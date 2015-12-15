



Йозеф Зимлер, «Мученическая смерть Иосафата Кунцевича» (1861 г.)

Часть 1

Двести двадцать лет тому назад, в 1795 году, произошло это знаменательное событие. К сожалению, белорусские идеологи и историки не хотят вспоминать эту дату. Переписали они историю белорусского народа и сейчас усиленно работают над созданием белорусской нации без русских.

Мы должны знать, что белорусы и россияне вышли из одной колыбели — Киевской Руси. Корни у нас одни, и Православная вера у нас одна. Мы — русские! Но в XIII веке постигла нас беда. Не смогли мы противостоять нашествию татаро-монголов. Киевская Русь была разрушена и залита кровью.

Этим и воспользовались литовские племена: «Литва сделалась господствую­щим племенем не в силу своей племенной численности, а благодаря нашествию татар. До этого князья литовские и носа не смели показать из-за Немана и Вилии, сидели тихонько в дебрях своих лесов: кто в Кернове, кто в Креве, кто в Троках, кто в глуши Жмуди. Но лишь только тата­ры, под предводительством Гаюка, разорили Мозырь, Туров, Пинск, Клецк, Слуцк и Новогрудок, — и это сделалось изве­стным князьям литовским, — Эрдвилл со своею дружиною оставляет Кернов, переходит Неман и является на пепе­лище Новогрудка. На развалинах Новогрудка, в 1237 году, Эрдвилл воздвигает свой замок. Укрепясь в Новогрудке, Эрдвилл движется к Клецку, но и здесь находит одни раз­валины. И с Клецком Эрдвилл сделал то же, что и с Новогрудком. Между тем князь жмудский Скирмонд перехо­дит реку Вилию, занимает города Заславль, Минск, Слуцк и Пинск. В Пинске Скирмонд основывает свой замок. Кня­зья жмудские, сподвижники Скирмонда, начинают владеть Минском». (Воспоминание о древнем православии Западной Руси. Москва. Синодальная типография на Никольской улице, 1867).

Вот так предки белорусов оказались не по своей воле в другом государстве. Избежать гонений за свою Веру от литовских князей-язычников православным христианам не удалось. В 1347 году, во время правления литовского князя Ольгерда, по суду языческого жреца были преданы мученической смерти три православных христианина — Антоний, Иоанн и Евстафий. В 1374 году по ходатайству митрополита Московского Алексия перед Константинопольским патриархом Филофеем были причислены к лику святых Виленские мученики.

Положение православных христиан еще более ухудшилось после того, как в 1386 году сын Ольгерда литовский князь Ягайло крестился по католическому обряду и женился на польской принцессе. В результате этого династического брака Ягайло стал польским королем и взял на себя обязательство обратить в католическую веру все население ВКЛ. Таким образом, поляки получили в свое распоряжение территорию Западной Руси.

Для осуществления этих планов было задумано заставить православных христиан Западной Руси заключить унию с папой Римским и тем самым признать его своим главой. Для православных христиан это была трагедия. Признать возможность догматического единения с католической церковью означало заявить о своей готовности стать перекрещенцем. На это наши предки пойти не могли.

В ответ на нежелание принять чужую веру в 1436 году на территории ВКЛ вводится инквизиция. Противников католицизма преследуют и подвергают казни. Запрещается использование русского языка. Православным христианам для совершения обрядов крещения, венчания и погребения необходимо было брать разрешение у ксендзов, при этом хоронить по православному обряду разрешалось только ночью. Везти тела усопших православных христиан на кладбище можно было через те городские ворота, которые предназначались для вывоза нечистот.

Вот в какую кровавую и грязную яму ввергли литовские князья русский народ Западной Руси. И сейчас мы, православные христиане, приложим все силы для того, чтобы узнали белорусы, сколько горя, слез и унижений скрывалось за красивым названием «Великое княжество Литовское».

На наших глазах, нисколько не смущаясь, белорусские историки пытаются ввести в сознание каждого белоруса литовскую составляющую взамен белорусской. И все это делается под лозунгом возрождения белорусской идеи. Но перестарались наши ученые, и результат не заставил себя долго ждать. Белорусский народ обвинили в воровстве. Недавно литовские ученые заявили, что соседи (то есть мы) одержимы так называемым белорусским литвинизмом и претендуем на их историю.

Нам, белорусам, стыдно за своих историков, которым так захотелось приобщиться к западной цивилизации, что стали они придумывать для белорусского народа национальных героев, которые никогда не были белорусами. И мы задаем вопрос: «Зачем нам это было надо?» Мы, белорусы, самодостаточная нация, и в 2013 году вместе с россиянами отпраздновали 1025-летие Крещения Руси.

Разве белорусские историки не знают, что для предков белорусов в Великом княжестве Литовском была введена инквизиция? Может быть, им надо напомнить, для чего она обычно вводится? Разве они не знают, что в Витебске по приказу литовского князя Свидригайло, сына Ольгерда, после четырех месяцев пыток был сожжен митрополит Герасим? «Князь Литовский Свидригайло пойма митрополита Герасима, и окова твердо железы, и спровади в Видбеск, и держав на крепости 4 месяци, сожже огнем» (Витеб­ская старина. Т. 1. Сапунов А. П. Витебск, 1883.— С. 34).

Против православных христиан Белой Руси был объявлен настоящий крестовый поход. Своих эмоций папа Римский не сдерживал: «Да про­клят будет тот, кто удержит меч свой от крови» (Исторический очерк церковной унии. Протоиерей Кон­стантин Зноско. Минск, 2004, с.233). Почему на таком высоком уровне раздавались призывы истреблять белорусов? И ку­да нас, белорусов, завела бездумная политика литовских князей?

«Примеру своих духовных отцов во всем следовали управляющие из католиков. Они делали заезды на православные монасты­ри и церкви, производили здесь буйство, выгоняли монахов и монахинь, раздев последних донага, и, очистив таким образом монастырь или церковь, передавали их униатам. Подобные заезды сделаны были минской шляхтой на Мин­ский Петропавловский монастырь и витебской шляхтой на Марков монастырь. Шляхтичи разбойническим обра­зом нападали на православных священников, истязали и да­же убивали их. Православным священникам отрубали паль­цы, привязывали их нагими к четырем кольям, привеши­вали за руки и за ноги к шестам, заставляли есть сено, бегать на аркане за лошадьми. В Орше с оружием напали на Кутеинский женский монастырь и подожгли его. В Слуцке сожжены три православные церкви: Воскресен­ская, Замковая и Варваринская» (Белоруссия и Литва. Мн., БГУ, 2004).

Надо обратить внимание на то, что делали это не дикие кочевники — это «Европа» таким образом приобщала белорусов к своим «ценностям». Мы видим, что в то время для наших предков наступил их черед постоять за веру Православную, и, несмотря на зверства сторонников унии, они не предали веру своих отцов.

В октябре 1618 года жители Могилёва закрыли городские ворота, наставили пушки и не пустили в город униатского епископа Иософата Кунцевича. Могилевчане знали, что их ждет расправа, но от веры своей они отказаться не могли. Тогда польские войска взяли город штурмом и разграбили его. Оставшиеся в живых защитники веры Православной были казнены.

В 1623 году в Варшаве состоялся сейм, на котором выступил известный просветитель Лаврентий Древинский. Он потребовал прекратить преследования православных христиан и сообщил собравшимся на сейме, что граждане полоцкие и витебские не могут иметь в городе ни церкви, ни даже дома для богослужения, и поэтому вынуждены по воскресным и праздничным дням уходить в лес и там проводить божественные службы.

Рассказал Л. Древинский о вопиющем происшествии: «Наконец, вот дело высшей степени ужасное, невероятно варварское и свирепое: в прошедшем году, в том же самом белорусском городе Полоцке, вышеупомянутый полоцкий епископ — отступник Иосафат Кунцевич дал повеление выкопать из земли тела православных, недавно погребён­ных в церковной ограде, и выбросить из могил христиан­ские останки на съедение псам» (Белоруссия и Литва. Мн., Изд. центр БГУ, 2004, с.201). То есть даже усопших, погребенных по православному обычаю, не оставляли в покое.

В октябре 1623 года униатский епископ Иософат Кунцевич прибыл в Витебск и устроил очередные гонения: по его приказу нашли и разрушили все шалаши и землянки, в которых проводились богослужения. Задержали и избили священника — это стало последней каплей терпения для жителей города.

12 ноября 1623 года горожане ударили в набат, началось восстание. Кунцевич был убит, и его тело было брошено в Двину. Папа римский Урбан VIII призвал короля Сигизмунда покарать непокорных. Расправа над жителями Витебска была скорой и жестокой.

Руководил процессом литовский канцлер Лев Сапега. Более ста человек были приговорены к смертной казни, среди них были два витебских бургомистра и один полоцкий. Вот так папа римский, польский король и литовский канцлер вершили суд над православными христианами Белой Руси.

И не тот ли Лев Сапега, именем которого белорусские «свядомые» назвали свой фонд, руководил судебным процессом? Если тот, то должны они знать, что на нем кровь православных христиан. Должны были это знать и белорусские идеологи, когда устанавливали в Полоцке памятник палачу белорусского народа Льву Сапеге, когда называли его именем одну из улиц в Минске.

Казнь восставших витебчан проводилась через отсечение головы. С городской ратуши был сброшен колокол, в который били в набат, призывая жителей Витебска положить конец бесчинствам униатского епископа. Верхняя часть ратуши была разрушена, а в нижней части было устроено питейное заведение.

Да, православные христиане были готовы ценой своих жизней защищать свою Веру, но также решительно был настроен и польский король Сигизмунд III. Всем была известна его непреклонная решимость полностью искоренить Православие в пределах Речи Посполитой, потому что народом в этом государстве считалась только католическая шляхта, а белорусы в эту категорию не входили. В чужих государствах жили наши предки. Поэтому взоры белорусов постоянно были обращены на Восток.

В 1624 году в Москву, к царю и Патриарху, была направлена делегация с просьбой принять Белую Русь в свое подданство. Но Москва после «Смутного времени» была не готова начинать с Польшей новую войну. Истощенной России это было не по силам.

Выход из создавшейся ситуации был один — это вооруженная борьба. Жители Могилёва предупреждали гонителей Православной веры: «Убъем вас и утопим в этой луже, хотя бы и нам, как было в Витебске, отрубили головы» (Белоруссия и Литва. Мн.: изд. Центр БГУ, 2004). Вот так решительно были настроены предки белорусов, и сейчас мы склоняем головы пред их подвигом. До освобождения белорусов от литовско-польского ига оставался 171 год.

Теперь давайте задумаемся. Православные христиане в Великом княжестве Литовском вынуждены совершать богослужения в шалашах. Православные священники бегают на аркане за лошадьми, а потом их заставляют есть сено… Латинская и Униатская партии призывают «рубить схизматиков». В 1696 году вводится полный запрет на русский язык.

Но сейчас ученые Института истории Национальной академии наук Беларуси утверждают, что для белорусов это было время наибольшего расцвета. Для чего они это делают? Так белорусские историки пытаются загнать нас в их мифическую «Европу».

Да, «выучили» белорусы на свою голову ученых, а они теперь своему народу «евромайдан» пытаются устроить. И получается это у них без горящих покрышек и «коктейлей Молотова». Надо признать, что у академической науки огромный потенциал. Только, к сожалению, используют его белорусские ученые не во благо своего народа, а во вред ему. Нам остается горько пошутить: вот у кого должны были поучиться бандеровцы, прежде чем идти на штурм Киева.

Продолжение следует.