В конце января министерство финансов США опубликовало список фигурантов так называемого «Кремлевского доклада», информационный шум вокруг которого нагнетался в течение более чем полугода.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Напомним, еще минувшим летом американский конгресс практически единогласно принял закон о санкциях против стран, обозначенных истеблишментом в качестве противников — России, Ирана и Северной Кореи. Не позднее 180 дней после вступления закона в силу министр финансов был обязан передать комитетам конгресса подробный доклад о российских «олигархах и полугосударственных структурах». Заметим, возглавляемое Стивеном Мнучиным ведомство не является сугубо экономическим: по мнению некоторых экспертов, финансовая разведка — едва ли не самая мощная и осведомленная разведывательная спецструктура в Соединенных Штатах. И это лишний раз подтверждает серьезность намерений «ястребов» — несмотря на явно компилятивный характер списка, данные для которого были взяты явно из телефонного справочника и «российской» части рейтинга журнала Forbes.

Наращивание «гибридного» давления на Россию — это стратегическая линия США: именно так можно расценить заявление Дональда Трампа (каково бы ни было его подлинное мнение) в ходе недавнего программного выступления в конгрессе: «По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками, а также с соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям». Политическими врагами Америки объявлено практически все политическое руководство России и 96 бизнесменов, имеющих отношение ко многим крупнейшим предприятиям страны и отдельным секторам экономики. В «пристрелочный» документ американской администрации вошли также высокопоставленные сотрудники администрации президента и правительства Российской Федерации, включая премьер-министра и министра иностранных дел, а также спикеров палат Федерального собрания, руководители спецслужб, силовых ведомств и крупнейших корпораций.

Даже в отсутствие главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и отошедшего в тень главы «Роснано» Анатолия Чубайса список охватывает руководителей практически всех сфер российской экономики (в первую очередь энергетику и военно-промышленный комплекс, а также IT-индустрию — в список попал, например, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский).

Переданный конгрессу США «Кремлевский доклад» не является списком тех, против кого введены санкции, уточнили в министерстве финансов США. Однако в случае дальнейшей эскалации антироссийской истерии и паранойи вокруг мифического «вмешательства русских хакеров в американские выборы» ситуация может измениться. Тревожные предчувствия, по-видимому, сподвигли руководителя банка ВТБ Андрея Костина заявить на форуме в Давосе о том, что публикация доклада фактически означает объявление войны России.

Согласно некоторым американским источникам, хотя пока речи о заморозке счетов или запрете на визы вроде бы не идет, включение в список может оказать негативное влияние на торгово-экономические отношения России не только с Америкой, но также с третьими странами, прежде всего — европейскими. Очевидно, политическое давление на Россию — вовсе не единственная цель Запада.

Принимая новые санкции, США не скрывают своего желания урвать побольше экономических выгод и выдавить российские компании с рынка, прежде всего — в сфере поставок вооружений и энергоресурсов. Нарочитая неопределенность с явными признаками информационно-политического давления, да еще и в предвыборный период, может негативно сказаться на российской экономике, включая банковско-финансовую систему и высокотехнологичные отрасли, которые могут лишиться значительной части финансирования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы ждали этого списка, — отметил в ходе одной встречи с доверенными лицами в рамках избирательной кампании президент России Владимир Путин. — И не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю… Мы воздержимся пока от этих шагов».

Имея достаточно полное представление о различных аспектах заокеанских внутриполитических перипетий, Москва ведет себя сдержанно и терпеливо, однако она вряд ли сможет до бесконечности воздерживаться от ответного удара. Недавний визит в Вашингтон руководителей ФСБ, СВР и ГРУ свидетельствует не только о стремлении сохранять контакты по линии спецслужб, но и об ущербности ставки на изоляцию России и на тотальное ей противодействие везде, где это только возможно.

Заметим, на международном рынке у Москвы имеется ряд стратегических партнеров, на которых западные санкции и ограничения совершенно не влияют. В частности, «Газпром», один из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу, с 2014 года (момент введения антироссийских санкций под предлогом событий в Крыму и на Украине) значительно нарастил поставки европейским потребителям. В то же время можно слышать заявления, согласно которым США применяют санкции против стран и корпораций в мире, сотрудничающих с российским оборонно-промышленным комплексом, благодаря чему удалось предотвратить контракты на продажу российского оружия на сумму в несколько миллиардов долларов. Это облегчает задачу некоторым контрагентам, которые, вне всякого сомнения, будут пытаться, заключая с Москвой крупные сделки, получать дополнительные преференции, о чем свидетельствует история с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Интересно, что одним из ключевых лиц, координировавших подготовку доклада и процесс подготовки «санкционных» документов, является небезызвестный Дэниел Фрид. Во времена второго президентского срока Джорджа Буша-младшего он занимал пост заместителя государственного секретаря США по Европе и Евразии. Посетив Ереван в октябре 2008 года, этот уже тогда влиятельный дипломат выразил публичную поддержку действующим властям, легитимность которых оспаривалась многотысячными митингами оппозиции.

Дэниел Фрид (слева)

Еще одна причина, по которой пресловутый список обеспокоил наблюдателей в Армении — включение в него нескольких крупных бизнесменов армянского происхождения. Такой «чести» удостоились глава холдинга «Ташир груп» Самвел Карапетян (на начало 2018 года Forbes оценивает его состояние в 5,3 млрд долл.), председатель совета директоров группы компаний «Росгосстрах» Данил Хачатуров (2 млрд), а также основатель и бывший совладелец сети «Магнит» (принадлежащий бизнесмену пакет акций продан банку ВТБ) Сергей Галицкий (6,8 млрд). Если Галицкий в Армении бизнесом не занимается, то Карапетян — один из ведущих российских инвесторов в Армении, намеренный расширять свое присутствие в стране. Приобретя в 2015 году, после так называемого «Электромайдана», компанию «Электрические сети Армении», он планирует и другие крупные инвестиции в энергетический сектор страны, причем совместно с американскими компаниями. Так, The Robbins Company совместно с ООО «Дебед Гидро» (дочерняя компания зарегистрированного и действующего в Армении ЗАО «Энерго инвест холдинг») намеревалась принять участие в строительстве Шнохской ГЭС на севере Армении. Трехстороннее рамочное соглашение, при финансовой поддержке «Клуба инвесторов Армении», о проектировании, застройке, финансировании, строительстве, управлении на правах собственности и владении гидроэлектростанции установленной мощностью 76 мегаватт было утверждено решением правительства от 10 августа 2017 года. Что касается группы «Росгосстрах», то она владеет в Армении компанией «Армросгосстрах», лидирующей на рынке страховых услуг страны.

Кроме того, министерство финансов США 22 декабря 2017 года внесло в новый санкционный список президента Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Татуляна и две принадлежащие ему компании — якобы в рамках борьбы против организации «Воры в законе». Казалось бы, пресловутые «русские хакеры» должны были бы уже затмить легендарную «русскую мафию», ан не тут-то было. При этом сам Татулян никаким «вором в законе» не является и не был ни разу осужден, однако попал он в этот список по откровенно притянутым за уши основаниям. Через несколько дней после публикации списка пресс-секретарь премьер-министра Армении заявил о том, что Р. Татулян не является членом «Клуба инвесторов». Тем не менее имя бизнесмена значилось в списке инвесторов, представленном прессе в начале 2017 года. В состав клуба входят более тридцати российских бизнесменов армянского происхождения, заявивших о готовности способствовать привлечению инвестиций с целью развития таких сфер экономики, как энергетика, горнорудная и легкая промышленность.

Очевидно, финансовые санкции в отношении ряда российских бизнесменов могут иметь негативные последствия для армянской экономики, показавшей в 2017 году некоторые признаки оживления. По мнению экономиста Атома Маргаряна, потенциальные американские санкции конкретно для Армении могут добавить риски: «Львиная доля инвестиций в Армению — российский капитал, и это, действительно, может в определенной степени увеличить уровень рисков, но нет худа без добра, если биржи закрываются, то капитал остается капиталом тогда, когда он находится в движении, если он застоится, то он превращается в «драгоценность», — сказал он. Кроме того, по словам экономиста, этот капитал также может выйти на третьи рынки, включая и Армению.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

Впрочем, не менее внимательно в Армении приглядываются к действиям Вашингтона в отношении российского ВПК: под прицел заклятых партнеров, как было упомянуто выше, подпадают сделки по экспорту российского оружия по всему миру, в том числе и союзникам Москвы, в число которых входит и Армения. От введения санкций за сотрудничество с российскими оборонными компаниями, что предусмотрено принятым в июле законом, США пока воздержались. Администрация Дональда Трампа дала понять, что пока в этом нет необходимости, и слово «пока» видится нам ключевым: вопрос о санкциях по отношению к компаниям и странам, сотрудничающим с предприятиями российского ВПК, может обостриться в любое время, и соответствующие информационные забросы уже имели место.

Конечно, это вызывает серьезное беспокойство. Ни для кого не является секретом, что вооруженные силы страны, уровень боеспособности которой оценивается достаточно высоко, на 90% оснащены российским (включая модернизированное советское) оружием, поставки которого в Армению осуществляются в рамках ОДКБ и путем прямых закупок и поставок по российским целевым кредитам (и по внутрироссийским ценам). Остальные 10% Армения «точечно» закупает небольшими партиями в Китае, Индии, Сербии, Словакии и Греции.

По вопросу о поставках российского оружия в различные страны в случае дальнейшего «закручивания гаек» имеются альтернативные точки зрения. Так, издатель журнала «Экспорт вооружений», авторитетный военный эксперт Руслан Пухов предположил, что возможные санкции отпугнут страны, находящиеся в близких отношениях с Вашингтоном: «Речь идет о странах, которые находятся в орбите США, но тем не менее позволяют себе «заигрывать» с Россией — покупать оружие у страны, которая проводит политику вразрез с интересами Вашингтона», таких как Катар или Саудовская Аравия. США даже не будут вводить санкции, их задача — скорее напугать поглядывающих на сторону партнеров, считает Р. Пухов, уверенный в прагматизме заокеанских коллег. Так что если следовать этой логике, то Армению возможные ограничительные меры США никак не коснутся из-за относительно небольшого размера военного бюджета страны. Кроме того, когда речь идет о ключевых вопросах выживания Армении в непростых геополитических условиях, мобилизуется армянская диаспора США, обладающая серьезными лоббистскими и финансовыми возможностями.

Более пессимистическую точку зрения выражает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, полагающий, что объектом санкций могут стать не только предприятия в России. По его мнению, американцы используют «туз в рукаве», так что санкции вполне могут быть применены против закупщиков — третьих стран, в том числе и в отношении Армении: «США, таким образом, через союзников России пытаются давить на нее. При этом Вашингтон перестает быть гарантом для валютных операций по всему миру. Вас могут лишить средств по надуманным причинам, о каких гарантиях идет речь». И вполне может сложиться так, что перед «малыми странами» может встать непростой выбор — либо в одиночку противостоять могущественной сверхдержаве, что довольно сложно, либо в конечном итоге подчиниться новым правилам.

ogannes Брошенная военная техника, Нагорный Карабах

Каждый «мост», сожженный между двумя сверхдержавами, уменьшает возможности политического маневрирования Армении, жизненно важные для небольшой республики, находящейся перед перманентной угрозой военной эскалации (что еще раз подтвердили очередные воинственные высказывания Ильхама Алиева, мечтающего о «возвращении в Ереван»). США и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и относительная стабильность на границе сохраняется до тех пор, пока обе стороны заинтересованы в поддержании статус-кво, однако курс Вашингтона на тотальное противостояние Москве может внести здесь свои коррективы. Конечно, углубляющийся кризис в американо-российских отношениях не может не беспокоить партнеров Москвы на постсоветском пространстве. «Масла в огонь» подливает и жесткая антииранская риторика Дональда Трампа и лиц из его ближайшего окружения…

Несмотря на то, что новый пакет ограничительных мер не направлен непосредственно против союзников и партнеров России, «ожидающийся спад в российской экономике, к сожалению, может затронуть и армянскую экономику, учитывая тесные связи между двумя странами», замечает американский дипломат и эксперт Атлантического совета Джон Хербст. Также он не исключает негативные последствия санкций и для экономик других участников Евразийского экономического союза. В любом случае, если так называемый «Кремлевский доклад» с его закрытой частью и иные решения администрации и конгресса будут задействованы в полном объеме — это чревато возникновением серьезных проблем. Уже в ближайшее время на свет должен появиться новый документ по исполнению принятого еще в марте 2014 года исполнительного указа «О санкциях в отношении физических и юридических лиц, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» с последующими дополнениями, включая сектора металлургии, железных дорог и обрабатывающей промышленности. Последуют и дальнейшие шаги, и хотя полностью предугадать развитие событий не так просто, готовиться к неблагоприятному сценарию необходимо уже сейчас.

Ноев Ковчег