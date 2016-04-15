Вашингтон, 23 мая, 2023, 02:07 — ИА Регнум. К первому дефолту в истории США может привести бездействие американского лидера Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«До дефолта Байдена по государственному долгу остается 10 дней. Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам», — написал конгрессмен в Twitter.

Маккарти утверждает, что настаивал на переговорах о госдолге ещё в середине января, но Байден уделил внимание проблеме лишь в мае, признавая необходимость диалога.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, негативно сказавшихся на переговорах с администрацией по проблеме государственного долга. Она утверждала, что президент США Джо Байден неоднократно выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета путём сокращения прибылей крупных фармацевтических компаний.