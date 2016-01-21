



photocentra.ru / Дмитрий Демко Успенский собор и Свято-Духов женский монастырь. Витебск

Часть 3

Сейчас в Беларуси, спустя пять лет после неудавшейся попытки переворота 19 декабря 2010 года, по-прежнему актуален вопрос: неужели витебские «идеологи», имеющие, как минимум, по два высших образования, не понимали что делают? Почему на глазах у верующих решили они заморозить бедных монахинь? Какая цель преследовалась ими? Что это?

А это заговор белорусских чиновников против своего народа. Решили они взбудоражить верующих во время президентских выборов и вывести их на улицы. И это у них почти получилось. Еще немного ‑ и загорелись бы автомобильные покрышки под монастырскими стенами. Это только благодаря мудрости монахинь Свято-Духова монастыря удалось избежать трагических событий в Витебске.

Становится ясно, что штурм Дома правительства в Минске и блокада Свято-Духова женского монастыря в Витебске — это звенья одной цепи. Выйди верующие на улицы с протестом, и штурм оппозиционерами правительственного здания на площади Независимости сразу же приобрел бы совсем другую окраску. Такая задача была поставлена Госдепом перед своими агентами влияния, сумевшими устроиться на службу в госаппарат Беларуси.

Кто-кто, а «идеологи», в первую очередь должны были на личном примере показать своему народу, что значит быть патриотом своего Отечества. Но получается все наоборот — сейчас белорусский народ вынужден учить своих «идеологов» Родину любить. И поэтому мы задаем вопрос: а нужны ли нам такие «идеологи», нужны ли они вообще? Белорусский народ — это спокойный, здравомыслящий и рассудительный народ, и не надо его учить.

К счастью, в 2010 году Беларусь отразила все наскоки «пятой колонны» и сумела выстоять против разрушительной силы «шестой колонны». Все эти события документально подтверждены и подробно описаны (Книга-летопись Витебская Голгофа. г. Смоленск, изд. Смядынь, 2012).

После президентских выборов 2010 года мы рассчитывали, что там — «наверху», сумеют сделать определенные выводы и не допустят повторения подобных событий. Но мы ошибались.

Белорусские «идеологи» затевают новую интригу. Решили они, что в суверенном государстве должна быть и суверенная церковь. Как гром среди ясного неба прозвучало в декабре 2014 года это известие.

Белорусы понимают, что на пороге — раскол Русской Православной Церкви, а их готовят в раскольники, о преступлении которых из поколения в поколение, на протяжении многих столетий, будет передаваться эта ужасная сага.

Также все начиналось на Украине. Хаос и реки крови, захват и разрушение православных храмов, издевательство над верующими — обо всем этом рассказывают беженцы. И все это может повториться в Беларуси.

Что делать? Обсуждается возможность приобретения пустующих российских деревень, расположенных вдоль российско-белорусской границы, и строительство там православных храмов, которым уже не будет угрожать самоуправление и автокефалия.

В процессе обсуждения приходит понимание, что это будет неправильно. Нельзя отдавать свою каноническую территорию чужим. Наша главная задача — это сохранить свои общерусские святыни на белорусской земле. Наше поле Куликово — здесь, в Беларуси. И, как следствие, по всей стране начинаются протесты.

Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел подтвердил: «Эти события вызвали со стороны огромного количества верующих бурю негодования».

Может ли кто-нибудь ставить под сомнение слова Предстоятеля Белорусской Православной Церкви? Нет. Это действительно была буря. И это действительно было наше негодование.

Предстоятель БПЦ также заявил: «У меня сложилось впечатление, что эту идею специально сюда подбросили, и она сегодня, как никогда, не вовремя прозвучала. Я должен абсолютно официально сказать, что весь ажиотаж и шум ничего, кроме вреда не принес».

Сейчас мы вынуждены задуматься: кто этот «некто», который может разом взбудоражить большую часть населения страны? Кто этот «серый кардинал»? Но, похоже, что дело здесь не в одном «сером кардинале». Целая масонская ложа свила себе гнездо в Беларуси, — делаем мы неутешительный вывод.

6 июня 2015 года в Могилёве был открыт памятник великому русскому поэту А.С.Пушкину. А уже через неделю, 12 июня, молотком и зубилом с пьедестала сбивается доска со стихотворением «Клеветникам России». Сто восемьдесят четыре года назад было опубликовано это стихотворение. Как тогда искажались лица врагов России, так и сейчас, при одном только упоминании названия стихотворения, начинает их трясти.

К сожалению, трясет и белорусских чиновников. Поэтому не случайно надругательство над памятником происходит в День России.

Не отстают от белорусских чиновников и «свядомые». В Полоцком районе, у деревни Сивашино, разбивают мемориальную плиту на обелиске, установленном в честь участника войны с Наполеоном 1812 года русского генерала Якова Кульнева. Памятник простоял несколько войн и пострадал от современных вандалов.

В Кобрине на памятник генералиссимусу Александру Суворову вешают издевательскую табличку с надписью: «Я русский оккупант», и начинается кампания за его снос. Взамен требуют установить памятники Костюшке и Калиновскому, которые отличились своим стремлением вернуть белорусский народ под власть Польши.

Все это делается белорусскими властями по сговору со «свядомыми». Вот так, дружно взявшись за руки, белорусские чиновники и оппозиционеры крушат все русское на белорусской земле. Будем ли мы, белорусы, спокойно смотреть на этих вандалов? Нет. Мы дорожим дружбой с россиянами, и поэтому твердо заявляем: чиновники-русофобы должны уйти в отставку.

Во время президентской кампании, за несколько недель до голосования, в одной из опубликованных статей, кандидату в президенты А. Лукашенко был задан вопрос: что делать будем с чиновниками-русофобами? Ответ от президента мы ждем до сих пор.

Продолжение следует.