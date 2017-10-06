



Дмитрий Налбандян. Ереван строится. 1972

Глава парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Никол Пашинян обнародовал весь список улиц Еревана, которые он и его коллеги в Совете старейшин Еревана считали бы целесообразным переименовать. В частности, улице Касьяна предлагают присвоить имя Католикоса Вазгена Первого, улице Анастаса Микояна — имя Кирка Керкоряна. Улицу Фрунзе хотят переименовать в улицу Героев апрельской войны, улицу Амиряна — в улицу Царя Врамшапуха, улицу Ленинградян (заметим, не Киевян или Тбилисское шоссе) в улицу имени Леонида Азгалдяна (герой войны в Нагорном Карабахе), а улицу, соединяющую проспект Исакова с улицей Ленинградян, именовать в честь героя арцахской войны Монте Мелконяна.

Упомянутый блок, представленный как в Национальном Собрании, так и в Совете старейшин Еревана, состоит из трех небольших прозападных партий: «Гражданский договор» выходца из Армянского национального конгресса Никола Пашиняна, «Светлая Армения» Эдмона Марукяна и «Республика» Арама З. Саркисяна. В политических биографиях всех трех лидеров — богатый опыт сотрудничества с западными фондами и структурами. Созданный под апрельские выборы в парламент и обладающий серьезными финансовыми возможностями, «Елк» набрал 9% голосов, получив девять мест. Интересно, что за ярых, казалось бы, оппонентов действующей власти голосовали некоторые воинские части, что является вовсе не единственной «странностью» подобного рода. На выборах в Совет старейшин Еревана блок, выступающий за «евроатлантический выбор», набрал уже 21%, получив 14 мандатов.

Инициатива «елковцев» о переименовании ереванских улиц (помимо вышеперечисленных, упоминался также один из первых руководителей Советской Армении Александр Мясникян) вызвала горячую дискуссию в обществе. Диаметрально противоположными оказались ее оценки как в научных и творческих кругах республики, так и среди политиков. Так, глава Национального архива Армении Аматуни Вирабян заявил, что деятели, именами которых названы улицы Еревана и которые предлагает переименовать блок «Елк», внесли большой вклад в становление и развитие армянской государственности. Пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов подчеркнул, что историю если и надо пересматривать, то необходимо проявить в этом вопросе особую чуткость и осторожность. Разумеется, категорически против инициативы оппозиционного блока выступила и Компартия Армении; разумеется, звучали и противоположные оценки, что только повышало градус дискуссии.

Глава фракции блока «Елк» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян призвал переименовать улицы и школы Еревана, названные в свое время в честь армянских большевиков или коммунистических деятелей: «Я считаю, что это должно быть включено в пакет больших изменений, что приведет к изменению не только названий, но и к переоценке истории». По мнению активистов — членов фракции, в обществе имеет место дефицит информации о роли некоторых армянских большевиков в развале «первой» армянской государственности и в репрессиях сталинской эпохи. Некоторые «деятели культуры» ополчились даже на Наири Зарьяна — видимо, только оттого, что ему, пострадавшему в годы Геноцида в Западной Армении, награжденному орденами и медалями участнику Великой Отечественной войны, «не повезло» творить в советскую эпоху… Представители блока пообещали вынести предложение о переименовании улиц и школ на осеннюю сессию городского совета.

Заметим, случай Армении не уникален. Дискуссии об отношении к различным периодам исторического развития характерны для многих обществ, но особенно для тех, которые находятся в процессе непростого осмысления пройденного пути и в поисках оптимальной модели развития. Попытки ревизии исторической памяти, начиная от переименования улиц и заканчивая сносом «неугодных» памятников, как показывает давний опыт Украины и не столь давний — США, могут зайти достаточно далеко. Попытки снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему в годы американской Гражданской войны армией конфедератов-южан, привели к массовым беспорядкам в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) и многочисленным актам вандализма в других местах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал переименовать улицы, названные в честь участников Гражданской войны на стороне южан. Ранее в Нью-Йорке была демонтирована мемориальная доска в честь генерала Ли…

Подобная борьба с частью собственной истории и национальной идентичности (ведь американская литература и кинематограф не отказывали южанам в определенном рыцарстве, чести, благородстве и идеалах, вовсе не сводимых к вопросу о рабстве), по крайней мере, на взгляд автора этих строк, может завести весьма и весьма далеко, что мы, собственно, уже и наблюдаем. Впрочем, есть над чем поразмыслить и россиянам, ибо дискуссии на некоторых площадках однозначно свидетельствуют: тема «избирательного» прочтения истории является чрезвычайно чувствительной, эмоциональный градус сторонников той или иной ее «версии» моментально зашкаливает, в короткие сроки люди перестают друг друга слушать и слышать, что также является тревожным симптомом сохраняющегося общественного раскола.

Возвращаясь к очередной попытке армянской «декоммунизации» от блока «Елк», прежде всего, отметим, что ее инициаторы ломятся в открытую дверь. Напомним, после прихода к власти в 1991 году, несмотря на эмоциональное отторжение всего советского (а на определенном этапе, который, впрочем, оказался непродолжительным — также и русского), новые власти страны сумели удержаться от крайностей. Вторая Республика (то есть Армянская ССР), в период которой, несмотря на очевидные издержки, были достигнуты серьезные успехи, не была выброшена «на свалку истории», а заняла достойное место в контексте пройденного армянским народом исторического пути. Конечно, были переименованы Ленинакан и Кировакан (соответственно в Гюмри и Ванадзор), однако сделано это было не по указу «сверху», а по результатам местных референдумов. Из названий городов, районов, улиц и школ было решено убрать имена лидеров советских коммунистов, способствовавших территориальным потерям Армении, а также связанных с массовыми репрессиями и террором. При этом были сохранены, и, на взгляд автора, более чем справедливо, названия улиц Степана Шаумяна, Александра Мясникяна и памятники им.

«Если бы Бога не существовало, следовало бы его создать, часто говорил известный философ XVIII века, — писал после печально известной Лозаннской конференции 1923 года известный западник, глава Армянского национального союза Америки Мигран Свазлян. — Мы, армяне, можем усвоить иную мысль: «Если бы России не существовало, следовало бы ее создать», ибо этого требуют высшие интересы армян… К счастью, нам не нужно было создавать ее, так как Россия была рядом, по соседству; она по своей сути так же необходима нам, как вода, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим. Критиковать легко… Те, кто критикует российскую направленность или ориентацию… должны сказать — чем они заменят ее. Народ Армении и ее нынешние лидеры усвоили это и довольны. Народ спокоен, защищен, наслаждается самостоятельной жизнью. Может развивать свой язык, свою культуру, его национальная церковь относительно независима, и прогресс повсеместный. Повторять этого нет нужды, ибо это всем нам известно. Но, в конце концов, это направление и не ново, оно довольно-таки старо. Вот только нет необходимого стимула для его реализации, чтобы извлечь из этого пользу, благодаря [проведению] серьезной и дальновидной политики. От Исраэла Ори до Григора Арцруни девизом этих великих людей было [следующее]: «Судьбу Армении связать с Россией». У обоих был опыт в международных вопросах, оба, а вместе с ними и другие, следили за всеми этапами прогресса России и усвоили, какую выгоду можно обеспечить для гарантированного существования и будущего развития армянского народа».

Так с чем же связана нынешняя инициатива «оппозиционных» депутатов, явно недостаточно знакомых с историей собственной страны и регулярно заявляющих о необходимости выхода Армении из Евразийского экономического союза и необходимости вступления в НАТО (где Армению, надо полагать, ждут с распростертыми объятиями), о необходимости так называемой «деколонизации»? Под «колонизатором», понятное дело, имеется в виду Россия, якобы лишающая Армению внешнеполитической субъектности. По мнению некоторых наблюдателей, благоприятный информационный фон для призывов к переименованиям улиц и школ формируется средствами массовой информации, в той или иной мере подконтрольными зятю действующего главы государства Микаелу Минасяну.

«Мы абсолютно согласны с Давидом Хажакяном в том, что проблема намного глобальней и необходимо сформировать общественную культуру, которая будет считать неприемлемым все то, что связано с символами оккупации, ее выдающимися именами, — развивает его мысль флагман электронной «независимой прессы» Армении «Первый информационный». — Сколько угодно можно менять название улицы Ленинградян, от этого все равно сегодняшняя твоя оккупация не исчезнет, потому что нет политической силы для того, чтобы распрощаться с империей. Ленинакан уже давно стал Гюмри, но продолжает оставаться в тени символа российской оккупации Армении — 102-й российской военной базы. Борьбу с империей нужно начать не столько с переоценки истории, сколько с нетерпимости к сегодняшнему колониальному положению Армении…»

Внимательный наблюдатель резонансных общественных акций 2015—2016 гг. в армянской столице не мог не заметить явную антироссийскую, если не сказать русофобскую акцентацию речей некоторых ораторов. «Радикальная «декоммунизация» по украинским стандартам была бы не только и даже не столько фактором ухудшения отношений между Ереваном и Москвой, сколько вымыванием значительной части собственного армянского национального нарратива», — справедливо отмечает политолог-кавказовед Сергей Маркедонов. Речь идет о попытках перелицевать историческое прошлое Армении с использованием прибалтийских, украинских и грузинских наработок с их «оккупационной» риторикой с выходом на требования многомиллиардных компенсаций. А в том, что касается городской топонимики и мемориальных объектов — то можно не сомневаться, что на смену «коммунистическим» деятелям Советской Армении придут совсем иные имена, вклад которых в национальную историю как минимум неочевиден, причем вовсе не обязательно — армянские. Стоит ли упоминать, какой негативный резонанс вызовет это в России, где многочисленные «друзья» Армении только того и ждут, чтобы погнать очередную мутную информационную волну? Их задача облегчается, мягко говоря, недостаточной профессиональной подготовкой некоторых армянских политиков и «экспертов широкого профиля», в ряды которых сплошь и рядом записываются активисты неправительственных организаций.

29 августа минуло 20 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. «Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — отмечено в поздравительной телеграмме президента России на имя своего армянского коллеги. Очевидно, что союзнические отношения между двумя странами обусловлены не только богатым историческим прошлым и общим культурно-цивилизационным наследием, но также и объективной общностью интересов (хотя их полного совпадения не существует даже у самых близких союзников, таких, например, как США и Израиль). Попытка спровоцировать в Армении очередную волну антироссийских настроений призвана не только вбить в них основательный клин, одновременно отвлекая общество от имеющихся социально-экономических проблем, порождающих миграцию и прочие негативные явления.

С другой стороны, в Ереване распространено мнение о том, что «Елк» — не более чем очередной проект, призванный выдвигать заведомо неприемлемые для большинства граждан Армении идеи и служащий, таким образом, удобным «спарринг-партнером» для правящей Республиканской партии. Политтехнологическая схема, при которой власти той или иной постсоветской страны демонстрируют свою договороспособность на фоне «управляемо буйных» оппонентов, не является оригинальной. Ранее подобный же прием пытались провернуть политтехнологи полузабытой ныне, а в начале 2010-х годов казавшейся мощной правящей на Украине Партии регионов. Накачивание ресурсами маргинальной, казалось бы, националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока до поры до времени позволяло вести определенные игры, демонстрируя Москве «пророссийскость» бывшего президента Виктора Януковича. Однако последствия подобного рода игр у всех перед глазами: русофобские настроения охватили если не большинство, то, по крайней мере, значительную часть украинского общества, приведя к гражданской смуте и де-факто внешнему управлению страной.

Для Армении внедрение в общественное сознание идеи о том, что главным врагом для нее являются «русские колонизаторы», а лучшим другом — НАТО, а следовательно, и Турция, чревато крайне негативными последствиями. Это вовсе не отменяет болезненных вопросов в армяно-российских отношениях, которые неоднократно поднимались в СМИ, включая военные поставки Азербайджану (это, на взгляд автора, основное) и многое другое. Однако подобные проблемы необходимо решать в рабочем порядке, повышая уровень взаимного доверия и используя созданные для этого механизмы (а где надо, совершенствуя их). Как показывает опыт очень многих стран, война с собственным прошлым пользы еще никому не приносила.

По мнению мэра Еревана Тарона Маргаряна, градоначальника, неправильно отказываться от своего прошлого и истории, хотя сложно возражать против того, чтобы городские улицы носили имена национальных героев. Решения необходимо принимать с учетом некоторых факторов: «Это тот вопрос, когда очень важно услышать мнение общественности и научных кругов. Тем более что в инициативе для нас видны некоторые проблемы, так как среди предложенных улиц некоторые в свое время были переименованы, но ненадолго и впоследствии им вернули старые названия». По крайней мере, улица Ленинградян сохранит свое название, а скорее всего — и остальные тоже.

Таким образом, сомнительная инициатива с переименованием улиц с высокой вероятностью заглохнет или будет спущена на тормозах. Мы изначально предполагали, что, помимо идеи с переименованиями, будет выдвинута какая-нибудь иная инициатива подобного рода, направленная на отвлечение внимания граждан от действительно насущных социально-экономических вопросов, к примеру, о выходе из ЕАЭС или ОДКБ, о вступлении в НАТО или Европейский союз, о выводе 102-й базы или еще что-нибудь эдакое… Так, собственно, и произошло: 8 сентября 2017 года стало известно о подготовленном фракцией «Елк» заявлении о выходе Армении из ЕАЭС, которое будет крутиться в армянском парламенте, начиная с 11 сентября. Разумеется, в бумаге смешано в общую кучу все, включая нагорно-карабахский конфликт, поставки оружия в Азербайджан (интересно, каким образом предлагаемый оппозиционерами «выход» может им помешать?) и «авторитарную» форму правления.

Заметим, с таким же успехом «елковцы» могут «отменить» кризисные явления в мировой экономике, которые сказываются отнюдь не только на странах ЕАЭС, а заодно — и Минскую группу ОБСЕ, за время деятельности которой (если руководствоваться избранными ими критериями) число нарушений режима перемирия резко возросло. Весьма печально, что за всей этой возней четко просматривается отсутствие реальной оппозиции, способной выдвинуть действительно серьезные предложения, направленные на улучшение жизни граждан, решение иных насущных проблем. Все мало-мальски заметные структуры, претендовавшие на эту роль, либо маргинализированы, либо дискредитированы.

…Кто-то из журналистов заметил: за 25 лет постсоветской истории Еревана по занимаемой территории он не вырос. Новостройки имеют обыкновение возводиться преимущественно в черте городского центра, что приводит к потере Ереваном своего оригинального облика, ставшего визитной карточкой города в «проклятую» советскую эпоху. Иными словами, новых улиц почти что нет, а потому и вопрос о том, как их называть, не стоит вовсе. Не говоря уж о том, что уменьшение количества граждан, которые на новых и старых улицах могли бы жить, заметно в последние годы, что называется, невооруженным глазом…

Хотелось бы разделить оптимизм Тарона Маргаряна: «…Ереван — развивающийся город, и у нас в будущем будет много новых улиц, мы в будущем, в дальнейшем посмотрим, изучим. Мое мнение — спешить не надо, всему свое время». Согласимся: присвоение улицам имен исторических деятелей и национальных героев — дело, конечно, хорошее. Только прежде надо хотя бы что-то построить, чтобы назвать новые улицы именами Саака Партева, Егише, Леонида Азгалдяна и многих других. А то как-то неловко получается, да и сами герои вряд ли это поняли бы.

Газета «Ноев Ковчег»