В Кремле считают неудачными и неловкими высказывания журналиста Михаила Леонтьева относительно текущей политической ситуации в Армении, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков;«также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у России к армянскому народу». По мнению Пескова, это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания.

Ноев Ковчег

На прозвучавшие 3 мая в эфире радио «Комсомольская правда» прямые оскорбления по адресу армянского народа, граничащие с разжиганием межнациональной розни, откликнулись Союз армян России, другие общественные организации, посольства двух стран, а также армянское дочернее предприятие «Роснефти», на высокой должности в которой трудится господин Леонтьев. Через несколько дней, согласно сообщению Арменпресс, «Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру Николу Пашиняну, извинившись за чересчур эмоциональный и неподобающий комментарий и признав, что различия в политических взглядах никак не могут оправдать резкость и грубость его выражений». Дескать, неуместная эмоциональность комментария исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую господин Леонтьев считает близким историческим союзником России.

В противоположность отдельным экзальтированным комментариям бурные апрельские события, промежуточным итогом которых стали отставка Сержа Саргсяна и избрание премьер-министром Армении возглавившего массовые уличные протесты Никола Пашиняна, вызвали в Москве сдержанную и подчеркнуто корректную реакцию.

«Было сказано по поводу того, что у нас оторвали Украину, Молдову, сейчас в Армении процессы происходят. Послушайте, никто ничего не отрывал. Мы в свое время распустили Советский Союз, сами это сделали. Это, знаете, как при разводе — супруги разошлись, а один из них говорит: будешь жить по моим правилам. Так не бывает», — заметил 8 мая на пленарном заседании Госдумы президент России Владимир Путин.

Непосредственные участники событий подчеркивали их исключительно внутреннюю обусловленность. Речь идет о последствиях противоречивой и непоследовательной политики бывшего руководства во главе с Республиканской партией, сделавшего ставку на воспроизводство власти третьего президента Сержа Саргсяна уже в роли премьер-министра, в которой он не проработал и недели. Если верить некоторым политологам, об опасном характере подобного рода комбинаций бывшему руководителю страны неоднократно говорили, в том числе и в Москве, однако он предпочел нарушить публично данное несколько лет назад обещание не претендовать на пост главы правительства.

Массовые уличные акции протеста стали единственным действенным средством разрушения модели власти, созданной третьим президентом Армении и призванной обеспечить его дальнейшее бессрочное правление, отметил руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов: «Большим достижением Армении стал относительно мирный характер событий и нейтральная в целом позиция силовых структур. Опасения по поводу возможного кровопролития, к счастью, не оправдались… Формально легитимное продолжение правления Сержа Саргсяна на посту премьер-министра не было признано законным значительной частью населения Армении, а незаконные массовые акции (перекрытие улиц, блокирование административных зданий и пр.) рассматривались как совершенно законные в условиях конкретной ситуации, так как другого способа отстранить его от власти у общества не было».

При всей неоднозначности реформ по изменению армянской Конституции после декабрьского референдума 2015 года она стала политико-правовой реальностью. Будучи избранным в соответствии с действующей процедурой, господин Пашинян (заметим, в армянской политике отнюдь не новичок, несмотря на свою относительную молодость) заявил, что союзнические отношения с Россией станут для него приоритетом. В свою очередь, Владимир Путин поздравил нового главу правительства Армении со вступлением в должность.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.

«Товарооборот должен увеличиться, достичь таких показателей, которые скажутся на экономиках стран, на жителях Армении. Ждем исключительно положительного развития армяно-российских отношений», — ответил, в свою очередь, избранный глава правительства Армении.

Ноев Ковчег

В ходе состоявшейся 14 мая в Сочи встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна российский лидер заявил о позитивной динамике развития двусторонних отношений. В Москве рассматривают Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе, включая как экономическое взаимодействие, так и вопрос безопасности.

«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал В. Путин.

В свою очередь, премьер-министр Армении заверил в продолжении союзнических отношений с Россией: «Никто не ставил, и не думаю, что будет ставить, под сомнение важность российско-армянских отношений. У нас есть энергия дать импульс, и в политическом, и в торгово-экономическом смыслах. Мы очень высоко ценим ту сбалансированную позицию, которую Россия имела в ходе нашего внутриполитического кризиса, — очень конструктивная позиция. Это ценится не только со стороны нашего правительства, но и общества».

Наличие российской базы и пограничников является важным для Армении, позволяя направлять основные силы на защиту границ с Азербайджаном. В последние годы Республике Армения были предоставлены льготные кредиты на приобретение современных средств вооружений по внутрироссийским ценам; на вооружении армянской армии появились оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». 17 апреля первый заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Павел Кураченко сообщил о договоренности относительно состава сил и средств в Объединенной региональной системе ПВО Кавказского региона коллективной безопасности. Несмотря на отсутствие общей границы, Армения — это не только дружественное России государство, но также ближайший стратегический союзник и партнер. Разумеется, в Армении, как и в любой другой стране, наличествует определенный круг специфически настроенных лиц, однако погоды в обществе они в целом не делают. Отвечая на один из вопросов 25 апреля, Н. Пашинян заявил, что «у Армении есть не только проблема обороны армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. У Армении недостаточная армия, которая не сможет правильно, к сожалению, защищать все свои границы, и это реальность, которую должно учитывать любое правительство Армении и не избегать этой реальности».

Период становления армяно-российских отношений совпал по времени с очередным циклом трансформации системы международных отношений в сторону большей турбулентности и непредсказуемости, возрастания роли силового фактора и прогрессирующей недееспособности ангажированных международных организаций. Тем не менее, пока их роль, пусть все больше символическая, все же сохраняется, следует подчеркнуть идентичность или близость позиций Москвы и Еревана по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня (включая и такие чувствительные для российской стороны, как воссоединение Крыма). Нет сомнения в том, что Москва и Ереван и далее будут активно работать в общем ключе в международных организациях, как в ООН, где наши страны всегда поддерживали друг друга, так и в других глобальных и региональных организациях.

По состоянию на сегодняшний день между нашими странами подписано более двухсот договоров и соглашений, регулирующих основы двустороннего взаимодействия в самых разных сферах. Бывшие советские республики провозглашались приоритетом российской внешней политики еще с 1990-х годов, при том что приоритет отдавался контактам с их правящими элитами, и поныне стремящимися усидеть на двух или нескольких стульях. И Армения здесь — вовсе не исключение. Тем не менее, несмотря на многовекторный (ранее это называлось комплементарностью) внешнеполитический курс Еревана, сотрудничество с Россией продолжает оставаться ключевым элементом обеспечения национальной безопасности. Соответствующие положения зафиксированы в основных концептуальных документах, таких как Стратегия национальной безопасности, военная доктрина страны.

Характерной чертой армянской внешней политики, в отличие от нынешней Украины либо же саакашвилиевской Грузии, является отсутствие стремления играть на противоречиях между Россией и Западом, а в идеале — превратить небольшую страну в площадку их, по возможности, конструктивного взаимодействия. И это немаловажно в контексте региональных вызовов и угроз, включая основательное закрепление США и НАТО на грузинской земле, а также обходящие Россию энергетические и транспортные коридоры через территории Азербайджана и той же Грузии. С 2011 года, в связи с событиями на Ближнем Востоке, актуализировалась угроза не только радикального исламизма и терроризма, но и инициируемой с подачи реакционных кругов Израиля и США очередной большой войны вокруг Сирии и против Ирана. Под шумок геополитического шторма силы, стремящиеся к реваншу на Южном Кавказе, могут попытаться реализовать свои замыслы, и в этом контексте укрепление российского военного присутствия в Армении, Южной Осетии и Абхазии и связанных с ним гарантий безопасности также имеет немаловажное значение.

В ходе упомянутой встречи в Сочи Владимир Путин отметил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а российские капиталовложения составляют около 35% всех иностранных инвестиций в экономику Армении. В 2011—2017 гг. двусторонний товарооборот увеличился в 1,5 раза, причем удельный вес торговли с Россией составляет во внешней торговле Армении почти 25%. В экспорте из России в Армению важное место занимают энергоносители, зерно и зернопродукты, продукция машиностроения (в том числе автотранспорт и сельскохозяйственные машины), химической промышленности и т. д. Со стороны Армении основную часть в экспорте составляют пищевая продукция, алкоголь, напитки, свежие фрукты и сухофрукты, продукция машиностроения и легкой промышленности. Особую роль играет сотрудничество в атомной сфере, учитывая особую роль Мецаморской АЭС в энергетическом балансе Армении. Углубление двусторонних экономических отношений в общем пространстве Евразийского экономического союза способствует стабильному и динамичному развитию армянской экономики, показавшей в 2017 году неплохие темпы роста. Можно выразить надежду на то, что в дальнейшем объем российских инвестиций, а также товарооборот между двумя странами будет увеличиваться. После вступления Армении в ЕАЭС армянские граждане получили право без каких-либо ограничений работать на территории стран союза по трудовым соглашениям. Трудовая миграция дает населению Армении возможность получать дополнительные доходы, что немаловажно в условиях сложной социально-экономической ситуации.

В целом дружественный образ России и историческая память армянского народа — крепкая основа двусторонних взаимоотношений, их дальнейшего развития и укрепления.

Конечно, это вовсе не означает отсутствия проблем, которым авторы «Ноева Ковчега» уделяют значительное внимание. Судя по некоторым признакам, стремление посеять раздор между нашими странами не только на уровне межгосударственных отношений, но и на уровне массового общественного восприятия будет только нарастать. Стремление прежних властей Армении в определенной степени перенаправить социальное недовольство в сторону Москвы создавало предпосылки для разворота политического курса Армении в западном направлении, однако делалось это все же более в прагматических, нежели идеологических, целях. Не является секретом и активная работа в Армении множества неправительственных организаций, включая небезызвестный фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса). Тем не менее весьма показательно отсутствие на митингах в поддержку Никола Пашиняна антироссийских лозунгов, так как, несмотря на старания отдельных персонажей, подобная риторика не снискала бы одобрения и признания.

И это тем более важно, когда уже не в амплуа «народного трибуна», а облеченного доверием народа ответственного политика ему предстоит выстраивать конструктивные и партнерские отношения с Москвой, без которых затруднительно (если вообще возможно) решение стоящих перед Арменией насущных проблем.

12 мая стал известен окончательный состав нового правительства Армении, которому предстоит проработать, по крайней мере, несколько месяцев — до парламентских выборов, о которых много говорится, но точные сроки которых покрыты пока туманом неопределенности. На должности многих министров и вице-премьеров назначены молодые люди, с минимальным опытом государственного управления или вовсе без оного. Будущее покажет, насколько они будут соответствовать решению стоящих перед страной насущных задач.

Ноев Ковчег

На этот счет существуют разные точки зрения. Ранее мы писали о давлении, оказываемом «западными партнерами» в том числе на Армению в пользу ее отказа от сотрудничества с Москвой.

Соответствующий вопрос корреспондентом телеканала «Россия-24» был задан Николу Пашиняну, на что последовал ответ: «Я не думаю, что на Армению кто-то попробует оказывать такое давление. Я не вижу тут никакой опасности… Мы связаны очень тесно, и просто невозможно не сотрудничать с Россией, потому что это вопрос национальных интересов Армении и это вопрос национальной безопасности Армении. Кто-то попробует надавить на нас, чтобы мы действовали против нас? Наоборот, мы должны подумать о расширении круга и размера этих договоров…»

Пока очевидно одно — амбициозному политику с богатым прошлым выдан огромный кредит доверия. И теперь критически важно этот кредит доверия оправдать.

Ноев Ковчег