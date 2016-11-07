



Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Кого Бог хочет наказать, того он сначала лишает разума

Белорусские оппозиционеры на этот раз окончательно сошли с ума. Если раньше они выступали против президента и в декабре 2010 года даже решились на штурм Дома правительства, то сейчас своим объектом нападения они выбрали Русскую православную церковь. Решили они, что это будет намного безопаснее — и дубинками не побьют, и в чёрные воронки не затолкают. Кроме того, нравится свядомым рассказывать друг другу, что если православного христианина ударить по левой щеке, то он обязательно правую подставит.

Вот поэтому без всякого страха выступили они против строительства в Витебске Софийского собора и объявили белорусских священнослужителей русскими оккупантами. Вы здесь жить не будете, — заявили свядомые и потребовали убираться в Россию. А для пущей убедительности пригрозили в случае невыполнения их требования устроить им жизнь как при Кунцевиче. Да, свядомые хорошо знают дела своего кумира-изверга Кунцевича и поэтому считают, что будет нетрудно напугать белорусский народ, для которого издевательства униатского епископа и сейчас, спустя несколько веков, являются незаживающей раной.

Тут не надо перечислять все зверства ставленника папы римского. Для этого достаточно прочитать всего лишь один отрывок из выступления известного просветителя Лаврентия Древинского в 1620 году на польском сейме, и сразу становится ясно, через какие испытания вынужден был пройти народ Белой Руси:

«Наконец, вот дело в высшей степени ужасное, невероятно варварское и свирепое: в прошедшем году в том же самом белорусском городе Полоцке вышеупомянутый полоцкий епископ — отступник Иосафат Кунцевич дал повеление выкопать из земли тела православных, недавно погребённых в церковной ограде, и выбросить из могил христианские останки на съедение псам» (Белоруссия и Литва. Минск, 2004. С. 201).

И видим мы, что даже усопших, погребенных по православному обычаю, не оставляли в покое. Против православных христиан Белой Руси был объявлен настоящий крестовый поход. Своих эмоций папа римский не сдерживал: «Да проклят будет тот, кто удержит меч свой от крови» (Протоиерей Константин Зноско. Исторический очерк церковной унии. Минск, 2004. С.233).

Вот такое благословение получила польская шляхта от папы римского, и как следовало ожидать: «Примеру своих духовных отцов во всем следовали управляющие из католиков. Они делали заезды на православные монастыри и церкви, производили здесь буйство, выгоняли монахов и монахинь, раздев последних донага, и, очистив таким образом монастырь или церковь, передавали их униатам. Подобные заезды сделаны были минской шляхтой на Минский Петропавловский монастырь и витебской шляхтой на Марков монастырь. Шляхтичи разбойническим образом нападали на православных священников, истязали и даже убивали их. Православным священникам отрубали пальцы, привязывали их нагими к четырем кольям, привешивали за руки и за ноги к шестам, заставляли есть сено, бегать на аркане за лошадьми. В Орше с оружием напали на Кутеинский женский монастырь и подожгли его. В Слуцке сожжены три православные церкви: Воскресенская, Замковая и Варваринская» (Белоруссия и Литва. Минск, 2004).

Надо обратить внимание на то, что делали это не дикие кочевники. Это Европа так приобщала белорусов к своим ценностям. В октябре 1618 года жители Могилева закрыли городские ворота, наставили пушки и не пустили в город униатского епископа Иософата Кунцевича. Могилевчане знали, что их ждет расправа, но от Веры своей они отказаться не могли. Тогда польские войска взяли город штурмом и разграбили его. Оставшиеся в живых защитники Веры Православной были казнены.

В октябре 1623 года униатский епископ Иософат Кунцевич прибывает в Витебск и устраивает очередные гонения на белорусов. По его приказу нашли и разрушили все шалаши и землянки, в которых проводились богослужения. Задержали и избили священника — это стало последней каплей терпения для жителей города Витебска. 12 ноября 1623 года горожане ударили в набат, началось восстание. Кунцевич был убит, и его тело было брошено в Двину. Папа Римский Урбан VIII призвал короля Сигизмунда покарать непокорных. Расправа над жителями Витебска была скорой и жестокой. Руководил процессом литовский канцлер Лев Сапега. Более ста человек были приговорены к смертной казни, среди них были два витебских бургомистра и один полоцкий. Вот так папа римский, польский король и литовский канцлер вершили суд над православными христианами Белой Руси.

История любит повторяться. Так, 26 сентября 2016 года такой же крестовый поход против православных христиан начали белорусские свядомые. Благословение на это чудовищное действо выдал сам Госдеп. Выложенное в интернете видео с угрозами в адрес священнослужителей — это не что иное, как отчёт о проделанной работе.

В настоящее время задействованы все оппозиционные СМИ. Заголовки опубликованных статей подаются читателям как сводки с фронта и явно свидетельствуют о массовом психозе «свядомой публики»: «Будем стоять насмерть», «Я первая на этом колоколе повешусь», «Возьмём вилы и не дадим рубить», «Стенка на стенку», «Строительство Софийского собора — пир во время чумы». И видим мы, как буквально на наших глазах идёт психическая атака на православных христиан. Главная цель — это спровоцировать столкновения верующих с радикально настроенными националистами для того, чтобы ввергнуть страну в хаос. По сути это тот же Майдан, но он отличается от прежних майданов тем, что на его первом этапе свядомые не трогают чиновников.

Они подождут того момента, когда, как на войне, смешаются в кучу кони, люди. Только после этого «свядомые» возьмутся за чиновников. К этому времени начнут громить витрины магазинов и жечь автомобили те 10 процентов протестного населения, которым всё равно против кого выступать. Квалифицированные психологи знают, что в любом обществе, даже самом развитом, присутствуют эти 10 процентов. И они только ждут, чтобы кто-нибудь позвал их.

Да, Витебская епархия делает всё возможное, чтобы избежать противостояния верующих и свядомых. Даже на встречу с участниками пикета, протестовавшими против строительства собора, пошли два священника, хотя изначально было понятно, что это опасно. И можно представить себе, что было, если бы там оказалось ещё человек двадцать верующих. Без всяких сомнений, они сумели бы защитить своих наставников.

Во всём этом удивляет поведение городских властей. Неужели они не понимают, что угрозы в адрес православных священнослужителей чреваты плохими последствиями? Неужели они не понимают, что свядомых в Витебске всего лишь тридцать-сорок человек? Как можно идти на поводу у горстки людей, постоянно устраивающих несанкционированные пикеты и размахивающих бело-красно-белыми флагами? Разве не знают белорусские идеологи, что под этими флагами с портретами Гитлера маршировали полицаи, предавшие наше Отечество? Это они принимали активное участие в уничтожении белорусского народа. Шестьсот белорусских деревень, сожжённых вместе с их жителями за три года оккупации, являются тому свидетельством.

И вот сейчас потомки этих палачей требуют придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности Республики Беларусь. И если это случится, то мы станем свидетелями начала переписывания истории Великой Отечественной войны. Но должны будут знать нынешние белорусские идеологи, что вся ответственность за это преступление ляжет на них.

В мае 1995 года во время проводившегося референдума 75,1% белорусов проголосовали за отказ от бело-красно-белого флага. Не мог белорусский народ принять символику предателей-коллаборационистов, которые в 1918 году во время кайзеровской оккупации белорусских земель объявили его национальным. Белорусы помнят это и не хотят видеть такие флаги на улицах своих городов. Автор этих строк был свидетелем возмущения жителей Витебска появлением бело-красно-белых флагов во время несанкционированного пикета, проводившегося 10 октября 2016 года белорусской оппозицией, протестующей против строительства Софийского собора.

Участники пикета заявили на белорусской мове, что они выступают против русских оккупантов, одними из которых являются православные священники. Витебчане были возмущены такими провокационными высказываниями. У белорусов и русских, проживающих в Беларуси, нет причин для конфликтов. У нас в стране не принято спрашивать друг у друга о национальности, потому что мы все разговариваем на одном языке. Именно этот язык — русский — объединяет нас и напоминает всем нам, что мы родом из одного Отечества.

Поэтому вполне закономерно, что после такого диалога на двух разных языках жители Витебска сорвали ненавистный им флаг и бросили на землю. При этом витебчане на понятном русском языке объяснили свядомым, что появление таких флагов является оскорблением ветеранов войны, как ныне здравствующих, так и тех, кто навечно зачислен в Бессмертный полк. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта горожане вынуждены были позвонить в милицию.

При этом они заявили органам правопорядка, что отобрали, в прямом смысле, у пикетчиков бело-красно-белый флаг и бросили на землю. Аудиозапись, обычно ведущаяся при приёме звонков от населения, должна это подтвердить. Но, как и следовало ожидать, на вызов никто не приехал. На повторный звонок последовало объяснение, что ситуацию контролируют люди в штатском, и оснований для выезда наряда милиции на место проведения пикета нет.

Получается, что в Беларуси на проведение пикета против российских оккупантов совсем не обязательно брать разрешение. И тут сразу же возникает вопрос: а с кем тогда Беларусь создала Союзное государство? Неужели с российскими оккупантами? Да, чудны дела белорусских идеологов, под чутким руководством которых правоохранительные органы «держат ситуацию в стране под контролем».

Сейчас мы видим, что белорусские националисты при явном попустительстве властей наглеют буквально на глазах. И вот уже в Беларуси наступил тот день, когда можно безнаказанно оскорбить православного священника, снять это действо на видео и выложить в интернете. Но если это стало возможным один раз, то почему это нельзя будет сделать ещё раз, а потом ещё много раз?

И тут невольно возникает вопрос: а не потому ли это стало возможным, что заступниками радикально настроенных националистов являются Запад и Госдеп? Это с ними сейчас политическая элита Беларуси ведёт активный диалог, пытаясь претворить в жизнь тот самый пресловутый белорусский нейтралитет с явно выраженным уклоном на Запад. Этим и объясняется отказ властей пресекать деятельность национал-радикалов. После этого становится ясно, что такая политика белорусских чиновников обязательно приведёт страну к национальной катастрофе.