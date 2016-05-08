



Флаг белорусской националистической оппозиции. Импортирован из истории Литвы и Польши

При вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам республики 12 февраля 2016 года Александр Лукашенко заявил, что у нас немало учебной литературы, которая не отвечает современным требованиям, как по форме, так и по содержанию. «Противно взять в руки», — так откровенно отозвался президент о белорусских учебниках.

Можно понять состояние белорусского президента, историка по образованию. Ведь буквально несколько месяцев назад, 15 декабря 2015 года, во время переговоров, проходивших в Москве, белорусский президент заверил Владимира Путина, что в Беларуси нет ревизионизма и пообещал подарить президенту России учебники истории, по которым учатся в белорусских школах и университетах. При этом Александр Лукашенко добавил, что за двадцать лет новейшей истории белорусы нигде не отступили от того святого, что выработали наши народы.

Но так ли это на самом деле? Нет. В Беларуси идет самая настоящая идеологическая война за молодое поколение. Школьные и вузовские учебники буквально нашпигованы ревизионистскими тезисами, без усвоения которых невозможно получить ни школьный аттестат, ни вузовский диплом. Но как такое могло случиться в Беларуси? Судя по реакции Александра Лукашенко на сложившуюся ситуацию в Министерстве образования, становится ясно, что наконец-то президенту пришло понимание, что некто другой вместо него крутит штурвал белорусского корабля. Но кто этот проходимец, который умудряется при таком харизматичном президенте вести подрывную деятельность? И надо заметить, это удается ему безнаказанно делать на протяжении длительного времени.

Всем известно, что фразу «противно взять в руки» обычно произносит один из обманутых супругов, который неожиданно узнает то, что давно было известно другим. Точно также давно было известно белорусам, что белорусские чиновники ведут «свою игру» и только делают вид, что внимают приказам президента. Белорусский народ бил в набат, писал открытые письма президенту, но все было напрасно. «Ни ответа, ни привета», — с горечью говорили белорусы друг другу. Тогда пошли жители Витебска на крайние меры. Решили они в знак протеста против произвола чиновников сжечь на Ратушной площади свои жигули. Десять автомобилей, давно стоящих на приколе, были отремонтированы, и их водители попытались прорваться на площадь. Введенный спецслужбами план перехвата не позволил им осуществить задуманное (подробнее об этом здесь и здесь).

В одной из своих речей президент сказал: «Я знаю все, что происходит в государстве». Автор позволит себе не согласиться с президентом. Чиновникам из близкого окружения удалось создать так называемую нирвану для Главы государства. Чиновники сами решают, что должен знать президент, а что не должен. Складывается такое впечатление, что среди чиновников образовалась круговая порука. Одни творят непотребное, другие их защищают. С министром образования давно было ясно, что это не тот человек, за кого он себя выдает. Как можно расценить его заявление об обязательном изучении в школе произведений Светланы Алексиевич, прославившейся своими русофобскими и антироссийскими заявлениями? Школьники наши — ребята продвинутые — почти каждый имеет свой компьютер. Вполне естественно, что захотят они узнать больше о лауреате Нобелевской премии Алексиевич. И компьютер тут же выдаст им плоды творчества Нобелевского лауреата:

«Вопрос Neue Zuercher Zeitung (перевод Радио Свобода): В глазах Запада Лукашенко создает впечатление неуравновешенного человека.

Ответ Алексиевич: Для меня он психопат, и все его действия — патологические. Но существуют две правды. Правда интеллигенции — у нас есть перспективные идеи, и мы хотим независимой и цивилизованной Беларуси. И есть другая правда, более простая — правда большинства. Для людей на деревне свобода означает колбасу. Лукашенко их понимает. Он — политическое животное. Он делает то, чего они хотят».

Можно представить себе состояние пятнадцатилетних ребят после полученной информации. Оказывается, живут они в стране, где президент психопат и животное, а народ любит только колбасу, — одним словом, все дебилы. И родители их, оказывается, такие же. Школьники знают, что отец и мать голосовали за А. Лукашенко и входят в число тех заявленных 83,5%. И первое, что придет на ум подросткам с их юношеским максимализмом, — это протест. Вот они, участники грядущих беспорядков. Сейчас на наших глазах наших детей готовят к участию в Майдане. Это против них спецназ будет применять дубинки и другие спецсредства для разгона демонстраций. И когда случится трагедия, искать виновных будет уже поздно. Об этом мы должны задуматься сейчас.

В начале девяностых годов в суды поступили заявления от воинов-интернационалистов, от матерей погибших военнослужащих с обвинениями писательницы Алексиевич в искажении и фальсификации их рассказов о войне в Афганистане. Их оскорбило то, что в своем произведении «Цинковые мальчики» Алексиевич показала воинов исключительно как бездумных роботов-убийц, мародеров, наркоманов и насильников, не ведавших пощады ни старому, ни малому.

Мы все должны понять, что если министру образования удастся осуществить задуманное, то мы получим целое поколение мальчиков-циников. Для белорусского общества это будет катастрофа. Циники не будут защищать Родину. Они на это будут не способны. Много бед может натворить в Беларуси искаженный разум лауреата Нобелевской премии Алексиевич. Такой разум порождает только чудовищ. И вполне естественно, что белорусы были возмущены таким провокационным намерением министра образования.

В школе после изучения произведения принято писать сочинение. Но про кровавые куски мяса русских солдат, о которых рассказывает Алексиевич, не то, что писать, даже думать страшно. А тут так и вертятся на языке слова «психопат и политическое животное». И вот уже один лист исписан, второй… Но что это? А это гибридная война, в которой враг использует против тебя твоих же детей.

И как тут не задать вопрос: «А есть ли соображение у министра образования, и на кого он работает?» При Сталине любой министр после такого провокационного заявления в течение 24 часов сдал бы всю агентурную сеть. В этом сомневаться не следует. Но сейчас в Беларуси, к сожалению, почти вся политическая элита имеет западную ориентацию, и поэтому никто не мешает министру образования издавать подрывную литературу под кодовым названием «Учебники истории». Белорусы с тревогой наблюдают за противостоянием президента и его окружения. Тревога белорусского народа понятна: а вдруг всё спустят на тормозах и опять начнут учить детей, что их будущее там, на Западе.

Да, в Беларуси, на первый взгляд, существует жёсткая вертикаль власти. Но так было и в Ливии, надо заметить, процветавшей по западным меркам стране. Чем это закончилось, мы знаем. Ливийского лидера в трудный момент предало все его окружение. Сейчас белорусов волнует: а как поступит белорусская политическая элита в случае возникновения опасности для страны? Поводов для такого волнения более чем достаточно, тем более что и сам президент в последнее время проявляет не только нерешительность и непоследовательность в вопросах идеологии, но и совершает целые идеологические кульбиты — вспомним поддержку той же хунты на Украине.

Госдеп понимает, что белорусов на майдан даже на аркане не затащишь. Это действительно так, но, тем не менее, угроза майдана в Беларуси существует. «Свядомые» тут тоже не при чём. Всем понятно, что это просто ряженые. Опасность исходит от белорусских чиновников и ученых. Это они являются проводниками европейских «ценностей», это они пытаются доказать, что белорусы никогда не были русскими, и это они пытаются убедить белорусов, что их национальными героями являются литовские князья и польские шляхтичи. Памятник литовскому князю Ольгерду в Витебске, напротив православного Свято-Воскресенского храма, всего лишь в двадцати пяти метрах от него, является тому подтверждением. Белорусы против таких героев. Попытка жителей Витебска сжечь свои жигули напротив памятника литовскому князю говорит о решимости белорусов противостоять западной идеологии.

Поэтому хотелось бы узнать, понимает ли президент, что мы не можем доверить своих детей такому министру, и достаточно ли власти у президента, чтобы защитить наших детей? Однажды Александр Лукашенко сказал: «В настоящее время развернулась ожесточенная борьба за молодое поколение. И мы не имеем права эту борьбу проиграть, в противном случае потеряем страну». Это правильные слова, но, к сожалению, в настоящее время эту борьбу мы проигрываем вместе с ним. Сможет ли белорусский президент освободиться от ядовитых чар своего ближайшего прозападного окружения — вопрос далеко не праздный.