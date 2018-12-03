Будучи одним из основных идеологов начала войны в Ираке в 2003 году, в 2007 году он призывал начать военную операцию против «режима аятолл». Отстаивая свои радикальные взгляды, он, мягко говоря, не слишком разборчив в средствах, действуя в полном соответствии с поговоркой «цель оправдывает средства».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Баку, Ереван и Тбилиси Болтон проинспектировал после непростых переговоров в Москве: 20 октября его шеф Дональд Трамп объявил о предстоящем выходе своей страны из заключенного в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности, что чревато очередной волной «ракетно-ядерной гонки» в Европе и Восточной Азии. Думается, не ставшее неожиданным московское признание Болтона о том, что «оливковой ветви» он в Россию не привез, в полной мере распространяется и на столицы государств южного конфликта. Конечно, речь не о Грузии, здесь, как мы знаем, в плане «евроатлантического выбора» все в порядке. Если и говорил он о мире и решении региональных конфликтов (в первую очередь нагорно-карабахского) — то исключительно в контексте продвижения национальных интересов своей страны, которые заключаются в максимальном «сдерживании» России и Ирана.

Напомним, полгода назад, поздравляя лидеров Азербайджана и Армении со столетним юбилеем независимости, глава Белого дома Дональд Трамп не раз упоминал об открывающихся в ближайшее время перспективах для урегулирования карабахского конфликта, способных «открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия». Наблюдатели гадали, идет речь о некой продуманной стратегии либо же это спонтанная импровизация эксцентричного миллиардера или его советников. Однако вовсе не обязательно, что одно исключает другое, и вполне логично, что именно знакомому с карабахской проблематикой решительному Болтону было поручено добиться на этот счет конкретных договоренностей и обязательств, что тот и попытался сделать. О явной активизации американской дипломатии на Кавказе свидетельствовали и переговоры заместителя госсекретаря Джорджа Кента, побывавшего в Баку и Ереване за неделю до Болтона, а также неожиданная откровенность уходящего посла США в Армении Ричарда Миллса по поводу путей решения карабахского вопроса: «Суровая правда заключается в том, что любое решение потребует возвращения какой-то части оккупированных территорий».

Господин Болтон пошел еще дальше, прямо заявив о том, что после победы на парламентских выборах (которые должны состояться 9 декабря) от Пашиняна в Вашингтоне ожидают «решительных шагов» на пути к компромиссному мирному договору с Азербайджаном: «Если прогнозы общественного мнения в Армении подтвердятся, то после выборов у премьер-министра будет очень сильный мандат для реализации ряда решительных и решающих шагов и реализации усилий по урегулированию карабахского вопроса. Если будет готовность, то и мы должны работать, чтобы с азербайджанской стороны была такая же реакция». Дескать, урегулирование конфликта необходимо Еревану для минимизации внешнего влияния, под которым, несомненно, подразумевается российское.

Primeminister.am Джон Болтон и Никол Пашинян

Столь безапелляционный тон вызвал у исполняющего обязанности премьер-министра Армении явное раздражение.

«Джон Болтон говорит за себя. И Болтон, и вообще кто-либо не могут говорить от моего имени», — заявил Пашинян и добавил, что «не может быть какого-то решения, которое не будет приемлемо для народов Армении и Арцаха и для властей Арцаха».

«…Идея о том, что Армения должна пересмотреть свои отношения с Азербайджаном, который она считает угрозой самому своему существованию, ради того, чтобы поддержать инициируемую США изоляцию Ирана, не нашла понимания у армян», — отмечает обозреватель Eurasianet Джошуа Кучера.

Через несколько дней после Болтона в Ереване побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые, как предполагает издание «Коммерсантъ», «были вынуждены играть роль «пожарной команды», пытающейся не допустить эскалации дипломатического конфликта и продемонстрировать хотя бы видимость продвижения в карабахском урегулировании». В свою очередь, посол Евросоюза в Ереване Петр Свитальский поспешил заверить армянскую сторону в конструктивной позиции Брюсселя, содействующего усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, причем «решение конфликта должно быть найдено сторонами. Его никто не может навязать. Мы не теряем оптимизма и верим, что когда-нибудь решение будет найдено».

Впрочем, все это выглядит менее конкретно, нежели явно выраженное намерение Джона Болтона более тесно вовлечь Азербайджан в кипучую деятельность по «сдерживанию» Ирана в обмен на уступки со стороны Еревана и Степанакерта. Будучи в Баку, он напомнил, что Азербайджан — «это единственная страна, одновременно граничащая с Россией и Ираном». И хотя данная чувствительная тема в публичных заявлениях не затрагивалась, очевидно, что она не могла не обсуждаться, в том числе в более широком контексте: ведь все основные торгово-экономические партнеры и ближайшие соседи Азербайджана — Россия, Иран и до некоторой степени Турция — в той или иной мере находятся под американскими санкциями.

President.az Джон Болтон в Азербайджане

Нельзя не обратить внимания и на недвусмысленные намеки начать поставки вооружения Азербайджану, для чего можно окончательно отменить 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы»: «Это положение было утверждено конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии, и, согласно нашей Конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это». Соответствующие предложения были сделаны также и Николу Пашиняну: «…Если речь идет о выборе покупки либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы».

В более широком контексте речь идет о настоятельном требовании Вашингтона Еревану отказаться от «исторических клише» и решительнее демонстрировать движение «на правильную сторону истории».

И далее опять-таки цитируем: «Я понимаю географическое положение и связанные с этим исторические реалии. Но я думаю, что сейчас самое время быть оптимистом в том плане, что Армения может быть более видимой на мировой арене. США считают Южный Кавказ стратегически очень важным регионом. Так что улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для администрации».

В случае с Арменией это означает окончательный разрыв не только с Россией, но в первую очередь с Ираном, что сложно представить без урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией на преимущественных условиях Баку и Анкары. Невозможно также не заметить, что Болтон имеет репутацию одного из наиболее последовательных сторонников Израиля — страны, много лет активно развивающей комплексное военно-техническое сотрудничество с Баку.

Гипотетическая реализация данного сценария означала бы переформатирование геополитического пространства региона, и, как видится, вовсе неспроста заявления трамповского советника вызвали резкую реакцию российского МИДа: «Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает.

Оказалось, это не так. Посетивший на днях Ереван помощник президента США Джон Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией). Он также заявил, что ожидает от Н. Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию».

Primeminister.am Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

Заметим, в Ереване никогда не отказывались вести переговоры вокруг Мадридских принципов, не обходя и весьма болезненные для армянских сторон компромиссы, включая передачу под контроль официального Баку части или всех районов за пределами административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Ключевым вопросом и первопричиной конфликта остается политико-правовой статус Арцаха, и здесь позиция официального Баку была и остается бескомпромиссной. В последнее время много говорится о прямой линии связи между Ереваном и Баку, посредством которой удается решать некоторые вопросы, а также о снижении напряженности на линии соприкосновения сторон. В значительной степени это обусловлено публично озвученными надеждами министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова на то, что в случае успеха на выборах 9 декабря пашиняновской партии он «получит необходимый мандат и сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки». Все это очень созвучно с подходами Джона Болтона.

Формально договоренности о вышеупомянутой оперативной линии связи, как известно, были достигнуты в Душанбе, причем они относятся исключительно к армяно-азербайджанской границе (включая, видимо, нахичеванский участок) и не распространяются на Республику Арцах. При этом интерес США к урегулированию карабахского вопроса (в связи с чем высказываются опасения относительно «кэмп-дэвидского» либо «дейтонского» сценариев) виден невооруженным глазом. В интервью радио «Свобода» Джон Болтон не стал скрывать того, что «нынешние обстоятельства подчеркивают важность достижения удовлетворяющего обе стороны соглашения в карабахском конфликте. Как только это произойдет, сразу откроется армяно-азербайджанская граница. Турецкая граница, я думаю, откроется почти наверняка». В свою очередь, один из прежних послов США в Азербайджане, нынешний почетный профессор Университета Мейсона Ричард Козларич полагает, что после окончания избирательного процесса в Армении «может возникнуть возможность не для переговорного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а наоборот, возобновления военных действий». Несмотря на неформальный статус отставного дипломата, здесь сложно не увидеть попытку военно-информационного шантажа, прежде всего, армянской стороны.

Активная деятельность Вашингтона по вовлечению государств Южного Кавказа во враждебные Ирану конструкции по периметру его границ предполагает более тесное взаимодействие с Азербайджаном, о чем мы ранее не раз писали на страницах «Ноева Ковчега». Некоторые наблюдатели предполагают: будучи в Ереване, Джон Болтон весьма недвусмысленно заявил своим собеседникам о необходимости полного разрыва связей с южным соседом. И вовсе не случайно в одном из выступлений Никол Пашинян, ссылаясь на свою встречу с неким «очень опытным дипломатом», прямо заявил о возможности закрытия армяно-иранской границы по мере возрастания градуса американо-иранского противостояния и границы с Грузией — «из-за плохой погоды или геополитической ситуации». Подобного рода экстремальный сценарий приводит становящуюся «островом без моря» небольшую страну до некоторой степени в безвыходную ситуацию, подталкивая к односторонним уступкам, что не осталось незамеченным прессой диаспоры и лоббистскими организациями. «Со времен провальных и опасных армяно-турецких протоколов США не давили на Армению так сильно, как сейчас, пытаясь заставить ее следовать американским приоритетам в регионе», — отмечается в комментарии армяно-американского сайта Asbarez. Предложение Болтона об отмене 907-й поправки свидетельствует о том, что, продвигая свою недальновидную повестку дня в регионе, США не остановятся ни перед чем, невзирая на последствия. А в заявлении Армянского национального комитета Америки содержится призыв к конгрессу сохранить упомянутую поправку, озабоченность форсированной милитаризацией Азербайджана, а также отмечается необходимость работы с заинтересованными сторонами в том, чтобы региональные санкции не оказывали на Армению негативного воздействия.

«Бархатная революция» в Армении вместо укрепления двусторонних американо-армянских связей, включая расширение торгово-экономического сотрудничества и увеличение инвестиций, привела к явному ужесточению риторики американских дипломатов. Признаться, ожидать иного было сложно, учитывая резкий рост региональной и международной напряженности. Находясь в Бардинском районе, временный поверенный в делах США в Азербайджане заявил об активизации процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. А представитель американской миссии при ОБСЕ Грегори Макрис так и вовсе воодушевлен недавними конструктивными контактами руководителей сторон конфликта, призывая избегать взаимных обвинений и готовить народы к миру.

Опираясь на региональные логистические и разведывательные центры, частные военные структуры, биологические лаборатории и неправительственные организации, администрация Трампа будет стремиться к утверждению на Кавказе, включая активизацию военно-технического сотрудничества и специфических приемов, в том числе на карабахском направлении. В заявлении российского внешнеполитического ведомства, которое мы частично процитировали выше, констатируется согласие с одним из высказанных Болтоном тезисов, а именно: «Для Армении действительно фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию». Однако, как хорошо известно, суверенитет по-американски обретает весьма специфические формы, на что указал бывший министр обороны Армении Виген Саркисян: «Впервые целью официального армяно-американского диалога была не взаимная сверка собственных интересов и подходов, а информирование одной из сторон о своих интересах. Было впечатление, что Болтон — советник не президента США, а премьер-министра Армении и что он прибыл для того, чтобы подсказывать, что делать, а что нет».

Разумеется, процесс «геополитического перевоспитания» Азербайджана и особенно Армении в ближайшее время будет только набирать обороты, и придется потратить немало усилий, чтобы сохранить хотя бы относительное равновесие.

«Ноев Ковчег»