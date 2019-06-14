Представив в начале своего выступления 100 фактов, свидетельствующих, по его мнению, о позитивных изменениях в стране за последний год, глава правительства несколько часов отвечал на самые разные вопросы представителей СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Относительно содержательной стороны озвученных главой правительства достижений и планов имеются самые различные мнения. В любом случае его пресс-конференция, как и другие резонансные события (например, судебное преследование второго президента Роберта Кочаряна), традиционно привлекает значительное внимание прессы, оказывающей значительное влияние на внутриполитическую жизнь республики. Даже несмотря на то, что, как пишет один из исследователей, «в армянской действительности слухи, информация от соседей, родственников, друзей, одним словом, неформальные источники образуют вариативную интерпретацию событий и могут в чём-то противостоять СМИ».

За минувший после «бархатной революции» год с небольшим на медийном рынке Армении произошли достаточно существенные изменения. И они, как представляется, до конца не завершены. В частности, в начале года четырьмя бывшими депутатами от Республиканской партии (Арман Сагателян, Карен Бекарян, Мигран Акобян и Самвел Фарманян) и была создана компания «Карьяк Медиа», приобретшая юридические лица, выступающие под брендами Tert. am, ArmNews, «Лав Радио». Другая часть распавшегося медиахолдинга PanArmenian Media Group — в частности, компании Armenia TV и Radio Jan — перешла в собственность известного медиамагната Артура Джанибекяна, которого молва связывает с зятем третьего президента, бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном. Конечно, речь идет не только об информационном, но и о сугубо развлекательном контенте, хотя и его роль вряд ли стоит преуменьшать.

В технологическом плане на смену переживающим очевидный кризис печатным изданиям уже давно пришли — помимо интернет-порталов, сайтов и телеканалов разной степени популярности — социальные сети, особенно Facebook, где, к примеру, у действующего главы правительства несколько сот тысяч подписчиков. И вполне логично, что именно Facebook используется в качестве ключевого канала коммуникации и прямого общения с избирателями. Постепенно свою нишу, хотя пока ограниченную, занимают Telegram-каналы, располагающие достаточными возможностями для привлечения внимания активной части общества. Достаточно сказать, что некоторые из них публикуют фрагменты допросов некоторых в прошлом более чем высокопоставленных свидетелей по делу о трагических событиях 1 марта 2008 года.

Разумеется, по факту государственной собственности «Общественное телевидение Армении», «Общественное радио Армении» и информационное агентство «Арменпресс» не могут не освещать деятельность правительства в позитивном ключе. Конечно, их кадровый состав претерпел значительные изменения. Однако это вовсе не означает, что эфир этих каналов полностью закрыт для критиков и оппонентов действующих властей. Кроме того, принадлежащее супруге Пашиняна Анне Акопян издание «Айкакан жаманак» и интернет-портал armtimes.com претендуют на роль наиболее достоверных источников информации о происходящем во властных структурах Армении.

К тем, кто в целом поддерживает действующие власти, можно отнести основанный Грантом Варданяном частный телеканал «Ар», интернет-портал «Араратньюс» Хачатура Сукиасяна, информационные ресурсы, близкие к партии «Армянский национальный конгресс» первого президента Левона Тер-Петросяна, и некоторые другие. Однако из этого опять-таки не следует, что абсолютно все экономические либо внешнеполитические шаги либо же заявления воспринимаются на «ура». При любом объективном и непредвзятом анализе возникают вполне обоснованные вопросы — например, по поводу пятидесяти тысяч рабочих мест, которые, по утверждению премьер-министра, были открыты либо же выведены из «тени» за минувший год.

Относительно профессионализма отдельных изданий и общего уровня работы прессы в целом имеется достаточно широкая палитра мнений, мотивируемых разными факторами и обстоятельствами. В конце концов, в капиталистической парадигме отношений, в которой третий десяток лет пребывает отнюдь не только Армения, любое издание — это прежде всего товар, для продвижения которого все средства хороши. Отсюда стремление, как стало модно выражаться, «словить хайп» на какой-либо сиюминутно «горячей» теме, зачастую не считаясь с последствиями, что достаточно хорошо видно на примере того же «дела Кочаряна».

Еще в конце прошлого века немецкий философ и социолог Юрген Хабермас заметил, что рыночные отношения «часто заставляют СМИ хуже исполнять стоящие перед ними социальные и культурные задачи, не способствуют, а, наоборот, препятствуют развитию общественной сферы в интересах всех ее участников». В то же время выборочный характер подачи информации компенсируется обилием игроков с множественными политическими и экономическими интересами. В любом случае апрельская «бархатная революция» 2018 года не привела, да и не могла привести к установлению информационной монополии победителей. И это безусловный позитив, так как усиленное восхваление какого-либо одного лица, как показывает практика, не приносит в конечном итоге особой пользы ни тем, кто его восхваляет, ни стране и обществу в целом, ни даже ему самому…

Отдельно следует сказать о средствах массовой информации с иностранным участием, сыгравших значительную роль в апрельских событиях 2018 года. В частности, существенную информационную поддержку действиям Пашиняна и его сторонников оказывало финансируемое из американского бюджета «Радио Азатутюн». Однако в настоящее время любые действия властей, направленные на развитие отношений с Москвой либо же на защиту традиционных ценностей армянского общества, последовательно критикуются — причем отнюдь не только «буревестниками свободы» по-американски.

Наконец, нельзя не упомянуть и о ретранслируемых в Армении российских телеканалах, содержательная сторона которых вызывает у армянского зрителя (как, впрочем, и у российского) всё больше вопросов. В одном из недавних интервью Никол Пашинян заверил в отсутствии намерений каким-либо образом ограничить их вещание, а 17 мая он встретился с приехавшими в Армению корреспондентами ведущих российских изданий и информационных агентств. Взвешенное и объективное освещение событий в Армении будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, минимизации различного рода неприятных «сюрпризов», которые и без того, к сожалению, не исключены.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»