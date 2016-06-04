Резкая эскалация военных действий в Нагорном Карабахе, имевшая место в начале апреля, и постоянная напряженность на восточных границах НКР и Армении, нескрываемый настрой официального Баку на силовой реванш — все это на некоторое время отодвинуло на второй план собственно внутриармянские политические и социально-экономические процессы. Однако именно они являются критически важными, в том числе в контексте практически неизбежного, как представляется, уже в близком будущем повторения апрельских событий, причем, вполне возможно, в еще более экстремальном варианте.

globeimages.net Кафедральный собор в Эчмиадзине. Фрагмент

«Не будет преувеличением сказать, что Армения и Азербайджан находятся в двух-трех шагах от конфликта, подобного боснийскому, который может быть вредным для всего региона», — пишет Томас де Ваал в Politico Europe. Если вспомнить, что счет жертвам конфликта в Боснии шел на сотни тысяч, став не только порождением, но и поводом к массированному внешнему вмешательству, данный вывод британского специалиста по Кавказу звучит скорее как предупреждение. Оценивая перспективу, в том числе с точки зрения возможного российского политико-дипломатического посредничества, следует, конечно, исходить из наиболее неблагоприятного сценария, избегая шапкозакидательских настроений и неизбежно следующих за ними разочарований.

Судя по имеющейся информации, в настоящее время Армия обороны Нагорного Карабаха сосредоточилась на локальных операциях, связанных с выправлением линии фронта, а также на предоставлении противнику достаточно убедительных аргументов относительно бесперспективности попыток военного решения карабахского вопроса. Согласно официальным сообщениям представителей Министерства обороны Армении, в страну начало поступать вооружение в соответствии с выделенным некоторое время назад российским кредитом, что должно уравновесить пошатнувшийся баланс сил сторон. Тем не менее, поводов для самоуспокоенности нет, ибо предпринятая Азербайджаном в ночь на 2 апреля попытка выявила серьезные прорехи именно в той сфере, которая, согласно уверениям официальных лиц, находилась под неусыпным контролем. В то же время обнаружившиеся провалы в сфере военного строительства являются лишь отражением непростого, мягко говоря, положения дел как в государственном управлении, так и в экономике, что не может не вызывать серьезных опасений. В частности, не могло не вызвать вопросов адресованное диаспоре обращение вице-премьера НКР Артура Агабекяна с призывом оказать финансовое содействие в приобретении приборов ночного видения.

Разумеется, помощь со стороны зарубежных общин поступала и будет поступать, причем вне зависимости от подобного рода призывов. Однако дефицит некоторых видов вооружения, как минимум, сложно соотносится с многократными заверениями о том, что «все под контролем» и «граница на замке»…

«Первоначальная эйфория потихонечку проходит, — отмечает в этой связи армянский политический аналитик Арман Абовян. — Война только-только начинает приобретать более или менее понятные конфигурации… Одним из самых жизненных вопросов является даже не вопрос военного противостояния, а вопрос внутриполитических изменений,

которые, на мой взгляд, уже неизбежны. И тут все намного сложнее. Конечно же никто не сомневается в собирательной силе армянства, однако весь вопрос в том, как и куда будет направлена выплеснувшаяся энергия, которую мы все наблюдаем. Для простых людей понятно, что без решительных и кардинальных изменений в экономике, политике, военном строительстве будущего нет и не будет. У властей сейчас уникальный шанс… Фактически властям со стороны общества дан карт-бланш на любые действия, которые по идее должны кардинально поменять отношение власти в стране к гражданину. Власть не может не понимать, что единственным гарантом функционирования страны являются не коррумпированные чиновники, не полубандитские олигархи, а МЫ все».

Апрельская эскалация боевых действий, эта вполне реальная попытка официального Баку решить карабахский вопрос силой и обернувшаяся для армянской стороны значительными потерями, стала для общества серьезной эмоциональной встряской. Некоторые наблюдатели даже говорят об определенном сломе в общественных настроениях, о критической переоценке предлагаемых обществу властями и их информационной обслугой ценностных ориентиров. Надо признать, что в этом отношении Армения не особо выбивается из общего строя постсоветских стран, не исключая и Россию, с разнузданной пропагандой псевдоценностей так называемого «общества потребления». На протяжении последних десятилетий образ «героя» армянской нации, подарившей миру множество одаренных и талантливых личностей, лепился в образе бандита либо же коррумпированного богатея с многомиллионными счетами, особняками и прочими атрибутами «сладкой жизни». Данная болезненная тема неоднократно поднималась на страницах газеты «Ноев Ковчег», в частности в апрельской статье Армена Ханбабяна «Форпост трудолюбия на ленивом Востоке», где с тревогой отмечалась деградация традиционных нравственных ценностей, включая ощущение прочной взаимосвязи труда и чести, которое «вошло в плоть и кровь народа, стало важнейшей составляющей национального менталитета». Автор отмечает, что «в последнее время оказалась разорвана естественная связь между трудом и социальным статусом, ощущением внутреннего достоинства и самоуважением. Всякие жулики, проходимцы, воры, рэкетиры, аферисты на глазах у всех процветают, ничего хорошего, кроме плохого, не делая, и при этом — еще как живут! И одновременно носят на лицах этакое выражение брезгливого презрения к тем, кто вынужден на них батрачить. Такие персонажи, несмотря на их относительную малочисленность, разложили общество, перевернули с ног на голову многовековые привычки, представления, понятия о правильной и достойной жизни… Не случайно же обесценились понятия патриотизма и гражданственности, и многие живут мечтами о каких-нибудь предстоящих выборах — неважно, каких именно, главное, что подвернется шанс продать свой голос тому, кто больше даст…»

К сожалению, в формировании альтернативного и, прямо скажем, малосимпатичного «героя нашего времени» властная элита Армении продвинулась достаточно далеко и достигла несомненных «успехов». Параллельно ударными темпами развивается бизнес за государственный счет, о чем мы поговорим чуть ниже. Только вот к позитивному будущему армянской государственности вышеозначенный образ, в отличие от военнослужащего, ценой собственной жизни удерживающего оборонительные позиции, либо обычного труженика, создающего материальные блага, не имеет никакого отношения. Ибо именно они, а не какие-нибудь «герои» криминального сериала «Ворогайт», обеспечивают безопасность страны и ее будущее. Между тем, абсолютное большинство солдат на передовой являются выходцами из малообеспеченных семей, в то время как сыновей депутатов, за редкими достойными исключениями, на передовой не видно. Почему-то потребовались десятки, если не сотни жертв, чтобы осознать банальную истину: безопасность — важнее всего и те, кто обеспечивает безопасность — самые важные, незаменимые и самые уважаемые люди.

Казалось бы, безопасность — предмет совместной работы властей и общества, и здесь не место решению личных, сиюминутных задач, показной демонстрации собственного патриотизма, особенно вдалеке от линии фронта. В то время как одни служат в армии, рискуя каждый день жизнью, иные изображают «патриотов» за известные послабления и поощрения. В том числе и в ходе скандальных акций у стен российского посольства, провоцирующих негативный психологический фон, дающий дополнительные козыри в том числе армянофобам в России. Не говоря уж о том, что никаких позитивных альтернатив «разбиванию горшков» с Россией у уличных крикунов не существует в принципе. Более того, сложно не согласиться с главой Ереванского геополитического клуба Арманом Бошяном в том, что «разрыв отношений с Россией не приведет к остановке процесса вооружения Азербайджана, а скорее будет иметь следствием? полную потерю способности приобретать вооружения для самой Армении… Вопли о разрыве отношений являются прямой (пусть и не всегда осознанной) поддержкой турецкой экспансии в регионе, направленной на ликвидацию армянского народа и армянской государственности».

О военно-техническом сотрудничестве Москвы со странами, вовлеченными в нагорно-карабахский конфликт, мы неоднократно писали ранее, эта тема достаточно хорошо известна. Преодоление накопившихся проблем — в восстановлении утерянного во многом доверия, в каждодневной системной работе, свободной от лицемерия и от попыток «смазать» реальную картину происходящего. Вряд ли для кого-то являются секретом расследования армянских СМИ относительно схем, благодаря которым крупные предприятия, зачастую связанные с конкретными государственными чиновниками, не доплачивают в бюджет страны значительные суммы. Согласно данным интернет-издания civilnet. am, в марте правительство приняло решение предоставить налоговые льготы предприятию Ucom, которым опосредованно владеет министр финансов Гагик Хачатрян. Речь идет о пролонгировании на три года срока выплат по НДС за ввезенное в страну оборудование стоимостью 17 млрд драмов. В результате выплата примерно 3,4 млрд драмов (7 млн долларов) растянется на три года с весьма неопределенными перспективами. Аналогичные льготы правительство предоставило в 2014 году предприятию «Армянский урожай», в результате чего в бюджет вовремя не поступило 732 млн драмов налогов. И так далее, и тому подобное. В последние дни оппозиционная армянская пресса публикует множество материалов о предпринимательской деятельности ряда депутатов, нарушающих таким образом законодательство, об огромном по местным меркам богатстве некоторых членов правительства и иных высокопоставленных чиновников. Отставка попавшего в так называемый «панамский список» начальника Службы принудительного исполнения судебных актов генерал-майора юстиции Миграна Погосяна, компании которого развернули бурную деятельность по многим направлениям, связанным с бюджетным финансированием, — это лишь наиболее громкий и скандальный пример.

Недоумение вызывает и то, что в стране со скромным бюджетом возводятся дорогущие учебные центры, необходимость которых, мягко говоря, сомнительна. Например, в последние два года в живописных лесах Дилижана на государственные средства возводились два суперсовременных учебных центра — Центрального банка и Министерства финансов. Согласно официальным данным, на строительство первого центра из бюджета было израсходовано 19 млрд драмов (или 45 млн 238 тысяч долларов). Аналогичная сумма была выделена и на строительство учебного центра Министерства финансов, которое еще не завершено. В «суперсовременном» учебном центре для нескольких тысяч сотрудников министерства всего четыре аудитории. При этом значительная часть выделенных на строительство учебного центра бюджетных средств была израсходована на джакузи и отделку бассейнов мозаикой (153 844 193 драма), оборудование кинозала видео‑ и аудиосистемой (39 500 261 драм), строительство спортивных залов (18 017 005 драмов) и другие роскошные аксессуары. Не говоря уж о таких крайне необходимых для успешного учебного процесса атрибутах, как сауны, бары, рестораны, теннисные корты…

Согласно civilnet. am, всего на строительство только двух упомянутых объектов, с учетом налоговых льгот, было израсходовано как минимум 43,3 млрд драмов (или 90 млн долларов). На эту сумму можно было приобрести у России, которая продает Армении оружие как члену ОДКБ по внутренним ценам, по меньшей мере несколько установок реактивной системы залпового огня «Смерч». Либо же десятки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», либо 20 дронов-камикадзе израильского производства…

Между тем, с наезженной и весьма уютной колеи сворачивать, похоже, никто не собирается, и апрельские события, по большому счету, мало повлияли на «штатный» порядок деятельности армянских властей. Так, 26 апреля правительство страны представило в парламент законопроект о предоставлении налоговых льгот Разданскому цементному заводу, владельцем которого является трейдер торговли нефтепродуктами «МИКА». Законопроект был отклонен усилиями вневластных депутатов, среди которых оказался также член совета правящей Республиканской партии Армении Карен Карапетян, брат российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна. Его аргументация весьма примечательна: «…Наша страна находится в состоянии войны, и государство не обязано периодически платить вместо отдельных гастролеров… Эти люди обязаны отчитаться и заплатить за все совершенное ими. И, наконец, довольно, мы должны извлечь уроки из апрельских событий. Нужно взяться за ум, в обратном случае за ум возьмутся другие. Довольно за счет крови чужих детей строить собственное счастье. Пора остановиться».

Казалось бы, сказанное Карапетяном — более чем очевидно, однако, видимо, не для всех, и это может спровоцировать дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации. И дело не только во внутриэлитном «разброде и шатании», хотя и в нем тоже. Нельзя исключить, что уже в обозримом будущем Армению может затронуть хорошо известный по временам позднего СССР и «лихим» 90-м годам так называемый «афганский синдром». Участники войны, потерявшие в боях своих друзей, возвращаются в мирную жизнь и, наталкиваясь на бюрократическое равнодушие и обостренно воспринимая царящую вокруг несправедливость, могут начать задавать неприятные вопросы и, возможно, обретать значительную общественную поддержку. И никто не в состоянии предугадать, какие силы постараются этот социальный ресурс использовать и в каком направлении…

Между тем, меры по оздоровлению ситуации в стране вполне очевидны, более того, они неоднократно предлагались специалистами-практиками. В частности, политический и общественный деятель, заслуженный строитель России Вардгез Арцруни, имеющий богатый опыт работы в Армении, констатируя неудовлетворительное состояние экономики, предлагал частичный пересмотр результатов приватизации, по крайней мере в части тех предприятий, которые были заброшены новыми собственниками. Активная промышленная политика будет способствовать оживлению имеющихся, но неиспользуемых производственных мощностей; по крайней мере, частично будет решена проблема безработицы, люди начнут возвращаться на родину. Не менее удручающая ситуация в сельском хозяйстве: при принятии решений о приватизации колхозной собственности ни в коей мере не учитывались реалии страны, ее социально-экономический уклад, природно-климатические условия. Ведь «…Армения с ее горным рельефом — это вовсе не Восточная Европа, соответственно, изменения в этой сфере там должны были носить совершенно иной характер. Теперь же в Араратской долине значительная часть земли не возделывается вовсе, а сезонная миграция (или, что еще тревожнее, выезд людей с семьями на постоянное место жительства в другую страну) охватила чуть ли не четверть населения».

Сегодня, по мнению В. Арцруни, «речь должна идти о том, что, если владелец (номинальный или реальный…) того или иного объекта (предприятия, цеха, фермерского участка и т.д.) в течение, например, полугода или года не наладит производство, не создаст при этом новые рабочие места, его предприятие подлежит продаже по тендеру. К участию в таком тендере допускаются как местные предприниматели, так и бизнесмены из России или из других стран, готовые инвестировать в Армении. При этом прежнему владельцу возвращаются средства, затраченные при приватизации… Важной стороной преобразований призвана стать также налоговая реформа, предусмотренная недавно одобренной парламентом программой правительства Армении, введение четких критериев степени эффективности использования приватизированного имущества и т.д.». Создание эффективно действующего делового совета при участии граждан разных стран, наряду с понятными правилами хозяйственной деятельности (о которых много говорится, но не так много делается), позволит привлечь к развитию страны дополнительные ресурсы.

В настоящее время многие эксперты, реалистично оценивая ситуацию, предлагают также заняться серьезным изучением вопроса о целесообразности тех или иных государственных трат, а также механизмов поступления средств в национальный бюджет. В частности, оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» заявила о необходимости обсуждения вопросов, связанных с военным бюджетом, но, конечно, с учетом закрытого характера отдельных его положений. Необходимо всерьез задуматься о формате подобного обсуждения. Казалось бы, инициированная властями конституционная реформа с решающей ролью парламента делает именно этот институт ключевой площадкой для подобного рода обсуждений. Однако что-то мешает до конца в это поверить… Согласно некоторым предположениям, продавленная властями конституционная реформа рассматривалась в том числе и как механизм, способствующий размыванию ответственности, в том числе и за возможные болезненные решения по карабахскому вопросу. Однако создавшаяся после апрельских событий новая ситуация заставляет посмотреть на данный вопрос под несколько иным углом зрения. Все большую популярность будет приобретать идея законодательного оформления принципов, которыми официальный Ереван будет руководствоваться при ведении переговоров. Это должно положить конец разнобою в высказываниях политиков, меньше всего похожих на тонкую дипломатическую игру, однако как будет сочетаться с этим новая замысловатая управленческая схема — еще большой вопрос.

Также не совсем понятна разница между «мирным» и «военным» временем, и не является ли непозволительной роскошью неопределенный статус Верховного главнокомандующего в так называемое «мирное» время? Что же касается обещаний со стороны власти учитывать мнение народа, то они в очередной раз рассеялись с подведением итогов выборов в органы местного самоуправления в Раздане, Спитаке и Талине. Во всех трех городах опять «победили» действующие руководители, что в очередной раз подтвердило неизменность сложившейся системы управления страной. Системы, при которой рост количества роскошных особняков, принадлежащих высокопоставленным чиновникам, и кавалькады дорогих автомобилей сопровождаются ссылками на нехватку бюджетных средств на реализацию не только социально значимых проектов, но и, как выяснилось, на программы перевооружения армии, которая отчего-то воюет в основном «оружием 80-х годов прошлого века». Конечно, не только им, но и им тоже — в то время как прогресс здесь, увы, не стоит на месте, что в полной мере показали события начала апреля с их неприятными для армянской стороны «сюрпризами». Системы, провоцирующей массовое недовольство граждан и отток населения, воспринимавшийся, впрочем, иными руководителями страны едва ли не как благость. Системы, при которой монополизм, непрозрачность ведения бизнеса делают государство и его хозяйственную систему заложниками разного рода субъективных обстоятельств. Наконец, системы, лишающей Армению самостоятельной экономической и политической роли в регионе, превращая ее, вместе с Нагорным Карабахом, в потенциальный объект договоренностей третьих сил…

Консолидация армянского общества и диаспоры после четырехдневной войны дает реальный шанс хотя бы на частичное исправление ситуации, по крайней мере, в вопросах военного строительства, требующих немедленного реагирования. Очень хотелось бы, чтобы этот шанс был использован, а необходимость изменений дошла бы и до обитателей особняков за их крепкими стенами. Иначе новой беды не избежать.

…Как представляется, данная статья написана вовсе не об одной только Армении, но и о России, гражданином которой является автор этих строк. Подобно имеющемуся в армянском обществе осознанию неизбежности очередной войны с Азербайджаном, все более вероятной представляется также перспектива неминуемого, в той или иной форме, столкновения России с «коллективным Западом». Признаков тому имеется множество, начиная от событий на Украине и заканчивая резко увеличившимся количеством инцидентов в воздухе или, к примеру, сетью военно-биологических лабораторий Пентагона в сопредельных с нами странах. И подходить к неизбежному обострению противостояния с ослабленными «тылами», с расщепленным сознанием в политической, экономической, общественной и культурной жизни, с «Бессмертным полком» и «Ельцин-центром» в одном флаконе — предельно опасно.

Закончить же хотелось бы известной фразой о том, что история — это не добрая учительница, а строгая надзирательница, которая жестоко наказывает за невыученные уроки.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM