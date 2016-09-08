Старшее поколение помнит поговорку: «Ругается как сапожник». Да, когда-то так и было. Но сейчас другие времена. Только откроешь дверь обувной мастерской, как сразу слышишь: «Здравствуйте! Мы рады вас видеть». И тут же мастер обувных дел убедит вас, что не надо ходить в магазин, потому что после выполненного ремонта ваша обувь прослужит вам ещё столько же времени. Вот так в наше время работают сапожники.

Беларусь

Сейчас у читателя сложится мнение, что в Беларуси перестали ругаться. Автор сразу хочет предупредить: это не так. На смену сапожникам пришли сенаторы. Теперь они ругаются так, как раньше это делали сапожники. И одним из таких сенаторов является член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк. При одном только упоминании русских начинает он негодовать и ругаться.

Сейчас автор покажет отдельные отрывки из интервью, взятого у Игоря Марзалюка Алексеем Дзермантом в конце 2015 года. Судите сами:

— я слышу голос неадекватных, невменяемых российских радикальных националистов. Именно украинские радикальные националисты и российские радикальные националисты спровоцировали бойню на Донбассе. Эти сумасшедшие реально с двух сторон разрушили те основы старославянского единства, которые сохранялись еще до этой страшной бойни (то есть, по сенатору получается, что бойню в Одесской Хатыни тоже устроили русские? — молодца, сенатор, молодца — прим. автор).

— вот они, на мой взгляд, самые пещерные, зоологические, ограниченные националисты…

— они несут полную ахинею в своих шизофренических текстах…

— Я лично никогда себе не позволял хамских высказываний ни в отношении России, ни к русской культуре… Другое дело, что их привел в бешеный экстаз комментарий, который я дал газете «Наша Нива» по поводу памятника Пушкину, который поставили в Могилеве. Дело в том, что там была несогласованная надпись, несколько специально вырванных фрагментов текста из произведения Пушкина «Клеветникам России». И вот это они сами самоход лепили на этот памятник…

— это была особая провокация на потребу дня, которая сделана зоологическими российскими шовинистами…

— они вообще зоологические националисты…

‑ и вот они, исходя из этих устаревших, пещерных идей…

— их вопли…

— эти люди живут в иллюзорном мире…

— это чёрносотенцы…

— эти сумасшедшие…

— смотреть на этих людей, которые перестают быть похожими на интеллектуалов и вообще на людей…

— когда они брызжут слюной с экранов телевизоров на ТВЦ… просто противно…

— их берёт лихорадка…

— они как «майданутые» на выборах, назвал бы я так…

— это такая же патология, такая же болезнь. Это тоже самое типологически…

— этот этнический великорусский национализм тождественен бандеровскому украинскому национализму. Это борьба власовцев против бандеровцев…

‑ и самое важное, что они по сути власовцы. Для меня это власовцы, противостоящие бандеровцам…

Вот такие оценки дает член Совета Республики, заместитель председателя Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Игорь Марзалюк тем российским интеллектуалам, экспертам, политологам, политикам, кстати, ученым, всем тем, чьи взгляды на происходящие кризисные тенденции в республике не совпадают с его собственными.

Тут надо заметить, что это были ответы сенатора на заданные ему вопросы. По тому, как часто повторялись одни и те же оскорбления в адрес русских экспертов, политологов и политиков, можно судить об эмоциональном и психическом состоянии белорусского сенатора. Но именно такой ответ и нужен был А.Дзерманту. Поблагодарили они друг друга, и остались довольные тем, что наговорили в адрес нашего стратегического союзника столько гадостей.

Автор не будет дальше комментировать выступление И.Марзалюка. Это особый случай. Для этого необходимо иметь соответствующее образование. Это должны сделать специалисты. Автор только спросит у жителей Могилёва: «Вам не страшно жить рядом с таким депутатом?». Нам, остальным жителям Беларуси, тревожно от того, что в нашей стране есть такие государственные деятели. Мало того, что И. Марзалюк оскорбляет россиян, так он ещё набрасывается на русских, живущих в Беларуси: «Мне кажется, что отдельные русские общества временами переходят все границы, забывая, гражданами какой страны они являются».

Вот он дерзкий намек белорусского сенатора русским, проживающим в Беларуси: поменьше говорить, а больше молчать. Этот недружественный выпад против русских, живущих рядом с нами, вынуждает нас заявить: Мы, белорусы, возмущены поведением сенатора Марзалюка.

Это не русские забыли, в какой стране они живут. Это сенатор Марзалюк забыл, что именно русские освободили белорусов от литовско-польского ига, длившегося почти шесть веков. Не сделай они тогда этого, сейчас белорусов и в помине не было бы, потому что окатоличивание и ополячивание были главными задачами поляков на землях Белой Руси. И вынуждены мы сделать неутешительный вывод: мало того, что прозапажные националисты не прекращают свои нападки, так ещё и сенаторы решили отметиться на этом поприще. В этом году Марзалюк хочет избраться в нижнюю палату парламента от Могилёвского округа №84. Повторят ли могилевчане 11 сентября 2016 года свою прежнюю ошибку?