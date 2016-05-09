



Иван Шилов ИА REGNUM

Вспышка активных военных действий вокруг Нагорного Карабаха, начавшихся в ночь на 2 апреля и завершившихся (по крайней мере, пока) договоренностью о прекращении огня, актуализировала чувствительные вопросы российско-армянских отношений. В частности, шквал возмущения вызвала запись в одной из социальных сетей вице-премьера Дмитрия Рогозина, заявившего о продолжении поставок оружия как Азербайджану, так и Армении в рамках имеющихся соглашений.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Вести в субботу», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил необходимость сохранения военно-технического сотрудничества России как с Арменией, так и с Азербайджаном, так как это, по его мнению, способствует сохранению баланса сил в регионе. «Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, — мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится, — отметил глава российского правительства. — Но в то же время это может даже в известной степени разрушить баланс, который существует, в связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнеров, и все представляют себе, каков расклад сил в регионе».

До конца 2000-х годов Россия четко поддерживала баланс сил в регионе: поставки оружия (причем вовсе не обязательно российского) в Азербайджан уравновешивались соответствующими приобретениями армянской стороны. В ситуации примерного равенства сил обострение вооруженного конфликта маловероятно. В том же случае, когда одна из сторон получает преимущество, у нее возникает соблазн использовать складывающееся, как ей кажется, превосходство для решения своих задач.

Начиная с 2000-х годов, Россия наряду с Украиной, Израилем и Турцией стала одним из ведущих поставщиков оружия на берега Каспия. Наиболее крупные сделки, на сумму не менее чем в четыре миллиарда долларов, были заключены в начале 2010-х годов. Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч», 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники. На берега Апшерона ушли также два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит» и несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М. При этом союзная Турция также активно содействует Азербайджану в приобретении новейших систем вооружения, обучает офицеров, включая представителей генерального штаба, вооруженных сил этой страны.

Постоянное тиражирование вышеуказанных коммерческих закупок никоим образом не затеняет того обстоятельства, что на вооружении армянской армии также находится современное российское оружие, способное нанести противнику невосполнимый урон. По мнению военного эксперта Леонида Нерсисяна, одной из причин попытки Баку решить карабахский конфликт военным путем мог стать недавний российский «оружейный» кредит Армении, предполагающий поставку «Смерчей» и «Солнцепеков». Соответствующие поставки пока не начались, и это могло побудить бакинское руководство начать свою авантюру, пока баланс окончательно не выравнен. Впрочем, уже сейчас имеющиеся у Армении зенитно-ракетные комплексы С-300 (не менее 5 дивизионов) полностью нейтрализуют возможности азербайджанской авиации. Кроме того, армянская сторона располагает 32 ракетами Р-17 «Эльбрус» (Scud-B), способными поразить цели практически в любом регионе Азербайджана. Обе стороны имеют на вооружении оперативно-тактические комплексы «Точка-У», но у Еревана больше пусковых установок.

Армянская сторона обладает сверхточными и дальнобойными средствами для подавления несоразмерных шагов противника, заявил уже после снижения интенсивности боестолкновений министр обороны Армении Сейран Оганян. На пике противостояния Ереван объявил о переброске в Нагорный Карабах ракетных установок «Смерч» и «Точка У».

Тесные контакты с Россией в военно-политической сфере являются важной составляющей обеспечения национальной безопасности страны, притом что основополагающие документы Армении в сфере обороны и безопасности предполагают защиту интересов страны исключительно силами национальной армии, обладающей для этого всеми необходимыми возможностями. Значительной оказалась и роль разведки, которая, как пишет портал voskanapat.info, «активно следила за всеми передвижениями азербайджанцев как на границе, так и в глубоком тылу. Более того, нашим (армянским. — Прим. авт.) бойцам удалось выяснить информацию не только о количестве военной техники Азербайджана, но и разузнать стратегию, методы, цели и направления вражеской атаки». Можно с уверенностью говорить о том, что обеспечить эффект внезапности нападавшей стороне не удалось.

Отметим, что в ходе предпринятой Азербайджаном попытки широкомасштабной наступательной операции, которая вряд ли была локальной «разведкой боем», а преследовала более амбициозные цели, применялось далеко не только российское оружие. В частности, были широко задействованы израильские беспилотники, включая дроны-камикадзе Harop. Огневую поддержку наступающим элитным частям оказывали существенно модернизированные израильтянами украинские танки Т-72.

В наделавший много шума оружейный контракт с этой ближневосточной страной на сумму более полутора миллиардов долларов вошли также управляемые зенитные и противотанковые комплексы, универсальные РСЗО Lynx дальностью до 150 км. Иными словами, речь идет об оружии, сопоставимом по ряду тактико-технических характеристик с российскими аналогами, включая установки «Смерч». И есть смутные ощущения, что роль импортного вооружения, состоящего на вооружении азербайджанской армии, будет только возрастать. Международных документов, запрещающих поставки оружия в Армению и Азербайджан, не существует. Особо отметим, что оружейный бизнес в любой стране, а отнюдь не только в России, руководствуется сугубо прагматическими соображениями; в то же время сложно представить, что тот же Израиль, этот ближайший военно-политический союзник США, поставляя Азербайджану современные образцы вооружений, делает это в абсолютно безвоздушном пространстве.

Отдельные заявления армянских сетевых активистов и ряда электронных СМИ, выступающих едва ли не за кардинальный пересмотр всего комплекса российско-армянских договоров и соглашений, не могут, конечно, рассматриваться всерьез. Уже хотя бы потому, что авторы радикальных заявлений и предложений, оперирующие нелепыми слухами и домыслами в анекдотичном стиле Остапа Бендера («Запад нам поможет»!), не предлагают какой-либо серьезной альтернативы. Разумеется, таковой не может стать сближение с НАТО, потому что в местных условиях оно равносильно сближению с Турцией. Не видно демонстраций перед посольством Украины — несмотря на то, что официальный Киев, наряду с Анкарой, открыто поддержал действия Азербайджана в Карабахе. Еще более абсурдными представляются конспирологические версии о некоем «сговоре» между Москвой и Баку, нацеленном якобы на Армению и Арцах. Возможно, в это могут свято уверовать отдельные политологи в Баку или Ереване, однако реальность свидетельствует в пользу куда более банальных вещей. И это, конечно, самостоятельная проблема, не менее, а может быть, и более серьезная, нежели мифические «имперские амбиции Кремля». Вспомним для примера события февраля-марта 2014 года в Крыму, когда спасительные действия, избавившие жителей полуострова от кровопролитной бойни, были предприняты буквально в последний момент, когда толпа экстремистов, захватившая здание парламента в Симферополе, уже, казалось бы, праздновала победу…

9 апреля состоялась встреча первого президента Левона Тер-Петросяна с Сержем Саргсяном, посвященная карабахской проблематике. Впрочем, вряд ли она могла рассматриваться вне более широкого регионального контекста. Основополагающие документы в сфере российско-армянского военно-политического сотрудничества были подписаны в 1995—1996 гг., что полностью отвечало интересам национальной безопасности кавказской страны. Сегодня же, спустя 20 лет, мнение России в решении как региональных, так и глобальных проблем приобрело существенно больший вес, что не может не учитываться политиками в любой стране — в том, конечно, случае, если они проводят взвешенную политику и учитывают реалии окружающего мира. По итогам встречи с действующим президентом Левон Тер-Петросян заявил о возросшей роли Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и это — объективная реальность.

Впрочем, авторы иных ангажированных публикаций и иных выступлений не утруждают себя деталями, делая ставку на эмоции, которые, как известно, далеко не всегда хороший советчик. Вполне возможно, что одной из целей начавшейся информационной кампании являются задачи сугубо внутреннего свойства — как, впрочем, и в соседнем государстве, победные реляции руководства которого, мягко говоря, расходятся с реалиями.

Как отмечает политолог Сергей Маркедонов, заморозка конфликта, к которой стремится Россия, вовсе не противоречит армянским стратегическим интересам. От представителей посреднических структур можно слышать также осторожные высказывания в пользу возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров в качестве полноценного участника. Удастся ли убедить в этом Баку, покажет будущее, однако предполагаемый военный договор между Ереваном и Степанакертом обеспечит непризнанной республике частичную международно-правовую легитимацию. В перспективе это может позитивно сказаться на возможностях Москвы по недопущению очередной эскалации конфликта и поддержанию баланса сил. Не исключено, что апрельская военная авантюра Баку в Нагорном Карабахе может привести к тому, что в России задумаются о частичном пересмотре номенклатуры продаваемых Азербайджану типов вооружений. Продажа слишком большого количества тяжелого и наступательного оружия Азербайджану стимулирует его к повышению ставок, что категорически не соответствует интересам Москвы, не заинтересованной в масштабной эскалации боевых действий в регионе. Дополнительные нюансы вносит деструктивное поведение Турции, поддержка которой сил международного терроризма в Сирии является общеизвестным фактом. Почерк иностранных наемников прослеживается и в манере убийства трех пожилых людей, не успевших эвакуироваться из временно захваченного противником села Талиш Мартакертского района. Конечно, прямых доказательств нет, но по ряду косвенных признаков генеральный план наступления на Карабах мог разрабатываться не без участия турецких военных специалистов.

По мнению главы Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, «выбор времени говорит скорее в пользу мощного турецкого давления. Главным объектом является не Карабах, не Армения. Главным объектом в этом конфликте является Россия…» О негативном влиянии «внешних игроков» упоминалось в сообщении о состоявшемся 4 апреля телефонном разговоре между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Недвусмысленно высказался на этот счет в своем вышеупомянутом интервью и Дмитрий Медведев: «…я не исключаю, что и в этом случае существуют факторы, которые влияют на этот конфликт извне. Вот вы назвали турецкий фактор. Наверное, этот турецкий фактор есть — хотя бы потому, что Турция высказала свою позицию». Если это так, то получается, что российское оружие стреляет в Нагорном Карабахе в интересах Анкары, отношения которой с Москвой после инцидента в сирийском небе 24 ноября 2015 года качественно ухудшились. А относительного того, что ими в конечном итоге движет, вполне свидетельствуют заявления архитекторов «неоосманского» внешнеполитического курса. «Мы реинтегрируем балканский регион, мы реинтегрируем Ближний Восток, мы реинтегрируем Кавказ на принципах регионального и глобального мира… Исходя из имеющихся исторических связей, внешняя политика Турции преследует цель установить порядок во всех вышеуказанных соседних регионах», — заявил в октябре 2009 года в Сараево в ходе конференции «Османское наследие и мусульманские общины Балкан сегодня» нынешний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Есть ли у кого-то сомнения в том, что после «реинтеграции» стран Южного Кавказа неизбежно наступит черед установления «нового порядка» по-турецки и на территории его российской части, рассматриваемой как точно такая же периферия былой Османской империи? Со всеми вытекающими последствиями, с соответствующей «неоосманизму» идеологической подкладкой и политической практикой…

На 14 апреля намечен очередной визит в Анкару Ильхама Алиева, в ходе которого он, без сомнения, поделится своими впечатлениями от недавних встреч с российскими официальными лицами. Конечно, о полном сворачивании военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном речи не идет, по крайней мере, до тех пор, пока политика этой страны не претерпела зримые и качественные изменения в известном направлении. В этой связи напомним, что даже после государственного переворота на Украине с последующим сворачиванием официального Киева на откровенно антироссийский курс совместные программы в оборонной сфере (в частности, на уровне отдельных предприятий) были прекращены далеко не полностью. И зачастую выходило так, что украинская военная техника с российскими комплектующими убивала русских людей в Донбассе. В свое время Москва категорически возражала против поставок украинской военной техники режиму Саакашвили, развязавшему войну против Южной Осетии. Конечно, в случае с Нагорным Карабахом ситуация несколько иная: там нет российских миротворцев; Москва не связана со Степанакертом обязательствами в сфере безопасности, выступая наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ в качестве посредника. Это, однако, не исключает гуманитарных инициатив, которые могут оказаться еще более уместными и востребованными в связи с деятельностью российских неправительственных организаций по документированию преступлений прокиевских силовиков в Донбассе. В Армении также начата работа по сбору доказательств преступлений, совершенных азербайджанскими военными, на основании которых возбуждаются уголовные дела. Факты нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права и различных конвенций будут последовательно представлены во всех международных инстанциях с целью привлечения Азербайджана к правовой ответственности.

В России не могут не осознавать тех катастрофических последствий (военно-политических, социально-экономических, морально-психологических и иных), которые могут наступить в случае очередной крупномасштабной эскалации боевых действий вокруг Нагорного Карабаха. Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич напоминает о значительном вкладе России в формирование вооруженных сил Азербайджана, в том числе в виде поставок современной техники. Однако «то, как они сегодня пользуются этой техникой, нас крайне не устраивает, и мы вправе об этом сказать, потребовать и сделать определенное давление. Конечно, Россия может прекратить продажи оружия Азербайджану, если не будет прекращена эскалация и вооруженный конфликт, а в данном случае все, что происходит на границе с применением вооруженных сил Азербайджана, носит, скажем так, крайне агрессивный характер».

Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе не может не ударить по авторитету продвигаемых Россией форматов евразийского сотрудничества. Встреча глав правительств стран — членов ЕАЭС в Ереване была спешно перенесена в Москву, что оставило неприятный осадок. «Я неоднократно говорил, что поставка российских вооружений наступательного плана Азербайджану — ошибка России, — заявил в интервью Rusarminfo директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин. — Эту ошибку надо признать. В отношении союзников и членов Евразийского союза нельзя совершать такие действия. Это недопустимо». Заметим, что именно российские гарантии безопасности послужили одной из причин «евразийского выбора» Армении и вероятное неуверенное поведение Москвы в случае, к примеру, непосредственной атаки армянской территории поставит под угрозу не только российско-армянские отношения, но и продвигаемые Москвой интеграционные проекты. Гипотетическое завоевание Нагорного Карабаха Азербайджаном не только качественно ухудшит позиции России в Армении, но и будет прямо способствовать формированию на территории бывшего Закавказья южного сегмента условного «малого НАТО» по линии Турция — Грузия — Азербайджан. И тогда можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации у южных границ России, на что указывает советник верховного лидера Ирана по международным делам, бывший министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Велаяти, считающий, что военные действия в зоне карабахского конфликта были спровоцированы извне: «Когда с одной стороны США и их союзники потерпели поражение в Сирии и Ираке, а с другой — с Кавказа в Сирию отправились несколько тысяч человек и присоединились к «Исламскому государству», можно было предположить, что они могут спровоцировать новые столкновения у границ России в южном направлении, учитывая то обстоятельство, что РФ предпринимает положительные шаги в пользу сирийских властей». Примечательно также видение иранской стороной путей решения проблемы: «Карабахский конфликт обязательно должен быть решен путем переговоров, к счастью, президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев достигли договоренности о прекращении огня. Если стороны конфликта примут посредничество Ирана в карабахском урегулировании, то при содействии России будет возможно установить мир в регионе».

Детальный разбор событий «четырехдневной войны» и ее военно-политических последствий еще впереди. Как и возможные корректировки российской внешней политики на кавказском направлении, включая отдельные аспекты военно-политического и торгово-экономического сотрудничества с Арменией и Азербайджаном.

Газета «Ноев-Ковчег» — ИА REGNUM