С 15 по 17 февраля в Мюнхене проходила традиционная Международная конференция по безопасности, участники которой обсуждали острые и болезненные вопросы региональной и мировой безопасности. В числе участников форума были министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Эльмар Мамедъяров, однако отдельной встречи между ними вопреки первоначальным ожиданиям не произошло. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Армении, она и не планировалась, но, несмотря на это, «работа продолжается».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как известно, на протяжении последних месяцев любые армяно-азербайджанские переговоры высокого или высшего уровня привлекают повышенное внимание в контексте перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В декабре 2018 года глава азербайджанской дипломатии высказывался на этот счет довольно оптимистично, а некоторые российские эксперты даже называли сроки подписания возможного соглашения, предполагающего известные «компромиссы» со стороны Еревана.

В ходе парижской встречи под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в очередной раз прозвучала мысль о «подготовке народов к миру», что теоретически может рассматриваться как свидетельство выработки некоего проекта соглашения, которое необходимо будет «продать» обществам в Армении, Карабахе и Азербайджане. И именно в этом ключе стали рассматриваться некоторые шаги армянских властей, прежде всего — на «информационном» поле. Такие, например, как показ по Общественному телевидению Армении репортажа под названием «Дружба в прошлом и вражда в настоящем» о прерванных войной соседских связях сопредельных сел Айгепар и Алибейли. Или приезд в Ереван с целью «лучшего понимания общественных настроений в Армении» редактора агентства «Туран» Шахина Гаджиева. Или декларируемое отсутствие после душанбинского разговора Пашиняна и Алиева жертв с армянской стороны, что, дескать, создает более благоприятные условия для двустороннего общения, в том числе на высшем уровне.

Все это сопровождается разнообразными слухами, в том числе — о возможной встрече Алиева и Пашиняна по карабахскому вопросу не где-нибудь, а в США, предполагающей выход на конкретный результат. По социальными сетям гуляет некий текст, представляемый как «Казанский документ» 2011 года, под которым «должна была стоять подпись Сержа Саргсяна». После вывода армянских сил с территорий семи районов по периметру административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области там предполагается размещение миротворческих сил, формируемых на добровольной основе. Согласно документу, «стороны обязуются не применять силу друг против друга в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах??? Азербайджан обязуется не направлять военный контингент и вооружение за пределы нынешней линии соприкосновения, за исключением полицейских подразделений и пограничных войск вдоль азербайджано-иранской границы»? В рамках некоего «промежуточного статуса Нагорного Карабаха» прописывался ряд гарантий его жителям (включая выборы собственных органов власти, создание судов, ограниченное право на внешние контакты, получение финансовой помощи для «удовлетворения основных гуманитарных потребностей» и др.). Последующие этапы — не более чем благие пожелания к бессодержательным разговорам, и совершенно неясно, насколько велико будет желание Азербайджана соблюдать гипотетические договоренности. Особенно с учетом того, что неоднократно упоминаемая в документе ОБСЕ, как известно, еще никогда никого ни от кого не защитила.

Конечно, армянские переговорщики наличие конкретных договоренностей не подтверждают, обуславливая прогресс в переговорах предложениями Азербайджану пройти свою часть «компромиссного» пути. Встречаясь в ходе визита в Германию с армянами Кёльна, Пашинян заявил, что армянская сторона «не станет отвечать на вопрос о готовности к компромиссам по Карабаху до тех пор, пока на тот же вопрос не ответит Азербайджан». Не совсем понятно, почему об уступках по карабахскому урегулированию постоянно спрашивают именно армянскую сторону. По словам же пресс-секретаря главы армянского правительства Владимира Карапетяна, на данном этапе конкретных решений нет. Если позиция противоборствующей стороны будет хотя бы приближена к армянским подходам, то это облегчило бы достижение серьезных договоренностей.

Ереван исходит из необходимости непосредственного участия Республики Арцах в переговорах: «Нам непонятно, почему президент Азербайджана упорно отказывается общаться с собственными, по его мнению, гражданами. Премьер Никол Пашинян неоднократно говорил, что он уполномочен представлять Армению. Он не может представлять Нагорный Карабах на переговорах. Думаю, было бы весьма логично, если бы было прямое общение между президентом Арцаха и руководством Азербайджана».

Можно было бы разделить этот оптимизм, если бы из Баку по-прежнему не доносились воинственные заявления, в том числе по части «освобождения» не только Арцаха, но также и Зангезура с «Иреванским ханством».

«Я всегда говорил, что сегодня силовой фактор выходит в мире на передний план. В различных уголках мира грубо нарушается международное право. В мире господствует принцип «кто сильный, тот и прав». Мы уже много лет наращиваем экономическую и военную мощь. Мы словно готовили себя к сегодняшней ситуации и сейчас готовы к ней», — заявил в одном из недавних интервью Ильхам Алиев, придерживающийся принципа «кто сильный, тот и прав».

Обвиняя Никола Пашиняна в непредсказуемости и стремлении торпедировать переговоры, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков открыто угрожает: если статус-кво останется неизменным, то «нет никаких гарантий того, что, если не будет серьезного переговорного процесса с выходом на конкретные договоренности, ситуация не позже чем весной-летом этого года опять вернется к ситуации, которая была в 2016 году».

«Официальный Баку до сих пор не только не готовил свое общество к миру, но и делает прямо противоположное: активно проводит на государственном уровне политику по насаждению ксенофобии в отношении армян, поощряет преступления на почве ненависти к армянам, героизирует преступников, совершивших подобные преступления, препятствует общественным миротворческим инициативам, постоянно угрожает войной, не оставляет попыток изолировать Арцах и т. д.», — говорит министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.

Действительно, псевдоисторический бред и заметно активизировавшаяся враждебная риторика, мягко говоря, совсем не сочетаются с рекомендованной международными посредниками «подготовкой народов к миру». Редкие упоминания о готовности предоставить «армянской общине» Нагорного Карабаха «самый высокий статус самоуправления», мягко говоря, ничем не подтверждены. По-прежнему очевидна ставка на коммуникационную изоляцию Армении и ее максимальное экономическое ослабление, что призвано сделать позицию Еревана более «реалистичной».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Все это исключает любые поводы к «оптимизму», пробудившиеся, казалось бы, на рубеже 2018−2019 годов. Выступая 12 февраля в парламенте при утверждении новой программы правительства, Пашинян отметил, что Армения надеется на прекращение агрессивной риторики, что вовсе не означает, «что мы не готовимся дать должный ответ агрессии».

Если противоположная сторона готовит народ к войне, то ответ Армении не может не быть соответствующим: «Мы надеемся, что наш сосед откажется от данной модели поведения. К сожалению, в Азербайджане большой упор делается на то, что вопрос должен быть решен военным путем. Мы считаем, что для урегулирования должна быть установлена атмосфера мира. Этого не происходит в первую очередь из-за агрессивной риторики Азербайджана».

И далее: «Мы внятно заявляем, что у нас нет мандата на представление народа Карабаха по той причине, что народ Карабаха не участвует в выборах в Армении и не наделил нас мандатом. У них есть свои представители для участия в переговорах. Обсуждения о вовлечении представителей Карабаха в переговоры я считаю на деле серьезным прогрессом, потому что я вижу конкретные методы и пути вовлечения НКР в переговоры, которые мы сейчас обсуждаем с нашими международными партнерами».

Ранее, отвечая на обвинения в ведении переговоров на условиях Баку, Пашинян говорил о невозможности «даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир»: «Наше правительство в вопросе карабахского урегулирования ведет политику, которую не вело ни одно правительство в прошлом. Проводить какие-либо параллели и пытаться найти какое-то сходство с проводимой в прошлом политической линией — абсолютное заблуждение».

Вопреки попыткам бакинской пропаганды представить Карабах «головной болью» для новых властей Армении, в реальности, согласно докладу Института Кавказа, более 86 процентов опрошенных граждан Армении высказываются против каких-либо территориальных уступок, и только чуть более 7% готовы уступить пять или семь районов бывшей Азербайджанской ССР. Почти четверть опрошенных заявили о готовности участвовать, в случае принятия неприемлемого решения по Карабаху, в мирных акциях протеста, а еще 8,6% — в насильственных акциях. И хотя исследование проводилось до событий «бархатной революции», маловероятно, чтобы общественные настроения в стержневом для постсоветской армянской истории Армении вопросе поменялись бы кардинальным образом. Даже несмотря на определенные попытки эти настроения поменять.

В этой связи немаловажна и обозначившаяся внешняя интрига вокруг армяно-азербайджанских встреч на высшем уровне (в частности, в ходе недавнего Давосского форума), связываемых некоторыми наблюдателями с усилиями, прежде всего, американской дипломатии, персонифицируемой небезызвестным «ястребом» Джоном Болтоном, обуреваемым идеей выталкивания и ослабления России отовсюду и всеми возможными способами. Выше мы уже упоминали о слухах относительно возможной поездки лидеров Армении и Азербайджана за океан, однако дипломатическая активность Москвы на кавказском направлении свидетельствует о многом. В представлении американских стратегов, вслед за «историческим» примирением Армении с Азербайджаном и Турцией (что невозможно без решения карабахского вопроса) неизбежно последует форсированный пересмотр традиционного взгляда на Россию как на гаранта безопасности и физического выживания армянского народа. Карабахская проблема обсуждалась господином Болтоном в ходе недавнего телефонного разговора с Ильхамом Алиевым, а также, очевидно, и с Николом Пашиняном (хотя в Ереване это отрицают). Непосредственное общение лидеров и министров иностранных дел двух стран несколько отодвигает на второй план посреднические усилия Минской группы, сопредседателем которой является Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала «те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях», и добавила, что «в России слышали те конструктивные оценки, которые звучали из двух столиц по этому поводу. Мы считаем, что это правильный путь продвижения вперед». Вместе с тем, находясь с визитом в Ереване, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин отметил, что ощутимого прогресса в вопросе карабахского урегулирования ожидать не стоит, так как «это очень сложный вопрос». Вслед за этим министры иностранных дел Армении и России встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Очевидно и то, что попытки решения конфликта могут диктоваться стремлением не только перехватить инициативу у партнера, но и, как метко выразился автор блога «Политическая география Южного Кавказа», «взять неокрепшую армянскую власть на понт». В конечном итоге это элементарно не сработает, и не будет работать, особенно — в случае позитивной динамики как в национальной экономике, так и в военном строительстве. По итогам прошедших в начале февраля в Москве переговоров министров обороны Сергея Шойгу и Давида Тонояна стало известно о приобретении армянской стороной (пока четырех) многофункциональных истребителей СУ-30СМ, что позитивно скажется на возможностях ВВС страны. Заявляя о приверженности мирному решению нагорно-карабахского конфликта (что зафиксировано и в новой программе правительства), Ереван наращивает усилия по закупке ряда современных видов вооружений. Кроме того, как отмечает военный эксперт Леонид Нерсесян, если раньше Армения исповедовала доктрину, предполагающую статичную оборону, то в последнее время, с распространением высокоточного оружия, беспилотников, современных средств управления войсками, она пересматривается в сторону наступательных и превентивных действий с упором на разведку и новые форматы боевых действий (в том числе упреждающие).

Объективно это способствует сохранению пусть и шаткой, но все-таки стабильности в регионе, так как удерживает «горячие головы» в Азербайджане от опрометчивых решений. Любая неудача в Нагорном Карабахе как минимум сильно пошатнет устойчивость правящего режима в условиях латентной социально-экономической нестабильности, роста протестных настроений и заявленных реформ по оптимизации государственного управления. Следует также учесть, что заметно активизировавшаяся в Азербайджане оппозиция (вспомним хотя бы недавние относительно многочисленные митинги) в карабахском вопросе выступает с куда более радикально-националистических позиций. В частности, Баку не согласовал заявку на проведение 16 февраля митинга учрежденного летом 2018 года общественного комитета «Карабах» с требованием «принять решительные меры для освобождения оккупированных территорий»: дескать, все необходимое для этого руководство страны уже делает. В любом случае у властей возрастает соблазн обратить общественное недовольство в русло противостояния «внешнему врагу».

Таким образом, «околокарабахский» дипломатический марафон продолжится без видимых прорывов, рискуя в любой момент быть парализованным очередной военной эскалацией.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»