



Модест Колеров ИА REGNUM Брестская крепость

«Отсутствие законной власти — это самая большая проблема Беларуси, из которой следуют ещё две важные проблемы. Это обеднение народа и деградация экономики, и третья колоссальная проблема — угроза суверенитету нашего государства. По этой проблеме мы готовы разговаривать хоть с «чёртом лысым», а тем более с офицерами армии и Минобороны, пусть это министерство и производное от незаконной власти, но хотя бы по названию и формальным задачам должно защищать независимость страны».

«Вопрос в лоб» читателю: сколько лет тюрьмы дадут автору этих строк за объявление незаконными белорусского правительства и белорусской армии? Столько же, сколько и трем журналистам ИА REGNUM? Смешно. Да нисколько. Потому что сделал такое заявление не один из упомянутых выше журналистов, а один из лидеров белорусской оппозиции — Николай Статкевич. Трогать его белорусские власти не осмелятся — у них же сейчас с Западом антироссийское перемирие. Хотя то, что он сказал, — гораздо сильнее дискредитирует белорусское государство, чем все, что на троих успели сказать журналисты. Молчит Ананич…

Кто бы сомневался. Нельзя его трогать, потому что там, в Европе, будут недовольны и строго помашут пальчиком: ну-ну-ну — как тому несмышлёному дитяте. Вот они, как на ладони, двойные стандарты в нашем белорусском обществе. Так чего добивается главный оппозиционер, делая такие радикальные заявления?

В своём письме министру обороны Беларуси Рада Белорусского национального конгресса потребовала объяснить, готова ли армия к защите страны от военного вмешательства России. Кроме того, Рада предупредила министра обороны, что после его ответа сразу станет понятно: являются ли белорусской армией подчинённые ему формирования. Белорусский народ был удивлён, когда услышал, в каком оскорбительном тоне белорусская оппозиция позволяет себе разговаривать с главой оборонного ведомства страны. И ещё более был поражён, когда узнал, что министр обороны после получения такого дерзкого ультиматума вместо того, чтобы заявить, что Россия для Беларуси является главным стратегическим союзником, стал писать объяснительную.

Неужели в политуправлении Министерства обороны не нашлось ни одного замполита, который догадался бы подсказать министру, что давно пора определиться в выборе главного союзника. Неужели в Министерстве обороны никто не понимает, что все попытки министра проскочить между струйками — воспринимаются белорусской оппозицией как слабость и обязательно будут использованы для дискредитации государственной власти? Так оно и оказалось.

Решение министра дать уклончивый ответ, тем самым постараться и оппозиционерам угодить, и Россию не обидеть, закончилось язвительным замечанием Статкевича: «Но сейчас я действительно высказываю сомнения в том, что власти способны защищать страну. И Минобороны, ответив на письмо, продемонстрировало, что чувствует неуверенность в этой способности режима и готово к диалогу. И Белорусский национальный конгресс готов к такому диалогу. Патриоты готовы помочь в деле защиты Родины от агрессии со стороны РФ».

Тут надо сказать, что белорусы до последнего времени были уверены, что белорусские власти дистанцируются от таких хамоватых политиков и сделают официальное заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни народов Беларуси и России, входящих в Союзное государство. Но вместо этого в Беларуси начинаются аресты тех журналистов и политологов, которые на протяжении длительного срока зарекомендовали себя самыми преданными сторонниками Союзного государства Беларуси и России, Евразийской интеграции. Это уже их обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Необходимо признать, что в настоящее время Н. Статкевич является единственным оппозиционным лидером, под которого Запад готов давать деньги. И это не миллионы долларов — это миллиарды. Именно столько потребуется для создания в Беларуси двух параллельных армий. Одна из них будет внедрена в уже действующую армию, нейтрализует её и сделает безопасной. Другая армия будет сформирована из молодых ребят, обучать которых будут профессиональные военные, находящиеся в отставке.

Винтовки, автоматы марки Лазер-Таг, современная экипировка привлекут молодых людей. Щедрое финансирование позволит поставить этот процесс на поток. А Запад проследит, чтобы на этапе формирования их никто не притеснял. А мы уже знаем, каким сейчас магическим действием обладают в Беларуси пресловутые западные «ну-ну».

Таким образом, при полном попустительстве властей и идеологов в Беларуси может быть создана частная высокооплачиваемая профессиональная армия. Возможно, именно эта армия позволит пересмотреть результаты проводимых в Беларуси президентских выборов в 1994 году и референдума в 1996 году. Надо отметить, что к формированию такой армии Запад уже приложил руку. Пока это ещё тактическая группа. Сейчас они сражаются на Украине против патриотов Донбасса, но в случае необходимости они готовы в любое время вернуться в Беларусь…

Во всей этой ситуации настораживает поведение министра информации Лилии Ананич. На глазах у всех белорусов Статкевич оскорбляет военное руководство страны, а президента обвиняет в совершении преступления: «Произошло преступление, когда один человек, которому народ на выборах доверил хранить государство, это государство под себя подмял, по сути, захватил его».

Оппозиционные СМИ пестрят заголовками: «Николай Статкевич: Белорусы ненавидят власти». Всего этого министр информации Ананич не хочет видеть, но зато инициирует арест журналистов, посмевших рассказать белорусам и россиянам о проявлениях русофобии в Беларуси и начале сращивания части оппозиции и властей на этой почве — что уже зафиксировали и российские политики. Но эта русофобия действительно присутствует в стране.

Автор этих строк также неоднократно писал об этом в своих статьях. Никто не имеет права лишать возможности журналистов освещать любые события, происходящие в стране. У белорусов и россиян, в свою очередь, должен быть доступ к этой информации и возможность её обсуждать. Разве не знает министр информации, что во все времена арест журналистов свидетельствовал о неблагополучии в государстве?

Если не принять мер по освобождению журналистов, в белорусском обществе могут возникнуть проблемы. Они уже появились. Так, студенты БГУИР, где работал преподавателем Юрий Павловец, разогнали несанкционированный пикет, отобрали у митингующих плакат и порвали его. При этом они заявили, что не допустят никаких оскорблений своего преподавателя.

Из всех профессий самой опасной является журналистика. Журналистов сажают в тюрьму, берут в заложники, убивают. При этом насильники ничего не боятся, потому что профессия журналиста самая беззащитная. Каждый православный христианин знает слова из Евангелия: да кто душу свою положит за други своя. Приходит время, и вот уже надо отвечать, готов ли ты это сделать? Сомнений нет.