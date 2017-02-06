Анатолий Шлыков
Последние публикации
Открытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
В министерство информации Белоруссии обратился некто Л. Светик, который обвинил белорусский сайт Mogilev. By в том, что он позволяет себе публиковать материалы, направленные на разжигание межнациональной розни между российским и белорусским народами, а также на создание конфликтной ситуации между...
6 февраля 2017
Куда идёшь, Беларусь? Держитесь, братья, белорусский народ с вами
«Отсутствие законной власти — это самая большая проблема Беларуси, из которой следуют ещё две важные проблемы. Это обеднение народа и деградация экономики, и третья колоссальная проблема — угроза суверенитету нашего государства. По этой проблеме мы готовы разговаривать хоть с «чёртом лысым», а тем...
13 декабря 2016
По стопам окраины: в Беларуси стали угрожать православным
Кого Бог хочет наказать, того он сначала лишает разума Белорусские оппозиционеры на этот раз окончательно сошли с ума. Если раньше они выступали против президента и в декабре 2010 года даже решились на штурм Дома правительства, то сейчас своим объектом нападения они выбрали Русскую православную...
7 ноября 2016
Сапожник из Могилёва
Старшее поколение помнит поговорку: «Ругается как сапожник». Да, когда-то так и было. Но сейчас другие времена. Только откроешь дверь обувной мастерской, как сразу слышишь: «Здравствуйте! Мы рады вас видеть». И тут же мастер обувных дел убедит вас, что не надо ходить в магазин, потому что после...
9 сентября 2016
Беларусь: ядовитая нирвана для президента
При вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам республики 12 февраля 2016 года Александр Лукашенко заявил, что у нас немало учебной литературы, которая не отвечает современным требованиям, как по форме, так и по содержанию. «Противно взять в...
8 мая 2016
Беларусь на пути к русофобии и свастике
В статье «Голландская фига украинцам» корреспондент «Белорусского Радио Рацыя» Константин Бондарюк заявил, что среди европейских политиков не составит труда найти так называемых «корыстных идиотов», которые выступят против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Такое...
15 апреля 2016
Белая Русь: неизвестная война. Грубый и окаменелый в схизме народ
Часть 6 В 1648 г. Богдан Хмельницкий поднимает казаков Запорожья на восстание против польского засилья. К ним присоединяются жители белорусских городов Бобруйска, Пинска, Мозыря и Речицы. «Жители этих городов, соединяясь с казаками, положили — оружием добиться свободы вере Православной. По...
27 января 2016
Белая Русь: неизвестная война. Расстрельные списки Беларуси
Часть 5 Рыба гниет с головы, — знают эту русскую поговорку и госдеповские аналитики. Вот поэтому взялись они за близкое окружение белорусского президента. Непреодолимым препятствием на пути Госдепа был Информационно-аналитический центр при Администрации президента Республики Беларусь. Благодаря...
26 января 2016
Белая Русь: неизвестная война. Операция Госдепа
Часть 4 Сейчас дружить с русскими опасно. А быть русским — вдвойне опасно. Госдеповские аналитики разработали и в настоящее время проводят в Прибалтике и Беларуси беспрецедентную по своей наглости операцию под названием «Облава». Выявить всех русских и поместить в концлагеря — такая задача была...
23 января 2016
Белая Русь: неизвестная война. Белорусский беспредел
Часть 3 Сейчас в Беларуси, спустя пять лет после неудавшейся попытки переворота 19 декабря 2010 года, по-прежнему актуален вопрос: неужели витебские «идеологи», имеющие, как минимум, по два высших образования, не понимали что делают? Почему на глазах у верующих решили они заморозить бедных...
22 января 2016
Белая Русь: неизвестная война. Белорусское противостояние
Часть 2 Прошедший 2015 год был юбилейным. 220 лет тому назад, в 1795 году, Россия освободила белорусский народ от шести веков литовско-польского ига. По всем правилам должны были пройти в Беларуси праздничные торжества. Но не хотят белорусские «идеологи» вспоминать об этом величайшем событии. Не...
21 января 2016
Белая Русь: неизвестная война
Часть 1 Двести двадцать лет тому назад, в 1795 году, произошло это знаменательное событие. К сожалению, белорусские идеологи и историки не хотят вспоминать эту дату. Переписали они историю белорусского народа и сейчас усиленно работают над созданием белорусской нации без русских. Мы должны знать...
16 декабря 2015