попытки распространить в армянском обществе русофобские настроения носят крайне опасный характер. Согласно внедряемой в умы незамысловатой логике, вступление Армении в сферу влияния Запада обеспечит ее быстрое развитие и процветание, а значит, и благополучие народа. При том, что никаких гарантий безопасности Армении, обещаний принять ее в Евросоюз или чего-то подобного как не было, так и нет. Конечно, глупо искать вину Запада в том, что кто-то на Украине, в Армении или в России упорно пытается неадекватными иллюзиями реализовать свои геополититические цели. Однако вдвойне опасно, когда это происходит в стране, находящейся в столь сложном геополитическом окружении, как Армения, вовлеченная в неурегулированный Нагорно-Карабахский конфликт.

Конечно, отношение Москвы к тем, кто провоцирует в Армении «майданные» настроения, тесно переплетенные с антироссийской «повесткой дня», не будет перенесено на страну и на армянское общество в целом, оказавшееся под серьезным пропагандистским прессом относительно небольшой, однако обладающей значительной материальной поддержкой группы лиц. Заметим, парламентские партии поддерживают членство страны в ЕАЭС и ОДКБ, а формирование нового правительства во главе с опытным управленцем Кареном Карапетяном, имеющим длительный опыт работы в структурах «Газпрома», позитивно скажется на проблемных сюжетах российско-армянских взаимоотношений. Как заявил президент Серж Саргсян, новое правительство должно восстановить доверие по отношению к властям, найти нестандартные экономические и социальные решения, направленные на стабильное развитие государства и укрепление позиций Армении в регионе.

Изменение общего климата российско-армянских отношений в сторону большей прозрачности, доверительности и взаимной предсказуемости сделает заведомо бессмысленными любые попытки их искусственных обострений при помощи историй, подобных «казусу Миронова», либо как-то иначе.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM